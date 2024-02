Easyweeks festeggia i 13 anni di attività con tante nuove proposte Tredicesimo compleanno per Easyweeks, uno dei primi tour operator completamente online del panorama turistico italiano. «Il nostro percorso vede il consolidamento delle attività in essere, che vertono principalmente sulla nostra specializzazione Nord Europa – spiega la managing director, Gianna Forlastro –. Il prodotto che proponiamo è basato su un viaggio esperienziale, non solo di località ma di attività diversificate, che spaziano fra le outdoor fino all’incontro diretto con le culture locali attraverso la conoscenza di vere persone del Nord. Forse non è una proposta per tutti, ma ci piace diversificare, andando oltre al solito, avvolgente, incantevole, eccitante Rovaniemi, che purtroppo è però diventato ormai massivo, concentrandoci sulla rotta artica». Sono cinque in particolare gli itinerari Easyweek per le Rotte artiche: Narvik – Tromsø (Norvegia); Narvik la porta di accesso alle Lofoten e Tromso la Capitale Artica. Tromsø – Lyngen (Norvegia); la capitale artica e la spettacolare penisola di Lyngen e le sue Alpi Nordiche. Tromsø – Lyngen – Alta (Norvegia); un viaggio tra la capitale artica e Alta, la città delle aurore boreali. Tromsø – Rovaniemi (Norvegia e Finlandia); dalla capitale artica a Babbo Natale. Levi – Svolvær (Finlandia – Svezia – Norvegia); dall’Alta Lapponia finlandese fino alle Lofoten passando per la Lapponia Svedese con Kiruna, la città che si muove e la famosa Abisko con il suo parco nazionale e l’Aurora Sky Station. Gli itinerari si percorrono su bus di linea granturismo lusso. Le proposte di ogni singola Rotta artica possono essere combinate tra loro, fino ad arrivare a effettuare il giro completo dei tre paesi artici: Norvegia Artica, nonché Lapponia Finlandese e Svedese. La programmazione Nord Europa prosegue poi con la Norvegia, che presenta tante attività per soddisfare ogni gusto e aspettativa. Ma Easyweeks non si ferma qui. Ci sono infatti anche i Cammini, a partire da Santiago de Compostela, Cammino dei Fari e Rota Vicentina che, visto il grande riscontro degli scorsi anni, saranno riproposti con tante nuove idee a partire dal 1° aprile 2024. «Torniamo inoltre con il Centro Sud America, in primis Messico, Colombia, Brasile, sempre con lo stesso claim Vivi l’essenza del mondo Easyweeks – conclude Gianna Forlastro -. E ancora Seychelles e Mauritius, isole sulle quali l’offerta non è basata su villaggi o singole sistemazioni, ma offre tour a partire da otto giorni, spostandosi in diverse isole e/o località selezionate, con l’opportunità di cogliere l’essenza attraverso escursioni guidate». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460669" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption] Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna. Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte. “Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite. [post_title] => Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita [post_date] => 2024-02-02T11:12:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706872379000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”. Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità. La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro. Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale. Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum. [post_title] => Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura [post_date] => 2024-02-02T10:57:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706871437000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mercato in continua evoluzione che negli ultimi due anni ha fatto segnare una domanda in costante crescita. Cresce l'importanza del nostro paese per il tour operator incoming Algeria Dmc, che ha quindi deciso di partecipare alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4, stand C45). "Quest’anno festeggiamo i 12 anni di attività - spiega il direttore generale dell'operatore con uffici a Marsiglia e ad Algeri, Amine Lagoune -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, perché proponiamo viaggi individuali e di gruppo autentici cercando di trasmettere ai clienti emozioni con escursioni e visite uniche a prezzi molto competitivi, mantenendo ottime relazioni con i nostri partner locali, collaboratori e guide poliglotte che introducono i turisti alle ricchezze di questo paese sconosciuto e incantevole". [post_title] => Cresce l'importanza del mercato Italia per il to incoming Algeria Dmc [post_date] => 2024-02-02T10:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868912000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio". Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici. Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba. [post_title] => Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba [post_date] => 2024-02-02T10:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706868056000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche. Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS. L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS. L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria. Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali. «La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze». «Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi». [post_title] => GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas [post_date] => 2024-02-01T12:48:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706791688000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo. “È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”. La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche. [post_title] => I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature [post_date] => 2024-02-01T11:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706787601000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità. Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile. In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup. Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital. Prima edizione Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti. Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia. Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato. [post_title] => Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione [post_date] => 2024-02-01T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706786421000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincia con il volo diretto di Neos da Milano Malpensa a Nanchino il viaggio alla scoperta dello Jiangsu, la provincia più ricca della Cina sudorientale. E grazie all’esenzione dal visto di ingresso nel Paese di cui possono beneficiare i turisti italiani, raggiungere la destinazione quest’anno è ancora più semplice! Con migliaia di anni di storia lo Jiangsu è la provincia con il più ricco patrimonio culturale della Cina. Ecco allora un itinerario ideale che svela i tratti più caratteristiche della regione: un viaggio attraverso la storia e la cultura, alla scoperta di cibo e natura. Dai siti storici di Nanchino ai giardini di Suzhou, dalle splendide città acquatiche di Yangzhou ai paesaggi incantati del lago Taihu a Wuxi, ogni tappa è un'esperienza unica. Inoltre, una rete di trasporti all’avanguardia fra aeroporti, ferrovie ad alta velocità ed autostrade collega lo Jiangsu alle principali città del resto del Paese, come Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e Chengdu. Giorno 1 - Nanchino, capitale della provincia di Jiangsu, mix di storia e modernità Nanjing Ming Xiaoling, patrimonio dell’Umanità Unesco, è il più grande mausoleo reale in Cina e data tra il XIV e il XIX secolo. Il suo design architettonico rappresenta pienamente l’unione tra l'uomo e la natura e divenne il modello di progettazione per le tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing. Visitabile in ogni stagione dell’anno, il Mausoleo Shintoista di Ming Xiaoling è conosciuto come il sentiero più bello. Tour notturno del fiume Qinhuai: un’esperienza fra le luci soffuse dell’antico fossato che si snoda attraverso la città di Nanchino, che viene considerato proprio il fiume madre della città. A bordo di un’imbarcazione colorata è possibile percorrere il fiume ammirando la bellezza di Nanchino, da un punto d’osservazione privilegiato. Gustare le specialità gastronomiche: Nanchino è molto famosa per le sue proposte culinarie e per lo street food spuntini, spaziando dall'anatra salata, alle torte di riso glutinoso, agli xiaolongbao, i famosi ravioli ripieni e cotti al vapore, solo per citare qualche specialità. Giorno 2 - Suzhou, conosciuta dai cinesi come il ‘Paradiso in Terra’ I Giardini di Suzhou: i giardini classici orientali rappresentati dal Giardino dell'Umile Amministratore e dal Giardino Lingering sono anche patrimonio mondiale dell'Unesco. Totalmente diversi dalla concezione occidentale dei giardini, uniscono il meglio del paesaggio, dell’architettura e di ogni forma d’arte. E quelli di Suzhou incarnano i geni fondamentali della spiritualità cinese. Come sottolinea il detto "un giardino, un mondo”. l'intera città di Suzhou è un grande giardino, il che la rende la città più bella del Jiangsu. Qui è possibile scoprire la millenaria storia di Suzhou. Da non perdere il museo, opera del designer di fama mondiale Pei Luming, la cui casa natale è proprio qui. Tour dell'antica città di Suzhou: visita Shantang Street vicino all'antico canale, dove si possono assaggiare snack e scoprire i prodotti di artigianato locali. [gallery ids="460495,460496,460497"] Giorno 3 – Yangzhou, la bellissima città dell’acqua, a sud del fiume Yangtze Molteplici le attività che attendono i visitatori in questa città, a cominciare da una gita in barca sullo Slender West Lake. Il China Grand Canal Museum conduce i turisti attraverso la storia e i cambiamenti del luogo ma una menzione speciale è quella riservata alla cucina Huaiyang, che è nata proprio qui ed è un baluardo della Scuola di Su, una delle “Quattro scuole culinarie cinesi”. Yangzhou è sicuramente la capitale gourmet della Cina: il famoso riso fritto di Yangzhou e la testa di leone di Yangzhou sono solo due delle prelibatezze da assaggiare. Giorno 4 – Wuxi: la bellissima costa del lago Taihu Taihu è uno dei tre laghi d'acqua dolce più grandi della Cina; una sosta a Yuantouzhu soprattutto nel mese di aprile, consente di ammirare il meraviglioso spettacolo della fioritura dei ciliegi e questo è proprio uno dei migliori punti di osservazione di tutto il Paese. Ancora, l’antica strada di Nanchang che costeggia il canale e il Margine Acquatico dei Tre Regni, un grande parco tematico che ripercorre i classici cinesi. La provincia di Jiangsu parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Vieni a trovarci per saperne di più sulle politiche e informazioni sul turismo! Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia: responsabile dell’ufficio: Tan mingming +39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto! [post_title] => Cina: da Milano a Nanchino alla scoperta del fascino dello Jiangsu [post_date] => 2024-02-01T09:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780753000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. "Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti". Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. "Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave". Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. "La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi". Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b. [post_title] => Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove [post_date] => 2024-02-01T09:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780732000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyweeks festeggia i 13 anni di attivita con tante nuove proposte" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2784,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460669\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luigi Neri, Daniela Passeri, Lidia Rescigno e Franco Coppini[/caption]\r

