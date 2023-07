Nuova promo Corsica Sardinia Ferries per le prenotazioni fino al 20 luglio

Articoli che potrebbero interessarti:

[caption id="attachment_212378" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Forte Village[/caption] Tra le conferme blasonate, si parte invece con il tristellato Heinz Beck, padrone di casa al Beachcomber, ripensato per rispondere allo stile di uno degli chef più acclamati a livello mondiale: proposte light per pranzo, gourmet per la cena, per piatti espressione dell'anima della cucina italiana e mediterranea, che spesso incontrano stili di Paesi lontani. Alla Terrazza San Domenico, solo 15 tavoli quasi pieds dans l'eau, incontriamo Massimiliano Mascia (2 stelle Michelin), affiancato da una parte della brigata proveniente proprio dalla cucina del suo omonimo ristorante di Imola, che propone alcuni grandi classici del locale romagnolo come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Rocco Iannone, invece, con il suo estro napoletano guida il ristorante Forte Gourmet affacciato sulla piscina Oasis, nel cuore del resort. Difendendo la tradizione e i processi di cottura semplici, è conosciuto come il cuoco filosofo e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri è che l'estetica non va di pari passo con la bontà: "Un piatto buono non può essere bello". Dall'estremo nord torna anche Brian Bojsen: al Forte Bay ci sarà un'imponente griglia a vista dove l'utilizzo dei profumati legni del Mediterraneo confermerà il connubio tra l'arte del fògu sardo e i contrasti nordici. Tra luglio e agosto tornano poi anche le serate sotto le stelle delle Celebrity Nights sulla terrazza del Forte Bay. Qui si alterneranno Michele de Blasio, Antonio Salvatore, Roberto Conti, Sandro Serva e un altro degli amici storici del Forte Village, Andrea Berton, con un menu che rivisiterà, utilizzando le materie prime della Sardegna, alcuni dei piatti più rappresentativi del suo ristorante eponimo a Milano. Un vero e proprio microcosmo enogastronomico, che quest'anno ha visto l'arrivo dell'executive chef Stefano Andreoli per la supervisione di tutti i percorsi food del resort. [post_title] => Chef Giuseppe Molato arricchisce la parata di stelle f&b al Forte Village [post_date] => 2023-07-10T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688994298000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sconto immediato del 50% sulle prenotazioni fino al 20 luglio, relative a moltissime partenze entro la fine dell'anno. La promo è valida per i collegamenti dall’Italia con Sardegna, Corsica e isola d’Elba, nonché da Tolone per le Baleari. L’offerta è attiva sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto). La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili. [post_title] => Nuova promo Corsica Sardinia Ferries per le prenotazioni fino al 20 luglio [post_date] => 2023-07-10T12:24:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688991870000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un’estate in cui tutto il comparto turistico soffre l’inflazione e i conseguenti aumenti dei prezzi che affliggono soprattutto la biglietteria aerea, Avalon Waterways risponde con una promo pensata per i viaggiatori individuali: nessun supplemento singola sulla crociera Danubio da Sogno, in partenza il 15 agosto da Budapest. “Intendiamo, in questo modo, venire incontro al crescente numero di persone che viaggiano sole: target sempre più rilevante e assolutamente in linea con la nostra proposta", spiega la product manager Avalon Waterways Europe, Barbara Baldini. A conferma dell’importanza che riveste il comparto turistico italiano, la compagnia sta inoltre promuovendo tra gli addetti ai lavori una speciale tariffa agenti per la stessa partenza Danubio da Sogno del 15 agosto: prezzo con accompagnatore che condivide la stessa cabina, 890 euro a persona con trattamento soft inclusive, imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen (voli esclusi). Quattro le nazioni attraversate dall'itinerario: Ungheria, Slovacchia, Austria, Germania, in sei giorni di navigazione per conoscere, testare e apprezzare in prima persona uno dei prodotti più innovativi e di successo dell’estate 2023. “Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale - conclude Barbara Baldini -. E' sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono poi una soluzione di viaggio decisamente apprezzata” [post_title] => Avalon Waterways: singola senza supplemento e tariffa agenti ad hoc per la crociera del 15 agosto [post_date] => 2023-07-10T12:14:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688991289000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto di Bologna archivia giugno con 982.300 passeggeri (+11,0% su giugno 2022), mettendo a segno il miglior mese di sempre nella storia dello scalo, superando di circa 26 mila unità il dato del record precedente, fissato ad agosto 2022. Nei primi sei mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 4.579.777, in aumento del 24,7% sul 2022. Archiviato anche il “periodo nero” del Covid, con una crescita del 13,7% di giugno 2023 su giugno 2019 e con un +3,1% nel dato progressivo del primo semestre 2023 sullo stesso periodo del 2019. Il numero di voli dei primi sei mesi dell’anno rimane invece ancora inferiore del 2,6% rispetto al 2019. Nel dettaglio, a giugno i passeggeri su voli domestici sono stati 251.849 (+42,1% sullo stesso mese del 2019 e +11,7% su giugno 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 730.451, in crescita del 6,3% sul 2019 e del 10,8% sul 2022. Le mete più volate a giugno sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Francoforte, Tirana, Londra Heathrow, Istanbul e Cagliari. Nel primo semestre del 2023 il Marconi ha registrato 34.352 movimenti complessivi (-2,6% sul 2019 e +15,6% sul 2022), mentre le merci trasportate sono state 20.874 tonnellate (+7,3% sul 2019 e +1,8% sul 2022). [post_title] => Bologna, giugno è stato il miglior mese di sempre nella storia del Marconi. Sfiorato il milione di passeggeri [post_date] => 2023-07-10T11:14:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688987696000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italo amplia i collegamenti del network intermodale con Itabus alla Calabria. Dal prossimo 28 luglio le principali città del Centro-nord saranno collegate alle località calabresi di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone, con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi di trasporto. Le soluzioni di viaggio sono già acquistabili attraverso tutti i canali distributivi di Italo. Sono previsti 2 servizi al giorno (1 di andata e 1 di ritorno) per connettere le città di Milano, Bologna e Roma alla Calabria, utilizzando la stazione di Napoli Centrale come hub intermodale per il cambio fra treno e bus, avendo appositi servizi in coincidenza per raggiungere la propria meta. Le novità 2023 per la Calabria includono anche le fermate di Paola e Lamezia Terme lungo la linea intermodale che arriva fino in Sicilia. I viaggiatori calabresi, in questo modo, potranno