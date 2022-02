Da una startup Alpitour nascono gli Utravel Club per gli under 30

Hotel in destinazioni sia nazionali sia internazionali in cui ritrovarsi tra ragazzi, fare conoscenza e decidere come scoprire la meta: seguendo i consigli e le attività previste, oppure in completa autonomia. Sono i nuovi Utravel Club, nei quali la regia dei viaggi è affidata al guru: un coordinatore che guida, assiste, consiglia, anima e coinvolge gli ospiti sulla base delle loro preferenze.

A tre anni dalla sua nascita, Utravel è passato dall’essere una corporate startup di Alpitour World a un brand di riferimento per i giovani under 30 che vogliono viaggiare ed esplorare il mondo. Tre diversi mood di viaggio per un mondo di destinazioni e proposte, tra long weekend, viaggi evento Utravelz, vacanze in resort all inclusive, crociere, viaggi avventura, oltre alla distintiva formula Blind, da cui tutto il progetto ha preso origine.

E il 2022 inizia appunto con la novità Utravel Club: hotel che incarnano un modello di viaggio ibrido, in cui la voglia di conoscere nuovi amici si unisce alla possibilità di costruire in libertà la propria vacanza. A oggi, i club proposti sono dieci, in mete sia nazionali sia internazionali, con un focus specifico sul Mediterraneo e con l’obiettivo di ampliare il perimetro a tutto il mondo. La prima partenza è a metà marzo per l’Egitto: la data è già sold out, ma il calendario è molto ricco e prevede oltre 40 viaggi fino a ottobre e collaborazioni con noti influencer che prenderanno parte ad alcuni viaggi.

Dal 2019, anno della sua nascita, Utravel ha fatto viaggiare oltre 6 mila ragazzi, in più di 35 destinazioni nel mondo: un risultato positivo, nonostante i due anni di rallentamento del business dovuto alla pandemia. I primi dati del 2022 indicano un trend in crescita, non solo superiore al budget previsto, ma in linea anche con le prenotazioni del 2019.