\r

Mezzo di secolo di storia. Fondata nel febbraio 1974, Space Hotels compie proprio in questi giorni il suo cinquantesimo compleanno. E lo festeggia con numeri in crescita, forte di un +36,5% registrato nel 2023 rispetto ai 12 mesi precedenti. I paesi chiave, che hanno contribuito in modo significativo a questo successo, includono non solo l'Italia, da sempre il mercato principale, ma anche Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e la Spagna.\r

\r

Nel panorama delle destinazioni italiane, Roma, Milano e Torino risultano le mete di eccellenza per gli individuali. Per quanto riguarda gli eventi mice, invece, Roma continua a dominare la scena. Il gruppo ha registrato anche un notevole incremento nella domanda da parte dei gruppi turistici con un'elevata capacità di spesa, nonché da parte del segmento business travel. Nel corso del 2023 infine, la compagnia ha ampliato la sua rete affiliando a Roma il Borghese Contemporary Hotel e a Ragusa il Relais Chiaramonte.\r

\r

“Il 2023 è stato un anno di trionfo e consolidamento per noi: un periodo in cui abbiamo superato le aspettative, continuando a costruire su un'eredità di 50 anni\", sottolinea il presidente, Franco Coppini. Space Hotels sarà presente alla Bit di Milano, in programma dal 4 al 6 febbraio, presso lo stand C110 del padiglione 3. Vi si potranno incontrare lo stesso presidente Coppini, nonché il direttore generale Lidia Rescigno, il direttore marketing Daniela Passeri, il vice presidente Luigi Neri e alcune delle responsabili vendite.","post_title":"Space Hotels festeggia i 50 anni con un numeri in crescita","post_date":"2024-02-02T11:12:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706872379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus su Tartu per il 2024 dell’Estonia: la seconda città più grande del Paese è infatti Capitale europea della cultura. Dopo Bad Ischl-Saltzkammergut in Austria e prima di Bodø in Norvegia, a fine gennaio Tartu ha inaugurato un anno dai mille eventi con il grande spettacolo di apertura “All Is One!”.\r

\r

Il presidente dell'Estonia, Alar Karis, ha sottolineato nel suo discorso di apertura che Tartu è stata il centro della cultura e dello spirito estone nel corso dei secoli. “Spero che lo spirito di coloro sulle cui spalle poggiamo porti con forza l’intero anno del riconoscimento di Capitale europea della cultura sia qui nella mia città natale che nel resto dell’Estonia”. Il sindaco ha sottolineato il tema di Tartu 2024, “Arts of Survival“, che sottolinea la libertà e la forza nella diversità.\r

\r

La Capitale europea della cultura Tartu 2024 è l’evento principale di quest’anno in Estonia. Il programma annuale di Tartu e dell’Estonia meridionale presenta oltre 1.000 eventi ispirati al concetto artistico Arts of Survival o alle conoscenze, alle abilità e ai valori che aiuteranno a condurre una buona vita in futuro.\r

\r

Tra le imperdibili mostre d’arte che verranno proposte ci sarà l’ArCo3, a partire dal 1° marzo al 30 novembre 2024: verranno esposte opere d’arte contemporanea d’avanguardia in contesti inaspettati, in quattro località dell’Estonia meridionale note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale.\r