prendere il treno Italo da queste due città, arrivare a Villa San Giovanni e qui salire su Itabus, imbarcandosi direttamente con il bus. 4 servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno) per collegare Paola e Lamezia Terme alla linea dedicata alle località di Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Altri 4 viaggi quotidiani (2 andata e 2 ritorno) per la linea verso Milazzo, Cefalù e Palermo. «La Calabria rappresenta uno dei territori maggiormente serviti dai nostri treni - sottolinea Fabrizio Bona, direttore commerciale -. I viaggiatori rispondono sempre nel migliore dei modi alle nostre offerte. C’è anche una grande richiesta turistica, sia interna che estera, per questo motivo abbiamo deciso di introdurre il nuovo servizio intermodale con Itabus, di aggiungere le fermate di Paola e Lamezia verso la Sicilia, oltre che aver da poco potenziato fino a 8 treni al giorno la nostra offerta in regione per l’estate». [post_title] => Italo estende l'intermodalità alla Calabria: collegamenti per Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone [post_date] => 2023-07-10T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688986569000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue. Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando "la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile". "Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre". Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree "soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, "a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati". [post_title] => Dopo 10 anni ripristinati i collegamenti aerei fra Italia e Libia, da settembre [post_date] => 2023-07-10T10:29:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688984959000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto d'Abruzzo conferma il trend positivo anche a giugno con un totale passeggeri che ha raggiunto quota 95.192, pari ad un incremento del 18% rispetto agli 80.800 viaggiatori registrati nello stesso mese dello scorso anno. L'aumento dei flussi diventa ancora più significativo prendendo in esame il primo semestre del 2023 - sottolinea la società di gestione dello scalo di Pescara, Saga -. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 405.423 i passeggeri registrati, cioè il 33% in più del 2022 quando nello stesso periodo erano stati 304.182. L'operativo della summer 2023 conta in totale 18 destinazioni. Con Ryanair si viaggia verso Milano Bergamo ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Düsseldorf lunedì, martedì, giovedì e sabato; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Catania il martedì, il giovedì e il sabato; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Praga martedì e sabato, Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì. Il collegamento con Alghero viene effettuato il martedì e il sabato; quello con Barcellona Girona il mercoledì e la domenica. Con Ita Airways, si vola da e per Milano Linate, con Luxair, il Lussemburgo è raggiungibile il lunedì e il venerdì. Infine con Wizzair, il volo per Tirana è effettuato martedì, giovedì, sabato e domenica. [post_title] => Aeroporto d'Abruzzo: il traffico passeggeri del primo semestre segna un +33% [post_date] => 2023-07-10T10:09:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688983789000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449342 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol chiede notizie al governo olandese sul numero massimo di voli che si possono effettuare: serve fare chiarezza, entro due mesi, dopo che una corte d'appello ha revocato il blocco della riduzione dei voli a partire da questo inverno. Le compagnie aeree avevano inizialmente impugnato con successo la decisione di ridurre le partenze dei voli nell'hub olandese da 500.000 all'anno a 460.000 a partire da quest'inverno. Questo fa parte di un primo passo dopo le proposte presentate l'anno scorso dal governo olandese per ridurre i voli a Schiphol a 440.000 - una riduzione del 12% rispetto ai livelli attuali e del 20% rispetto ai precedenti piani di capacità. La Corte d'Appello di Amsterdam ha annullato la sentenza preliminare contro la decisione vinta dalle compagnie aeree e ha respinto le richieste di risarcimento presentate contro il governo e il gestore aeroportuale Schiphol Group. "Siamo d'accordo con il risultato e ci aspettiamo che lo Stato fornisca ulteriori chiarimenti sul numero di voli entro due mesi", afferma Schiphol Group in una nota "Ne abbiamo bisogno per determinare la capacità per la stagione estiva 2024. "Come abbiamo già detto in precedenza, crediamo che una nuova ordinanza sul traffico aeroportuale debba essere introdotta al più presto con limiti ambientali chiari e applicabili che forniscano chiarezza e prospettiva a tutte le parti coinvolte". Schiphol ha illustrato i piani per vietare i voli notturni e quelli dell'aviazione privata nell'aeroporto entro il 2025-2026, oltre a rafforzare le norme che limitano gli aerei più rumorosi. [post_title] => Amsterdam Schiphol chiede chiarezza al governo sul futuro taglio dei voli [post_date] => 2023-07-10T10:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688983238000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate si conferma estremamente calda anche sul fronte degli scioperi per il mondo dei trasporti. Si comincia giovedì e venerdì prossimi, 13 e 14 luglio con una mobilitazione che coinvolgerà il personale di Trenitalia e di Italo; sabato 15 luglio sarà invece la volta del personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in. In quest’ultimo caso, visto che il contratto di settore è scaduto da sei anni, lo stop durerà otto ore, dalle 10 alle 18. Nella giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, compagnia del gruppo Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo di Vueling. Nel caso delle ferrovie, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno dichiarato che l'astensione dal lavoro di tutto il personale Trenitalia durerà "dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14", denunciando che "dopo la prima azione di sciopero del 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale". Serve, spiegano le organizzazioni sindacali, "un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici". Trenitalia, chiedono dunque le sigle, "proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell'azienda". Sul fronte del trasporto aereo, oltre al personale di terra incroceranno le braccia, dalle 12 alle 16 del 15 luglio, i piloti di Malta Air, in una protesta proclamata da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia". [post_title] => Trasporti: nuovi scioperi, dai treni agli aerei fra il 13 e il 15 luglio [post_date] => 2023-07-10T09:40:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688982016000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nuova promo corsica sardinia ferries per le prenotazioni fino al 20 luglio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3568,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_212378\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Forte Village[/caption]\r

