Costa: on air in Italia, Francia e Spagna la nuova campagna di comunicazione Waves

E’ già on air dalla scorsa domenica in Italia, nonché da ieri in Francia e Spagna la nuova campagna di comunicazione Waves, che Costa ha lanciato in concomitanza con l’annuncio del nuovo format del prodotto crociere. “Lo spot intende promuovere il concetto di esplorazione, premessa alla base di tutte le novità che caratterizzano la nostra nuova offerta, in un’ottica di riscoperta e di rinnovamento – spiega il vice president global marketing della compagnia, Francesco Muglia -: una vacanza che vuole essere un’esperienza davvero unica che unisce mare e terra. Da qui l’idea creativa di Waves, dove questi due elementi, mare e terra, si fondono in un gioco di grande impatto visivo. Presentiamo così un nuovo modo di viaggiare, perché, come dice la line del commercial, il più bel viaggio sulla terra è sul mare”.

La nuova campagna di comunicazione è ideata dall’agenzia creativa Leo Burnett, diretta dai registi Marco Bellone e Giovanni Consonni, e prodotta da The Family, con il supporto di Va Consulting in qualità di production advisory. Il media partner per i tre Paesi è Mindshare Italia. Nelle immagini, girate in gran parte a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda, sapori, colori, luoghi e storie diverse si svelano agli occhi degli spettatori attraverso la metafora del mare. La campagna è pianificata su Mediaset, Sky, La7 per l’Italia, sul network di TF1 e su France TV per la Francia e sulle reti Mediaset in Spagna. La pianificazione digital sarà attiva in sinergia con la pianificazione tv su YouTube, sui canali social e sul web.