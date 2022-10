Costa Crociere sbarca a Taranto. Il porto pugliese inserito negli itinerari estivi della Pacifica Nell’estate 2023 Taranto diventerà un nuovo porto di scalo di Costa Crociere. A partire dal 3 giugno e sino al 7 ottobre, la Pacifica sarà nella città pugliese tutte le settimane, nell’ambito di un itinerario alla scoperta delle isole greche. Gli scali di Costa Pacifica in programma a Taranto sono in tutto 19: il sabato, dalle 8 alle 17. Oltre alla città di origini lacedemoni, la nave visiterà anche Catania, La Valletta, Mykonos e Santorini. In questo itinerario, Taranto sarà sia porto di imbarco e sbarco, raggiungibile anche con il pacchetto volo+crociera, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri scali, in particolare a Catania. I crocieristi che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui sta lavorando la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali. In particolare, il progetto dei tour a Taranto si sta concentrando sulla visita del centro storico, Duomo, castello Aragonese e museo archeologico MarTa, mentre sul territorio sono previste visite alle principali destinazioni provinciali e regionali, oltre a un tour in catamarano nel golfo e nelle acque dello Ionio. “La nostra compagnia mette Taranto sulla cartina geografica del turismo delle crociere – ha spiegato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo scalo -. Una novità che darà un ulteriore contributo al processo di sviluppo turistico della città, facendo scoprire ai nostri ospiti una destinazione per molti inedita, ma che ha davvero tanto da offrire. Per fare in modo che Taranto diventi una meta consolidata del turismo crocieristico, è fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli operatori locali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata sinora”.

