Costa: prenotazioni ancora più flessibili fino al 28 settembre

Disdetta libera fino a 48 ore prima della prenotazione. Costa Crociere introduce regole per il booking ancora più flessibili per tutte le nuove prenotazioni che saranno effettuate fino al 28 settembre, relative a partenze programmate tra il 1° agosto e il 30 settembre.

Gli ospiti potranno quindi scegliere tra tre differenti opzioni: il cambio della data di partenza, la trasformazione dell’importo già incassato da Costa in un voucher di pari valore da spendere per l’acquisto di una nuova crociera da prenotare entro il 30 aprile 2022 o la cancellazione del viaggio con il rimborso totale di quanto versato.

Da segnalare anche Costa Relax: l’assicurazione inclusa nel prezzo della crociera per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 agosto, che garantisce ai passeggeri di essere protetti durante il viaggio e fino a dopo il rientro a casa. Rimangono inoltre confermate tutte le misure del Costa Safety Protocol: il protocollo sviluppato da Costa insieme a esperti scientifici e alle autorità italiane, che include misure di salute e sicurezza rafforzate per tutti gli aspetti dell’esperienza di vacanza, sia a bordo sia a terra. Tra queste, il tampone all’imbarco e quello di controllo a metà crociera, entrambi a carico della compagnia, le escursioni svolte in piccoli gruppi e con bus di trasferimento con capienza ridotta e igienizzati dopo ogni utilizzo e, ancora, la rimodulazione di tutte le aree della nave per poter offrire agli ospiti spazi ancora più ampi, senza code o assembramenti.