Ducrot, Viaggi dell’Elefante: per il prossimo anno tornano India e Giappone

Turchia, Arabia Saudita, le crociere sul Nilo, ma anche la Giordania, la Tanzania, il Sud Africa, gli Usa e il Perù. Sono state le mete Viaggi dell’Elefante più richieste in questa estate 2022 che ha finalmente segnato la ripartenza del turismo. “Anche l’Italia si è contraddistinta con i gruppi ad hoc, mentre il Nord Europa si è riconfermato con i viaggi individuali – spiega il ceo del to, Enrico Ducrot -. Nonostante il via libera dei paesi, dovendo fare i conti con alcune restrizioni che rendono difficoltosa l’operatività con aumenti di prezzi e poca disponibilità di voli, gli obiettivi prefissati sono stati comunque raggiunti, e si sono rafforzate le collaborazioni con le agenzie nel seguire insieme il cliente, il quale oggi ha ancora più la necessità di essere assistito durante il viaggio”.

L’India ritorna ora a essere la grande protagonista della programmazione Elefante 2022/2023, insieme al Giappone con la fioritura dei ciliegi prevista per marzo. Work in progress infine la quinta edizione di Ecoluxury Fair, evento internazionale sulla sostenibilità e il turismo di alta gamma, che anche quest’anno si svolgerà a Roma nelle giornate 10,11 e 12 novembre.