Explora Journeys, marchio di lusso di Msc, rafforza il commerciale

Explora Journeys, il nuovo marchio di lusso della divisione crociere del gruppo Msc, ha annunciato oggi un ulteriore rafforzamento del suo team commerciale con sei nuove nomine a livello regionale e globale che riguardano Europa continentale, America e la regione di Regno

Unito e Irlanda.



Michael Ungerer, amministratore delegato di Explora Journeys, ha commentato: «Abbiamo messo assieme un fantastico team di professionisti entusiasti, dedicati, molto esperti e dal background diversificato per rafforzare ancora di più il nostro impegno nei confronti della comunità dei consulenti di viaggio, nostri partner preziosi. In poco tempo, Explora Journeys è stata rapidamente accettata in numerosi programmi di collaborazione preferenziali, dimostrando chiaramente la fiducia che il settore dei viaggi ripone nella nostra azienda e nel nostro team. I nuovi incarichi commerciali, nell’ambito del team globale guidato da Chris Austin, rappresentano un nuovo passo nella costruzione di un brand lifestyle di lusso a elevata desiderabilità».



I nuovi componenti del team commerciale sono: Helen Beck, responsabile di global sales excellence, che si occuperà di sostenere lo sviluppo e l’implementazione di processi e risorse di brand per supportare i responsabili delle vendite globali sul campo, oltre all’Experience Centre di Explora Journeys e al team di Ambassador.

Inoltre ci sono quattro nuovi responsabili commerciali sosterranno lo sviluppo e l’implementazione della strategia di vendita per i relativi mercati locali. Saul Fonseca, responsabile vendite, Usa orientale e Americhe. Aimee Price, responsabile commerciale per Usa occidentale e Canada. Priti Mehta, responsabile commerciale per Regno Unito e Irlanda (a partire dal 13 dicembre 2021). Francisco Sanchez, responsabile commerciale per Germania, Austria e Svizzera. Leyre Torres Campo, responsabile business relationships per l’Europa meridionale, che sarà la responsabile delle relazioni aziendali per Spagna, Francia e Italia e avrà il compito di creare consapevolezza del brand e di identificare e sviluppare collaborazioni

importanti.