E' Giuseppe Molato la new entry stellata Michelin di quest'anno al Forte Village. Alla guida del ristorante Belvedere di Villa del Parco (Leading Hotels of the World), porterà la sua incondizionata passione per l'alta cucina contaminata. Cultore della materia prima e di una cucina territoriale e allo stesso tempo cosmopolita, l'evoluzione creativa dei prodotti locali è uno dei suoi cavalli di battaglia.\r

Tra le conferme blasonate, si parte invece con il tristellato Heinz Beck, padrone di casa al Beachcomber, ripensato per rispondere allo stile di uno degli chef più acclamati a livello mondiale: proposte light per pranzo, gourmet per la cena, per piatti espressione dell'anima della cucina italiana e mediterranea, che spesso incontrano stili di Paesi lontani. Alla Terrazza San Domenico, solo 15 tavoli quasi pieds dans l'eau, incontriamo Massimiliano Mascia (2 stelle Michelin), affiancato da una parte della brigata proveniente proprio dalla cucina del suo omonimo ristorante di Imola, che propone alcuni grandi classici del locale romagnolo come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione. Rocco Iannone, invece, con il suo estro napoletano guida il ristorante Forte Gourmet affacciato sulla piscina Oasis, nel cuore del resort. Difendendo la tradizione e i processi di cottura semplici, è conosciuto come il cuoco filosofo e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri è che l'estetica non va di pari passo con la bontà: \"Un piatto buono non può essere bello\". Dall'estremo nord torna anche Brian Bojsen: al Forte Bay ci sarà un'imponente griglia a vista dove l'utilizzo dei profumati legni del Mediterraneo confermerà il connubio tra l'arte del fògu sardo e i contrasti nordici.\r

