Ed è Subito Viaggi rafforza il prodotto Terre d’Italia con tante novità per l’inverno

Soggiorni weekend e long-weekend con pacchetti benessere, termali ed enogastronomici su tutto il territorio nazionale, sfruttando le peculiarità delle decine di strutture storiche disponibili. Sono alcune delle novità che attendono viaggiatori e agenzie di viaggio nella programmazione invernale di Terre d’Italia: il brand Ed è Subito Viaggi dedicato alla nostra Penisola.

“Nell’attuale situazione – sottolinea il direttore del to, Stefania Picari – abbiamo continuato a focalizzarci sul progetto dei pacchetti di viaggio realmente tailor made. Il tutto mantenendo il metodo, lo stile e la qualità che contraddistingue da sempre la nostra azienda. Lo staff si orienta come in un laboratorio del viaggio personalizzato sui bisogni, espressi ed inespressi, dei clienti. L’esperienza del nostro brand Terre d’Italia si rivolge in particolare sia al segmento leisure sia a quello mice, grazie a una accurata selezione di strutture ricettive che, in base alla stagionalità, contempla residenze, masserie, relais, casali, villaggi e tour enogastronomici al mare, in montagna e in collina”.