\r

Per tutti gli appassionati d’arte ci sarà la possibilità di utilizzare la Museum Card che permetterà l’accesso ad oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum.","post_title":"Estonia: Tartu apre ufficialmente le celebrazioni in qualità di Capitale europea della cultura","post_date":"2024-02-02T10:57:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706871437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mercato in continua evoluzione che negli ultimi due anni ha fatto segnare una domanda in costante crescita. Cresce l'importanza del nostro paese per il tour operator incoming Algeria Dmc, che ha quindi deciso di partecipare alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio (pad 4, stand C45).\r

\r

\"Quest’anno festeggiamo i 12 anni di attività - spiega il direttore generale dell'operatore con uffici a Marsiglia e ad Algeri, Amine Lagoune -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, perché proponiamo viaggi individuali e di gruppo autentici cercando di trasmettere ai clienti emozioni con escursioni e visite uniche a prezzi molto competitivi, mantenendo ottime relazioni con i nostri partner locali, collaboratori e guide poliglotte che introducono i turisti alle ricchezze di questo paese sconosciuto e incantevole\".","post_title":"Cresce l'importanza del mercato Italia per il to incoming Algeria Dmc","post_date":"2024-02-02T10:15:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba e due interessanti tour originali le proposte del debutto in Tunisia di Futura Vacanze. La new entry è frutto di un attento lavoro di scouting e negoziazione, che ha portato in casa del to capitolino una struttura molto ambita nell’ambito del tour operating nazionale ed europeo. Il resort va a completare l’offerta estera dell’operatore che, anche grazie alla novità lanciata in autunno, il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, sta generando ottimi risultati. “L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business, grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o proprio il Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio\".\r

\r

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli. Tra i plus la posizione strategica nella zona turistica di Midoun, una delle località più rinomate di Djerba a circa 25 chilometri dallo scalo internazionale, ma anche il mare da cartolina e la spiaggia di sabbia candida, la piscina per talassoterapia all’aperto, l’elevato standard del servizio e il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, nonché il grande parco di 12 ettari che ospita il complesso. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche. Molto ricca la formula all inclusive, a cui si aggiunge il wifi gratuito e ben sei bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici. La famiglia figura tra i target di elezione e vede attive offerte come la proposta Superbimbi con soggiorni gratuiti fino a 12 anni, a fronte di una mini quota volo di 220 euro. Molto competitive, inoltre, le tariffe riservate agli sposi e ai gruppi di amici.\r

\r

Per diversificare le opzioni di soggiorno, Futura Vacanze ha investito anche su due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio Le piste berbere e Mare e deserto. La prima ha la durata di otto giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi magici come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con cinque giorni pensati per esplorare il Sud-Est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.","post_title":"Futura Vacanze approda in Tunisia con il club Cesar Thalasso Aqua Resort di Djerba","post_date":"2024-02-02T10:00:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706868056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria.\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali.\r

\r

«La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze».\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».\r

\r

","post_title":"GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas","post_date":"2024-02-01T12:48:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706791688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo.\r

\r

“È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”.\r

\r

La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.","post_title":"I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature","post_date":"2024-02-01T11:40:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706787601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità.\r

\r

Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center.\r

\r

Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile.\r

\r

In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup.\r

\r

Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital.\r

Prima edizione\r

Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti.\r

\r

Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia.\r

\r

Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.","post_title":"Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione","post_date":"2024-02-01T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706786421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia con il volo diretto di Neos da Milano Malpensa a Nanchino il viaggio alla scoperta dello Jiangsu, la provincia più ricca della Cina sudorientale. E grazie all’esenzione dal visto di ingresso nel Paese di cui possono beneficiare i turisti italiani, raggiungere la destinazione quest’anno è ancora più semplice!\r

\r

Con migliaia di anni di storia lo Jiangsu è la provincia con il più ricco patrimonio culturale della Cina. Ecco allora un itinerario ideale che svela i tratti più caratteristiche della regione: un viaggio attraverso la storia e la cultura, alla scoperta di cibo e natura. Dai siti storici di Nanchino ai giardini di Suzhou, dalle splendide città acquatiche di Yangzhou ai paesaggi incantati del lago Taihu a Wuxi, ogni tappa è un'esperienza unica.\r

\r

Inoltre, una rete di trasporti all’avanguardia fra aeroporti, ferrovie ad alta velocità ed autostrade collega lo Jiangsu alle principali città del resto del Paese, come Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e Chengdu.\r

