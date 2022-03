Dimensione Turismo apre le prenotazioni per il Kaya Artemis Resort & Casino a Cipro

E’ uno dei più prestigiosi hotel dell’isola: il Kaya Artemis Resort & Casino è il fiore all’occhiello dell’offerta Dimensione Turismo a Cipro Nord. L’azienda ha creduto in questa destinazione per ben 13 anni, con la certezza di offrire un viaggio di qualità. Dal 2009 più di 20 mila persone l’hanno infatti scoperta e amata, con una percentuale di circa il 25% che ha deciso di ripetere la vacanza.

il Kaya Artemis è stato in particolare progettato da Kaya Group non solo come hotel ma anche come polo ricettivo a 360 gradi, per vacanze all’insegna di divertimento e relax. Realizzato in scala uno a uno, rispettando l’originale architettura del tempio di Artemide, unisce il fascino di un’ambientazione fuori dal comune a comfort e servizi di ottimo livello. La struttura sorge sulla baia di Famagosta, di fronte a un’ampia spiaggia di sabbia dorata. Al suo interno offre 3 mila metri quadrati di casinò in stile Las Vegas (riservato agli over 25).

Le prenotazioni saranno aperte dal 4 aprile: volo speciale da Verona a Larnaca con partenze ogni martedì dal 14 giugno al 6 settembre. Soggiorno presso il Kaya Artemis, sette notti in doppia e trasferimenti in formula ultra all inclusive con quote a partire da 1.060 euro.