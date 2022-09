Per Corsica Sardinia Ferries un’estate all’insegna dei dati pre-pandemia ed una stagione con alcune sorprese soprattutto per quanto riguarda la Corsica che ha attirato moltissimo l’attenzione dei turisti.

«I numeri sulla linea Italia-Corsica – spiega Sebastien Romani, nuovo Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries in Italia -hanno superato le migliori aspettative: oltre 550.000 passeggeri hanno viaggiato con le Navi Gialle da giugno a metà settembre e anche per i mesi primaverili i dati sono positivi. L’ile de beauté torna ad attrarre i turisti italiani e tedeschi, diventando una delle mete preferite, soprattutto, per chi cerca una vacanza a contatto con la natura».

Per la destinazione Sardegna, si registrano numeri pre-pandemia, sulle linee per Golfo Aranci, in partenza dai porti italiani, e per Porto Torres, in partenza dai porti francesi.

«Per quanto riguarda il 2023 – aggiunge Romani – la compagnia conferma la programmazione per Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, ottimizzando gli orari, in base alle esigenze del mercato, e la pianificazione delle rotte, per ridurre le emissioni .Una nuova nave, annunciata nel mese di agosto, entrerà a far parte della flotta con il nome di Mega Victoria: luminosa, spaziosa, moderna e confortevole, rispetterà lo stile e gli standard di accoglienza delle Navi Gialle e migliorerà l’offerta commerciale, già dalla primavera 2023».