Corsica Sardinia Ferries prolunga fino al 31 luglio la promo estate Corsica Sardinia Ferries prolunga la promo estate. Già attiva fino a ieri, la campagna è stata estesa alle prenotazioni effettuate entro il 31 luglio, per moltissimi viaggi fino al 31 dicembre 2023, su passeggeri e veicoli. Su questi viene quindi applicato uno sconto immediato fino al 50%. L’iniziativa è valida per i collegamenti dall’Italia, con Sardegna, Corsica e isola d’Elba, nonché da Tolone per le Baleari. Lo sconto è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni. L’offerta è valida sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili. Condividi

