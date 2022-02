Costa Toscana protagonista a Sanremo: ospiterà i collegamenti di Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Costa Toscana farà da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta di due star delle passate edizioni del Festival: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Insieme a loro ci saranno artisti italiani d’eccezione, che si esibiranno ogni sera sul palco di uno dei teatri della nave. In occasione della settantaduesima edizione della kermesse sanremese, la musica arriva per la prima volta anche sul mare, grazie a una nuova collaborazione tra Costa Crociere e Rai Pubblicità, con la Toscana che fa ancora una volta da palcoscenico d’eccezione di un evento glamour, dopo essere stata scelta dalla top model e imprenditrice Jessica Minh Anh per il suo ritorno in passerella. La Toscana sarà una presenza fissa al Festival non solo in televisione, su Rai Uno, ma anche in radio. Infatti, La trasmissione Tre per due di Rai Radio Due, con i Gemelli di Guidonia, accompagnati dalla band Stefano Signoroni & the Mc, si trasferirà a bordo della nave per tutta la durata del Festival.

“Costa Crociere torna a Sanremo da protagonista, con un’iniziativa mai realizzata in precedenza – commenta il direttore generale della compagnia, Mario Zanetti -. Per la prima volta porteremo la musica del Festival sul mare, a bordo della Toscana. La nostra nuova nave non solo è all’avanguardia in materia di sostenibilità ambientale, ma è anche un magnifico e spettacolare luogo di vacanza, dove divertirsi e condividere emozioni: il set ideale per un evento come il Festival di Sanremo. Inoltre, ci auguriamo che la nostra iniziativa possa sostenere la ripresa del settore turistico, di cui l’Italia ha tanto bisogno”.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno anche gli interpreti di una divertente web serie, trasmessa sui canali social di Costa, che racconterà la loro esperienza sulla Toscana al festival di Sanremo e permetterà di scoprire la nuova nave. I sei episodi sono stati ideati dallo stesso Fabio Rovazzi insieme a Hello, agenzia social media di Costa, e scritti da Matteo Grandi, con regia di Carlani e Dogana, e produzione a cura di Don’t Movie.

“Parteciperemo al Festival di Sanremo con un’operazione davvero unica, in cui la nostra Toscana diventerà parte integrante dello show televisivo più seguito dagli italiani – aggiunge il senior vice president & chief commercial officer di Costa, Roberto Alberti -. Grazie a questa iniziativa avremo la possibilità di far scoprire la nuova ammiraglia in maniera originale e di grande impatto. La Toscana è infatti una piattaforma straordinaria di intrattenimento e innovazione, che si combina perfettamente con un prodotto su cui stiamo investendo per introdurre tante novità. Per un’esperienza che anche i nostri ospiti potranno vivere a partire dal 5 marzo, quando la nave salperà per la sua prima crociera”.

La nave è attualmente ormeggiata in rada a circa un chilometro dal porto di Sanremo, dove è arrivata il 30 gennaio e si fermerà sino al 6 febbraio. A bordo non è prevista la presenza di pubblico, ma solo delle persone che contribuiranno a realizzare gli eventi, oltre ai membri dell’equipaggio. Per l’occasione è stato anche sviluppato e condiviso con le autorità sanitarie preposte uno speciale protocollo sanitario.