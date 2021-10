Finalmente si torna in Europa. Dopo un’estate in cui il nuovo prodotto Molise è stato protagonista della programmazione Easyweeks, l’operatore marchigiano torna a puntare anche sul proprio prodotto core: «Ci presentiamo a Rimini con un’offerta molto curata che ci piace presentare con proposte insolite e non banali come idee di itinerario improntate sul food in Norvegia – spiega Gianna Forlastro, managing director del to -. Saremo ospiti dello stand Norvegia e Islanda al padiglione C1 stand 33/48. Una conferma della nostra stretta collaborazione con quelle destinazioni che abbiamo eletto a prodotto da privilegiare fra quelli che proponiamo, come per esempio il Portogallo».

Proprio dal paese lusitano, grazie alla collaborazione con Tap, Visit Portugal e Visit Porto & Nord, Easyweeks ha appena concluso un viaggio di familiarizzazione con una serie di agenti, al fine di proporre un prodotto sempre più personalizzato nell’area di Porto e della valle del Douro. «Le nostre proposte prevedono prima di tutto un Nord Europa aperto e sicuro – prosegue Gianna Forlastro -, estremamente curato che ci ha dato nel 2021, per quel che si è potuto viaggiare, grandi soddisfazioni, per la vendita dei pacchetti Islanda, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia. Abbiamo raggiunto grande confidenza con la destinazione, che curiamo dal 2011, anno di inizio della nostra attività con il marchio Easyweeks, (ma che conosciamo per le esperienze pregresse da oltre 20 anni)».

Il design dei tour si basa su due principali direttrici: tour esperienziali e sostenibili, per dare al viaggiatore la dimensione del luogo che visiterà attraverso le esperienze che lo caratterizzano nel totale e completo rispetto dell’ambiente e delle culture e tradizioni. «Naturalmente siamo molto attenti ai processi di ingresso – aggiunge Manila Salvatelli, amministratore delegato del to -. In nord Europa si può andare, ma solo se in possesso di Green Pass, il certificato digitale dell’Ue per Covid (Eudcc), riconosciuto come prova della vaccinazione completa o della guarigione. Esistono certamente protocolli, ma non così macchinosi, limitanti e demotivanti, come per altre destinazioni fuori Ue e Schengen».