Free to Explore in Kenya e Tanzania by African Explorer: prenoti subito, parti quando vuoi

Sono due le nuove proposte Free to Explore di Africa Explorer per safari di lusso in Tanzania (con estensione mare a Zanzibar) e per il Kenya: prenotabili entro il 30 ottobre 2021, consentono partenze fino al 31 dicembre 2022, per viaggiare in tutta tranquillità.

Il safari privato di lusso in Tanzania con estensione mare a Zanzibar è in particolare ideale per chi ha poco tempo a disposizione: combina cinque giorni di Serengeti – iconico santuario naturalistico africano dalle impressionanti concentrazioni di predatori e prede, visitabile tutto l’anno – a un rilassante soggiorno mare sull’oceano Indiano di altri quattro giorni. Per chi fosse interessato alla Grande Migrazione e al soggiorno nei campi mobili allestiti stagionalmente nelle aree di concentrazione della fauna, c’è inoltre il tour “Serengeti Migration Fly in safari”.

Il safari di lusso in Kenya prevede, invece, un soggiorno di dieci giorni con sistemazioni di charme di alto livello. Un itinerario individuale, con guida-autista e veicolo fuoristrada privati, tra parchi e riserve naturalistiche ricche di fauna e con una grande varietà di ecosistemi e paesaggi. Il viaggio parte dall’arido Samburu per proseguire con i laghi della valle del Rift e terminare nel Masai Mara, con le sue morbide colline, le immense savane puntellate da kopjes e dalle caratteristiche acacie a ombrello, che si perdono a all’orizzonte.

La nuova policy Free to Explore, che permette di pianificare e prenotare il viaggio con la massima tranquillità, prevede:

• Prenotazione gratuita: non verrà chiesto nessun deposito e nessun acconto, ma solo il saldo del viaggio a 30 giorni dalla partenza.

• Assicurazione inclusa: inclusa nel prezzo c’è sempre la copertura assicurativa Viaggia Sicuro di Allianz Global Assistance, che protegge ovunque nel mondo, per ogni esigenza e situazione.

• Garanzia di rimborso: annullamento del viaggio senza penali né voucher fino a 30 giorni dalla data di partenza. Annullamento del viaggio per restrizioni Covid senza penali, né voucher fino al giorno prima.

• Team di supporto 24 ore su 24, sette giorni su sette.

• Benessere e sicurezza: sono state messe in atto misure di allontanamento fisico e pulizia in tutti i tour e viaggi su misura.