Esordirà sulle navi Corsica Sardinia Ferries l’edizione 2022 del festival Time in Jazz

Si svolgerà il prossimo 9 agosto, a bordo del traghetto Corsica Sardinia Ferries sulla tratta Livorno – Golfo Aranci, il primo coloratissimo concerto itinerante del trentacinquesimo festival internazionale Time in Jazz. Protagonista, la Funky Jazz Orkestra, street band formata da oltre 20 musicisti e diretta dal trombettista Antonio Meloni, che presenterà una trascinante miscela di brani tra funky, jazz, pop, rock.

Si rinnova infatti per il diciassettesimo anno consecutivo la partnership tra la manifestazione musicale e la compagnia di navigazione italo-francese. “È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival”, commenta Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz e artista di fama internazionale.