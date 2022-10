Easyweeks porta le “Rotte artiche” al Ttg Travel Experience E’ sempre più diffusa la modalità di viaggio eco-Sostenibile e, non certo da ora, Easyweeks è attento alle proposte che rientrano in quest’ottica. Il cavallo di battaglia del tour operator sta nell’estremo Nord, seguendo il Circolo Polare Artico, proprio come in questa proposta che viene portata all’appuntamento annuale di Ttg Travel Experience di Rimini, dove Easyweeks sarà presente all’interno dello stand dei Paesi Nordici al Padiglione C1, stand 040-041con tante proposte articolate. «La stagione invernale si preannuncia interessante, con Islanda, seguita da Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia in testa, alle richieste da parte del mercato agenziale – spiega Gianna Forlastro, managing director – E proprio per questo la nostra presenza nello stand Nord Europa sancisce la vocazione di Easyweeks tour operator focalizzato nell’aria sub artica. Tutte le destinazioni che stanno dando importanti risultati sono state preferite per motivi differenti e soggettivi, ma con una costante oggettiva che può essere racchiusa nelle parole chiave riferite dai nostri passeggeri: «sostenibilità, natura incontaminata, qualità delle escursioni natura-cultura-gastronomia, unicità delle strutture ecosostenibili proposte per il soggiorno, garanzia dei servizi offerti, organizzazione e puntualità dei mezzi di trasporto utilizzati durante il viaggio». Trascinato dall’entusiasmo della ripresa degli spostamenti post pandemia, Easyweeks propone per l’inverno 2022/’23 per i viaggiatori attenti alla sostenibilità 5 diverse rotte artiche, nell’insolita, ma interessantissima modalità “Bus” la cui prerogativa è di essere combinabili con spedizioni in crociera nei fiordi artici

«Si tratta di un viaggio in totale comodità, ideale per chi non ama mettersi alla guida sulle innevate strade nordiche, con la possibilità di pernottare in strutture come Rorbuer, Aurora Hut, Ice hotel, Glass Igloos, Glamping – prosegue Forlastro – Tutte le rotte che proponiamo includono fermate, nelle quali poter effettuare escursioni indimenticabili fino a giungere alla destinazione finale. Le proposte di ogni singola Rotta Artica possono essere combinabili tra loro fino ad arrivare ad effettuare il giro completo dei tre aree: Norvegia Artica, Lapponia Finlandese e Svedese.La validità delle proposte è dal 1 dicembre al 31 marzo 2023».

Proprio dal paese lusitano, grazie alla collaborazione con Tap, Visit Portugal e Visit Porto & Nord, Easyweeks ha appena concluso un viaggio di familiarizzazione con una serie di agenti, al fine di proporre un prodotto sempre più personalizzato nell'area di Porto e della valle del Douro. «Le nostre proposte prevedono prima di tutto un Nord Europa aperto e sicuro - prosegue Gianna Forlastro -, estremamente curato che ci ha dato nel 2021, per quel che si è potuto viaggiare, grandi soddisfazioni, per la vendita dei pacchetti Islanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia. Abbiamo raggiunto grande confidenza con la destinazione, che curiamo dal 2011, anno di inizio della nostra attività con il marchio Easyweeks, (ma che conosciamo per le esperienze pregresse da oltre 20 anni)». Il design dei tour si basa su due principali direttrici: tour esperienziali e sostenibili, per dare al viaggiatore la dimensione del luogo che visiterà attraverso le esperienze che lo caratterizzano nel totale e completo rispetto dell'ambiente e delle culture e tradizioni. «Naturalmente siamo molto attenti ai processi di ingresso - aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del to -. In nord Europa si può andare, ma solo se in possesso di Green Pass, il certificato digitale dell'Ue per Covid (Eudcc), riconosciuto come prova della vaccinazione completa o della guarigione. Esistono certamente protocolli, ma non così macchinosi, limitanti e demotivanti, come per altre destinazioni fuori Ue e Schengen». EasyWeeks: tour esperienziali e sostenibili in Europa per il prossimo inverno Dopo 15 mesi difficili, l'operatore marchigiano specializzato nel Nord Europa (e non solo) ha pensato infatti di aggiungere una destinazione domestica alla propria programmazione: un regione che fra l'altro dallo scorso 31 maggio è una delle prime quattro in zona bianca. «Il Molise è una regione verde, ricca di boschi e di biodiversità. Borghi abbarbicati sulle rocce, vetusti castelli testimonianza di un passato lontano e la più antica fonderia di campane al mondo - racconta Gianna Forlastro, managing director di Easyweeks -. Si tratta di un territorio sconosciuto alle masse, ma che detiene un numero sempre crescente di borghi bandiere Arancioni. Tutto questo è il Molise: la piccola regione italiana con meno di 300 mila abitanti dove il distanziamento è naturale e approfittare della meravigliosa gastronomia (con i risvolti negativi in termini di peso…) è normale». «Abbiamo dato vita a 13 proposte che vanno dal trekking al fuoristrada, dividendo il Molise in Alto e Basso, fino ad arrivare alla costa – aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del to -. Ci sono i weekend esperienziali, dal tartufo, ai vini, dalla storia alle tradizioni rurali, e poi i pacchetti con i rispettivi link in lingua italiana e inglese». Easyweeks: al via il nuovo prodotto Hidden Molise \r

