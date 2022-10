Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici C’è grande ottimismo in casa Grandi Navi Veloci per il 2023 in arrivo. E questo nonostante la consapevolezza delle sfide che ancora pesano sul comparto dei viaggi. A partire dai costi energetici e dall’inflazione crescente. “Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola – racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all’anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate”. Anche la crescita dell’inflazione non spaventa, “perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze – prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all’anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un’opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo“. Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. “Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese – conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l’arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila”.