\r

Giorno 1 - Nanchino, capitale della provincia di Jiangsu, mix di storia e modernità\r

\r

Nanjing Ming Xiaoling, patrimonio dell’Umanità Unesco, è il più grande mausoleo reale in Cina e data tra il XIV e il XIX secolo. Il suo design architettonico rappresenta pienamente l’unione tra l'uomo e la natura e divenne il modello di progettazione per le tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing. Visitabile in ogni stagione dell’anno, il Mausoleo Shintoista di Ming Xiaoling è conosciuto come il sentiero più bello.\r

\r

\r

\r

Tour notturno del fiume Qinhuai: un’esperienza fra le luci soffuse dell’antico fossato che si snoda attraverso la città di Nanchino, che viene considerato proprio il fiume madre della città. A bordo di un’imbarcazione colorata è possibile percorrere il fiume ammirando la bellezza di Nanchino, da un punto d’osservazione privilegiato.\r

\r

\r

\r

Gustare le specialità gastronomiche: Nanchino è molto famosa per le sue proposte culinarie e per lo street food spuntini, spaziando dall'anatra salata, alle torte di riso glutinoso, agli xiaolongbao, i famosi ravioli ripieni e cotti al vapore, solo per citare qualche specialità.\r

\r

Giorno 2 - Suzhou, conosciuta dai cinesi come il ‘Paradiso in Terra’\r

\r

I Giardini di Suzhou: i giardini classici orientali rappresentati dal Giardino dell'Umile Amministratore e dal Giardino Lingering sono anche patrimonio mondiale dell'Unesco. Totalmente diversi dalla concezione occidentale dei giardini, uniscono il meglio del paesaggio, dell’architettura e di ogni forma d’arte. E quelli di Suzhou incarnano i geni fondamentali della spiritualità cinese. Come sottolinea il detto \"un giardino, un mondo”. l'intera città di Suzhou è un grande giardino, il che la rende la città più bella del Jiangsu. Qui è possibile scoprire la millenaria storia di Suzhou. Da non perdere il museo, opera del designer di fama mondiale Pei Luming, la cui casa natale è proprio qui.\r

\r

Tour dell'antica città di Suzhou: visita Shantang Street vicino all'antico canale, dove si possono assaggiare snack e scoprire i prodotti di artigianato locali.\r

\r

[gallery ids=\"460495,460496,460497\"]\r

\r

Giorno 3 – Yangzhou, la bellissima città dell’acqua, a sud del fiume Yangtze\r

\r

Molteplici le attività che attendono i visitatori in questa città, a cominciare da una gita in barca sullo Slender West Lake.\r

\r

\r

\r

Il China Grand Canal Museum conduce i turisti attraverso la storia e i cambiamenti del luogo ma una menzione speciale è quella riservata alla cucina Huaiyang, che è nata proprio qui ed è un baluardo della Scuola di Su, una delle “Quattro scuole culinarie cinesi”. Yangzhou è sicuramente la capitale gourmet della Cina: il famoso riso fritto di Yangzhou e la testa di leone di Yangzhou sono solo due delle prelibatezze da assaggiare.\r

\r

Giorno 4 – Wuxi: la bellissima costa del lago Taihu\r

\r

Taihu è uno dei tre laghi d'acqua dolce più grandi della Cina; una sosta a Yuantouzhu soprattutto nel mese di aprile, consente di ammirare il meraviglioso spettacolo della fioritura dei ciliegi e questo è proprio uno dei migliori punti di osservazione di tutto il Paese.\r

\r

\r

\r

Ancora, l’antica strada di Nanchang che costeggia il canale e il Margine Acquatico dei Tre Regni, un grande parco tematico che ripercorre i classici cinesi.\r

\r

\r

\r

La provincia di Jiangsu parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Vieni a trovarci per saperne di più sulle politiche e informazioni sul turismo!\r

\r

Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia:\r

responsabile dell’ufficio: Tan mingming\r

+39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com\r

Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto!","post_title":"Cina: da Milano a Nanchino alla scoperta del fascino dello Jiangsu","post_date":"2024-02-01T09:45:53+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1706780753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. \"Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti\".\r

\r

Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. \"Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave\".\r

\r

Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. \"La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi\".\r

\r

Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b.","post_title":"Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove","post_date":"2024-02-01T09:45:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706780732000]}]}}