Finalmente si torna in Europa. Dopo un'estate in cui il nuovo prodotto Molise è stato protagonista della programmazione Easyweeks, l'operatore marchigiano torna a puntare anche sul proprio prodotto core: «Ci presentiamo a Rimini con un'offerta molto curata che ci piace presentare con proposte insolite e non banali come idee di itinerario improntate sul food in Norvegia - spiega Gianna Forlastro, managing director del to -. Saremo ospiti dello stand Norvegia e Islanda al padiglione C1 stand 33/48. Una conferma della nostra stretta collaborazione con quelle destinazioni che abbiamo eletto a prodotto da privilegiare fra quelli che proponiamo, come per esempio il Portogallo».\r

\r

Proprio dal paese lusitano, grazie alla collaborazione con Tap, Visit Portugal e Visit Porto & Nord, Easyweeks ha appena concluso un viaggio di familiarizzazione con una serie di agenti, al fine di proporre un prodotto sempre più personalizzato nell’area di Porto e della valle del Douro. «Le nostre proposte prevedono prima di tutto un Nord Europa aperto e sicuro - prosegue Gianna Forlastro -, estremamente curato che ci ha dato nel 2021, per quel che si è potuto viaggiare, grandi soddisfazioni, per la vendita dei pacchetti Islanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia. Abbiamo raggiunto grande confidenza con la destinazione, che curiamo dal 2011, anno di inizio della nostra attività con il marchio Easyweeks, (ma che conosciamo per le esperienze pregresse da oltre 20 anni)».\r

\r

Il design dei tour si basa su due principali direttrici: tour esperienziali e sostenibili, per dare al viaggiatore la dimensione del luogo che visiterà attraverso le esperienze che lo caratterizzano nel totale e completo rispetto dell’ambiente e delle culture e tradizioni. «Naturalmente siamo molto attenti ai processi di ingresso - aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del to -. In nord Europa si può andare, ma solo se in possesso di Green Pass, il certificato digitale dell'Ue per Covid (Eudcc), riconosciuto come prova della vaccinazione completa o della guarigione. Esistono certamente protocolli, ma non così macchinosi, limitanti e demotivanti, come per altre destinazioni fuori Ue e Schengen».","post_title":"EasyWeeks: tour esperienziali e sostenibili in Europa per il prossimo inverno","post_date":"2021-10-07T09:49:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1633600198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"405386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_405387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianna Forlastro[/caption]\r

\r

Si chiamerà Hidden Molise, Molise nascosto, il capitolo che Easyweeks ha deciso di dedicare a questa piccola regione italiana, che si sta sempre più affermando sul panorama turistico nazionale per le sue recondite bellezze. Dopo 15 mesi difficili, l'operatore marchigiano specializzato nel Nord Europa (e non solo) ha pensato infatti di aggiungere una destinazione domestica alla propria programmazione: un regione che fra l'altro dallo scorso 31 maggio è una delle prime quattro in zona bianca.

\r

«Il Molise è una regione verde, ricca di boschi e di biodiversità. Borghi abbarbicati sulle rocce, vetusti castelli testimonianza di un passato lontano e la più antica fonderia di campane al mondo - racconta Gianna Forlastro, managing director di Easyweeks -. Si tratta di un territorio sconosciuto alle masse, ma che detiene un numero sempre crescente di borghi bandiere Arancioni. Tutto questo è il Molise: la piccola regione italiana con meno di 300 mila abitanti dove il distanziamento è naturale e approfittare della meravigliosa gastronomia (con i risvolti negativi in termini di peso…) è normale».\r

\r

«Abbiamo dato vita a 13 proposte che vanno dal trekking al fuoristrada, dividendo il Molise in Alto e Basso, fino ad arrivare alla costa – aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del to -. Ci sono i weekend esperienziali, dal tartufo, ai vini, dalla storia alle tradizioni rurali, e poi i pacchetti con i rispettivi link in lingua italiana e inglese».","post_title":"Easyweeks: al via il nuovo prodotto Hidden Molise","post_date":"2021-06-07T09:50:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1623059425000]}]}}