Etnia: un successo il primo fam trip dedicato al prodotto My Italian Experience

Si è appena concluso il primo fam trip Etnia Travel Concept dedicato alla linea di prodotto di My Italian Experience lanciata dall’operatore veneto lo scorso settembre, inizialmente con una serie di tour e pacchetti weekend, ma con l’obiettivo di creare un vero e proprio contenitore dove inserire una serie di strutture ricettive che abbiano un particolare carattere locale e che siano in linea con la filosofia del progetto.

L’educational si è quindi tradotto in un viaggio nella Sicilia occidentale, esperienziale e sensoriale, da Palermo, passando per Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Selinunte. “E’ stato un grande successo anche in termini di partecipazione – racconta Francesca Morellini di Etnia – per un fam in cui gli agenti hanno potuto testare personalmente una delle nostre proposte in puro stile Etnia, fuori dai luoghi comuni. Abbiamo puntato molto sul nuovo prodotto Italia, facendo un grande lavoro di ricerca, per poter offrire ai clienti strutture, tour ed esperienze che rispecchino in pieno le varie esigenze dei singoli”.