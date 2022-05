Evolution Travel, le Hawaii con soluzioni di viaggio eclettiche e personalizzate

Le isole Hawaii sono sempre più vicine e a portata di click con il nuovo portale di Evolution Travel, agenzia di viaggi e tour operator, con consulenti di viaggio online che organizzano vacanze su misura nelle più belle località del mondo.

Il sito web – https://hawaii.evolutiontravel.it/ – consente in modo semplice e rapido di pianificare un viaggio tra gli angoli speciali, ma anche meno noti del paradiso hawaiano, grazie all’aiuto di esperti consulenti di viaggio, che conoscono personalmente lo spirito dell’aloha e i luoghi più affascinanti in cui trovarlo. Diverse e variegate le soluzioni, declinate a seconda dei gusti e delle diverse esigenze: per coppie, per coloro che viaggiano da soli, famiglie, vacanzieri attivi e per quanti sono in cerca di relax. Il portale permette di organizzare la vacanza in tutti i suoi aspetti, dal viaggio al soggiorno, le esperienze da provare, le attività a cui partecipare, così non resta che fare la valigia e partire. Vari anche i pacchetti di più giorni o le offerte per vivere le Hawaii a seconda delle proprie preferenze.

Per godersi le isole più famose, Oahu e Maui, si può scegliere, ad esempio, il pacchetto di 8 giorni che include soggiorno, trasferimento ed escursioni. Tra le tappe, le spiagge di Kaanapali, Wailea e Makena e i loro paradisiaci scenari naturalistici, la cittadina di Lahaina, antica capitale del regno, lo straordinario Haleakala National Park a 3000 metri di altitudine. E poi la Hana Road, mitica strada lunga 52 miglia, e per gli entusiasti della vita sottomarina, Molokini, una sottile piccola isola dalla forma di spicchio di luna crescente al largo di Maui, per praticare snorkeling e immersioni in un caleidoscopio di coralli. Il prezzo è a partire da 1390 euro a persona per 7 notti.

Emozionante il viaggio di 12 giorni a Honolulu, per scoprire l’isola più famosa dell’arcipelago Hawaiano, occasione per partecipare a numerose attività: il tour completo di Oahu, nei luoghi di maggiore interesse naturalistico, come ad esempio il Diamond Head e Hanauma Bay, ma anche in punti di interesse storico e culturale, come ad esempio il Pearl Harbor Visitor Center e il memoriale della corazzata USS Arizona. Un’altra attività inclusa è il Panorami & Sapori Tour, che guiderà i viaggiatori attraverso i gusti e i profumi della tradizione culinaria polinesiana combinandola con un tour fotografico mozzafiato. Il prezzo del pacchetto di Evolution Travel è a partire da 1499 euro per 11 notti.

Il pacchetto base di Evolution Travel dedicato alle isole più originali, Big Island e Kauai, per 7 giorni, conduce in un viaggio tra i maestosi vulcani di Big Island, i più spettacolari del pianeta, e i lussureggianti canyon e coste di Kauai, “saltellando” tra le due isole in libertà, con auto a noleggio. Kauai, chiamata l’isola giardino per la sua esuberante vegetazione, stupisce per le riserve forestali attraversate da magnifici sentieri; mentre la costa meridionale e quella occidentale sono più asciutte, assolate e costellate di bellissime spiagge. Il prezzo per 6 notti è a partire da 1390 euro.

Quindici giorni tra San Francisco, Oahu e Kauai, è il viaggio di Evolution Travel per esplorare l’innovativa città della California, andando alla scoperta dei luoghi più famosi, visti nei film, come il Golden Gate Bridge e il Fisherman’s Wharf, i grandi parchi che la circondano con le altissime sequoie. E poi la cittadina di Sausalito, con le sue case galleggianti e il porticciolo turistico. Per finire il viaggio in bellezza, Oahu con la spiaggia più modaiola e famosa di Waikiki Beach e l’isola giardino Kauai, meno turistica ma non meno bella, con la sua natura selvaggia, le spiagge, le scogliere a strapiombo sul mare e i canyon. Il pacchetto combinato per 15 giorni e 12 notti è a partire da 1625 euro.

Per gli amanti della crociera, Evolution Travel ha pensato ad un pacchetto dedicato, a bordo della nave 4 stelle Pride of America su cui navigare per 8 giorni e 7 notti in pensione completa. Si tratta dell’unica nave da crociera ad offrire viaggi tra le quattro isole principali delle Hawaii. Una crociera ideale per un viaggio di nozze, un anniversario di matrimonio, ma anche per festeggiare una ricorrenza speciale. Il prezzo è a partire da 1881 euro.