Europa, America, arte e tour multiday trainano le vendite di MyItalytotheworld Un mix di Europa, a cui si aggiunge l’America, i tour multiday e le visite all’insegna dell’arte. Sono le destinazioni più gettonate per la prossima stagione del portale b2b MyItalytotheworld. “In queste ultime settimane stiamo registrando un sostanziale incremento di prenotazioni per la prossima estate da parte delle agenzie registrate sulla nostra area riservata – spiega la general manager, Marella Bagnoli – e tra le mete top ravvisiamo al primo posto il Triangolo Americano, seguito tra gli altri da tour multiday dell’Andalusia, Spagna e le classiche visite guidate dei musei Vaticani e del Louvre”. Grazie all’ampliamento delle pagine dedicate sul sito, le agenzie possono peraltro ora consultare in tempo reale e nel dettaglio ogni singola opzione proposta, selezionando la data di partenza, la lingua, i plus da includere, i servizi a terra e gli hotel, in modo da creare un pacchetto di viaggio tailor made sulla base delle esigenze del cliente. “Nelle sezioni dedicate agli short break, tour e minitour nel mondo, garantiamo poi un valore aggiunto che pochi possono vantare: nessun adeguamento di valuta e nessun costo di iscrizione – prosegue Marella Bagnoli -. Notiamo, dai feedback ricevuti dalle agenzie che ne hanno usufruito, che questo è un plus particolarmente apprezzato e ciò ci fa capire che gli sforzi che stiamo facendo conducono verso i risultati sperati”.

