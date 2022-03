Costa, Schiavon: “Oltre l’85% del venduto riguarda le tariffe Super All Inclusive”

“Potevano non crederci, ma siamo andati avanti con il nostro piano e senza gli agenti di viaggio non ce l’avremmo fatta”. Esordisce così Carlo Schiavon, country manager Italy Costa Crociere, durante l’incontro con il trade a bordo della Toscana, la nuova nave che oggi salpa da Civitavecchia per una presentazione in anteprima alle agenzie di viaggi che precede la partenza della sua crociera inaugurale, prevista per il 5 marzo da Savona.

“L’evento dedicato agli agenti è andato sold out: segno tangibile di una fiducia costante e del buon risultato del contratto di Valore, che è stato apprezzato. I nostri partner hanno capito che volevamo ridurre la competizione sui prezzi e aumentare i margini – spiega Schiavon -. Per l’estate 2022 abbiamo tutta la flotta operativa e abbiamo rivisto gli itinerari dedicando maggior tempo di sosta negli scali; per migliorare l’offerta sulle destinazioni è stata anche attivata la collaborazione con National Geographic Expeditions”.

Nel corso dell’evento è stato fatto anche il punto sul pricing: “Abbiamo lanciato iniziative per rendere i prezzi più cristallini con le nuove tariffe Super All-Inclusive, All inclusive e My Cruise e abbiamo notato che la soddisfazione degli ospiti è alta. Ma soprattutto siamo soddisfatti del lavoro delle agenzie: oltre l’85% del venduto riguarda le tariffe Super All Inclusive, un risultato incoraggiante. Le vendite stanno andando bene, ora certamente viviamo un momento complicato per via della situazione internazionale sul fronte ucraino ma credo che ne potremo uscire”.

Infine, anche Costa Crociere lascerà al passato le escursioni protette. A confermarlo il senior vice presidente e cco, Roberto Alberti, presente a bordo: “Stiamo lavorando con le autorità per alleggerire i protocolli a partire dal primo aprile”. La Toscana sarà a Civitavecchia tutti i venerdì dall’11 marzo al 29 aprile, per un itinerario di una settimana che visiterà anche Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo. Dal 9 maggio al 21 novembre 2022, l’arrivo a Civitavecchia si sposterà poi al lunedì, con un nuovo percorso che comprenderà Napoli, Ibiza (Palma di Maiorca da metà ottobre), Valencia, Marsiglia e Savona.