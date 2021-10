Costa: la tariffa all-inclusive diventa Special per le prenotazioni fino al 4 dicembre

Pacchetto Brindiamo, quote di servizio, tasse aeroportuali e servizio in camera 24 ore su 24 inclusi, oltre al miglior prezzo garantito in caso di riduzione, per tutte le prenotazioni effettuate entro il 4 dicembre, relative a partenza in date compresa tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. Costa Crociere presenta la nuova promo Special all-inclusive, in concomitanza con il lancio delle novità di prodotto e della nuova visual identity della compagnia.

Sempre fino al 4 dicembre gli ospiti potranno inoltre cancellare la propria prenotazione sino a 15 giorni dalla partenza senza penali. In tal caso avranno quindi la possibilità di scegliere di cambiare data di partenza, farsi rimborsare direttamente o ricevere un buono per prenotare un nuovo viaggio. Compresa nel prezzo è poi, per le crociere fino al 30 maggio 2022, la copertura garantita dall’assicurazione Costa Relax. Prevista, infine, la conferma in agenzia della Special all-inclusive tramite il versamento di un acconto leggero.

“Per far conoscere ancora meglio tutte le novità della nuova Costa abbiamo lavorato a una proposta di grande valore per tutti – spiega il direttore vendite Italia della compagnia, Riccardo Fantoni –. La nostra Special all-inclusive permette infatti agli ospiti di acquistare la crociera in anticipo, con la massima serenità e a un prezzo vantaggioso e garantito. In questo importante momento di ripartenza, la piena soddisfazione dei clienti diventa ancor di più uno strumento fondamentale di fidelizzazione per le agenzie di viaggio, partner per noi da sempre strategici e oggi più che mai fondamentali per comunicare il nuovo modo di vivere una crociera Costa”.