Tra luglio e agosto tornano poi anche le serate sotto le stelle delle Celebrity Nights sulla terrazza del Forte Bay. Qui si alterneranno Michele de Blasio, Antonio Salvatore, Roberto Conti, Sandro Serva e un altro degli amici storici del Forte Village, Andrea Berton, con un menu che rivisiterà, utilizzando le materie prime della Sardegna, alcuni dei piatti più rappresentativi del suo ristorante eponimo a Milano. Un vero e proprio microcosmo enogastronomico, che quest'anno ha visto l'arrivo dell'executive chef Stefano Andreoli per la supervisione di tutti i percorsi food del resort.\r

L’offerta è attiva sulle tariffe, al netto di tasse e diritti, di passeggeri e veicoli (auto e moto).\r

\r

“Siamo certi che il nostro prodotto si sposi bene con le attuali tendenze del mercato turistico nazionale - conclude Barbara Baldini -. E' sempre più rilevante nelle scelte del pubblico l’idea di viaggiare in modo lento e sostenibile, prendendosi tutto il tempo per godersi il viaggio stesso, oltre che la destinazione. In un periodo che vede numerosi italiani alle prese con i tempi lunghissimi per l’emissione e i rinnovi dei passaporti, tempi che spesso sono un vero limite per programmare serenamente una partenza, le nostre crociere attraverso l’Europa, per le quali basta una semplice carta di identità, sono poi una soluzione di viaggio decisamente apprezzata”","post_title":"Avalon Waterways: singola senza supplemento e tariffa agenti ad hoc per la crociera del 15 agosto","post_date":"2023-07-10T12:14:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688991289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto di Bologna archivia giugno con 982.300 passeggeri (+11,0% su giugno 2022), mettendo a segno il miglior mese di sempre nella storia dello scalo, superando di circa 26 mila unità il dato del record precedente, fissato ad agosto 2022. Nei primi sei mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 4.579.777, in aumento del 24,7% sul 2022.\r

Archiviato anche il “periodo nero” del Covid, con una crescita del 13,7% di giugno 2023 su giugno 2019 e con un +3,1% nel dato progressivo del primo semestre 2023 sullo stesso periodo del 2019. Il numero di voli dei primi sei mesi dell’anno rimane invece ancora inferiore del 2,6% rispetto al 2019.\r

Nel dettaglio, a giugno i passeggeri su voli domestici sono stati 251.849 (+42,1% sullo stesso mese del 2019 e +11,7% su giugno 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 730.451, in crescita del 6,3% sul 2019 e del 10,8% sul 2022.\r

Le mete più volate a giugno sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Francoforte, Tirana, Londra Heathrow, Istanbul e Cagliari.\r

Nel primo semestre del 2023 il Marconi ha registrato 34.352 movimenti complessivi (-2,6% sul 2019 e +15,6% sul 2022), mentre le merci trasportate sono state 20.874 tonnellate (+7,3% sul 2019 e +1,8% sul 2022).","post_title":"Bologna, giugno è stato il miglior mese di sempre nella storia del Marconi. Sfiorato il milione di passeggeri","post_date":"2023-07-10T11:14:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688987696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italo amplia i collegamenti del network intermodale con Itabus alla Calabria. Dal prossimo 28 luglio le principali città del Centro-nord saranno collegate alle località calabresi di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone, con la comodità di un biglietto unico valido per entrambi i mezzi di trasporto. Le soluzioni di viaggio sono già acquistabili attraverso tutti i canali distributivi di Italo.\r

Sono previsti 2 servizi al giorno (1 di andata e 1 di ritorno) per connettere le città di Milano, Bologna e Roma alla Calabria, utilizzando la stazione di Napoli Centrale come hub intermodale per il cambio fra treno e bus, avendo appositi servizi in coincidenza per raggiungere la propria meta.\r

