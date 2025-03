Easyweeks presenta la Lapponia d’estate Il tour operator marchigiano Easyweeks, conferma la sua vocazione “boreale” e aumenta sempre più il contatto con la natura dell’estremo Nord Europa. A partire dalla Lapponia Finlandese d’estate: “Una destinazione che non è solo invernale – spiega la managing director Gianna Forlastro -: è un luogo perfetto per tutti gli amanti della natura, del turismo a passo lento, introspettivo e di condivisione; per la vastità della natura e degli ampi respiri a pieni polmoni nei parchi nazionali che, solo nell’area della Lapponia, considerando la parte a sud del circolo Polare Artico e a nord del circolo, sono ben sette, ricoprendo tutta la regione fino ai confini con la Norvegia e la Svezia”. L’obiettivo è quindi quello di far viaggiare verso il nord d’estate lo stesso numero di passeggeri dell’inverno, “che ha cifre sempre crescenti, grazie al profondo rapporto con le agenzie di viaggio partner, nonché allo stretto rapporto con gli enti di promozione turistica, Visit Rovaniemi e Visit Ruka-Kuusamo e i supplier che ormai da anni conoscono il nostro amore per il Nord, la nostra curiosità nel proporre nuove idee di viaggio, il nostro lavoro attento e la voglia di promuovere destinazioni fuori dalle rotte più comuni o proposte in maniera differente”. La Lapponia offre inoltre diverse attività: dal soft hiking ai bike tour, dalle camminate con renne ed husky alla pesca, dalla canoa al rafting, fino alle saune e alla possibilità di incontrare il popolo Sami, magari confrontandosi con i loro leggendari sciamani. E ancora: si possono visitare i musei come Arktikum, la miniera di ametista o il museo Tankavaara dell’oro, o quello a cielo aperto a Lemmenjoki. Le proposte vedranno pacchetti combinati da otto giorni divisi in tre cluster: Easy, Charming e Luxury, tutti con combinazione tra le località più importanti della Lapponia, con Rovaniemi come porta d’accesso all’area, grazie anche ai frequenti voli della compagnia di bandiera, Finnair. Condividi

