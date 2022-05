Corsica Sardinia Ferries lancia la promozione per la festa della Mamma

Le mamme che prenotano dal 3 al 13 maggio viaggi sulle navi Corsia Sardinia Ferries potranno approfittare dello sconto del 100% sul passaggio dei bambini verso Corsica, Elba, Sardegna e Baleari. “La festa della Mamma… è anche dei bambini!” è infatti la nuova promozione che la compagnia ha attivato per questo particolare periodo dell’anno.

D’altronde a bordo delle Navi gialle i bambini sono da sempre ospiti molto graditi: le family room firmate Play Smart per i bimbi da uno a 11 anni, i menu speciali per incontrare i loro gusti, la richiestissima navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del Capitano), le sedie per la pappa, gli scalda biberon e il personale sempre attento a tutte le loro esigenze sono infatti solo alcune delle attenzioni dedicate ai piccoli ospiti.