Le novità 2023 per la Calabria includono anche le fermate di Paola e Lamezia Terme lungo la linea intermodale che arriva fino in Sicilia. I viaggiatori calabresi, in questo modo, potranno prendere il treno Italo da queste due città, arrivare a Villa San Giovanni e qui salire su Itabus, imbarcandosi direttamente con il bus. 4 servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno) per collegare Paola e Lamezia Terme alla linea dedicata alle località di Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Altri 4 viaggi quotidiani (2 andata e 2 ritorno) per la linea verso Milazzo, Cefalù e Palermo. \r

«La Calabria rappresenta uno dei territori maggiormente serviti dai nostri treni - sottolinea Fabrizio Bona, direttore commerciale -. I viaggiatori rispondono sempre nel migliore dei modi alle nostre offerte. C’è anche una grande richiesta turistica, sia interna che estera, per questo motivo abbiamo deciso di introdurre il nuovo servizio intermodale con Itabus, di aggiungere le fermate di Paola e Lamezia verso la Sicilia, oltre che aver da poco potenziato fino a 8 treni al giorno la nostra offerta in regione per l’estate».","post_title":"Italo estende l'intermodalità alla Calabria: collegamenti per Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone","post_date":"2023-07-10T10:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688986569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue.\r

Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando \"la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile\".\r

\"Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre\".\r

Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree \"soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali\" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, \"a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati\".\r

L'aumento dei flussi diventa ancora più significativo prendendo in esame il primo semestre del 2023 - sottolinea la società di gestione dello scalo di Pescara, Saga -. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 405.423 i passeggeri registrati, cioè il 33% in più del 2022 quando nello stesso periodo erano stati 304.182.\r

L'operativo della summer 2023 conta in totale 18 destinazioni. Con Ryanair si viaggia verso Milano Bergamo ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Düsseldorf lunedì, martedì, giovedì e sabato; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Catania il martedì, il giovedì e il sabato; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Praga martedì e sabato, Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì. Il collegamento con Alghero viene effettuato il martedì e il sabato; quello con Barcellona Girona il mercoledì e la domenica.\r

Con Ita Airways, si vola da e per Milano Linate, con Luxair, il Lussemburgo è raggiungibile il lunedì e il venerdì. Infine con Wizzair, il volo per Tirana è effettuato martedì, giovedì, sabato e domenica. ","post_title":"Aeroporto d'Abruzzo: il traffico passeggeri del primo semestre segna un +33%","post_date":"2023-07-10T10:09:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688983789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449342","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'aeroporto di Amsterdam Schiphol chiede notizie al governo olandese sul numero massimo di voli che si possono effettuare: serve fare chiarezza, entro due mesi, dopo che una corte d'appello ha revocato il blocco della riduzione dei voli a partire da questo inverno.\r

Le compagnie aeree avevano inizialmente impugnato con successo la decisione di ridurre le partenze dei voli nell'hub olandese da 500.000 all'anno a 460.000 a partire da quest'inverno. Questo fa parte di un primo passo dopo le proposte presentate l'anno scorso dal governo olandese per ridurre i voli a Schiphol a 440.000 - una riduzione del 12% rispetto ai livelli attuali e del 20% rispetto ai precedenti piani di capacità. \r

La Corte d'Appello di Amsterdam ha annullato la sentenza preliminare contro la decisione vinta dalle compagnie aeree e ha respinto le richieste di risarcimento presentate contro il governo e il gestore aeroportuale Schiphol Group.\r

\"Come abbiamo già detto in precedenza, crediamo che una nuova ordinanza sul traffico aeroportuale debba essere introdotta al più presto con limiti ambientali chiari e applicabili che forniscano chiarezza e prospettiva a tutte le parti coinvolte\".\r

Schiphol ha illustrato i piani per vietare i voli notturni e quelli dell'aviazione privata nell'aeroporto entro il 2025-2026, oltre a rafforzare le norme che limitano gli aerei più rumorosi.\r

Nel caso delle ferrovie, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno dichiarato che l'astensione dal lavoro di tutto il personale Trenitalia durerà \"dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14\", denunciando che \"dopo la prima azione di sciopero del 14 aprile permangono le criticità nella vertenza sindacale\". Serve, spiegano le organizzazioni sindacali, \"un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione e ridare centralità alla rete vendita e assistenza ai passeggeri e investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici\". Trenitalia, chiedono dunque le sigle, \"proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell'azienda\". \r

Sul fronte del trasporto aereo, oltre al personale di terra incroceranno le braccia, dalle 12 alle 16 del 15 luglio, i piloti di Malta Air, in una protesta proclamata da Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo \"a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia\". \r

