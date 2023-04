Cornalba (Explora): «La One partirà da Southampton il 17 luglio» Abbiamo incontrato Gabriele Cornalba, business relationship lead Italy di Explora, marchio di lusso di Msc. «La Explora One arriverà l’8 luglio 2023, e il primo viaggio inaugurale sarà il 17 luglio da Southtampton, quindici giorni nel nord Europa. Possiamo dire che ormai ci siamo. Le prenotazioni stanno andando bene. Siamo in linea con i target prefissati, considerato che si tratta di un prodotto nuovo, quindi sconosciuto prima che iniziassimo a commercializzarlo. Ma sicuramente è un prodotto molto apprezzato. Abbiamo aperto le prenotazioni 2023 e 2024 per Explora One e Explora Two. In questo momento abbiamo in vendita due delle nostre navi con prenotazioni che arrivano alla fine del 2024 inizio del 2025». La clientela a cui si rivolge Explora è abbastanza ampia. «Se il cliente abituato al viaggio luxury ha apprezzato la nostra offerta, posso dire che il prodotto è piaciuto molto anche a chi non ha mai fatto viaggi di lusso. E piace soprattutto a quel cliente che vuole fare un viaggio attraverso gli oceani senza pensare di fare una crociera ma un vero e proprio viaggio su uno yacht lifestyle, con un approccio totalmente differente».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442965" align="alignleft" width="300"] Gabriele Cornalba[/caption] Abbiamo incontrato Gabriele Cornalba, business relationship lead Italy di Explora, marchio di lusso di Msc. «La Explora One arriverà l'8 luglio 2023, e il primo viaggio inaugurale sarà il 17 luglio da Southtampton, quindici giorni nel nord Europa. Possiamo dire che ormai ci siamo. Le prenotazioni stanno andando bene. Siamo in linea con i target prefissati, considerato che si tratta di un prodotto nuovo, quindi sconosciuto prima che iniziassimo a commercializzarlo. Ma sicuramente è un prodotto molto apprezzato. Abbiamo aperto le prenotazioni 2023 e 2024 per Explora One e Explora Two. In questo momento abbiamo in vendita due delle nostre navi con prenotazioni che arrivano alla fine del 2024 inizio del 2025». La clientela a cui si rivolge Explora è abbastanza ampia. «Se il cliente abituato al viaggio luxury ha apprezzato la nostra offerta, posso dire che il prodotto è piaciuto molto anche a chi non ha mai fatto viaggi di lusso. E piace soprattutto a quel cliente che vuole fare un viaggio attraverso gli oceani senza pensare di fare una crociera ma un vero e proprio viaggio su uno yacht lifestyle, con un approccio totalmente differente». [post_title] => Cornalba (Explora): «La One partirà da Southampton il 17 luglio» [post_date] => 2023-04-03T13:13:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680527625000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’obiettivo di molti neopensionati è concedersi finalmente un viaggio, se non forse il Viaggio: quello a cui si ambisce per anni, che si sogna, si pianifica e che, quando finalmente arriva, deve essere perfetto. African Explorer e World Explorer hanno perciò selezionato alcuni tra i migliori itinerari da affrontare al termine della propria carriera lavorativa, per celebrare, come in un rito di passaggio, quello che possiamo considerare a tutti gli effetti, uno dei viaggi più importanti della vita. Gli itinerari della selezione sono quindi dedicati a chi almeno una volta nella vita vuole davvero lasciarsi alle spalle la quotidianità ed è pronto a convertire così una vita da impiegato, operaio, professionista, insegnante, commesso… in una vita da esploratore. E per essere un esploratore, tutto ciò di cui si ha veramente bisogno è solo la curiosità di scoprire mondi al di fuori del nostro. Namibia Fare un viaggio in Namibia significa calarsi tra paesaggi svuotati dal caos della presenza umana, fatti di spazi aperti, orizzonti infiniti, aspre montagne, profondi canyon, grandi laghi asciutti conosciuti come pan e le immense dune di sabbia che caratterizzano il deserto del Namib, il più antico del mondo. Un luogo dal fascino impalpabile eppure fortemente presente, come la sabbia sottile che riempie le ampie zone desertiche. Inoltre, tutti i viaggi e tour in Namibia di World Explorer includono sempre il safari nel parco Etosha, famoso per essere un vero e proprio santuario della grande fauna africana. Giappone Per molti rappresenta la scoperta di un nuovo mondo: il mix di tradizione e futuro porta il viaggiatore su una sorta di giostra che emoziona, stupisce, diverte e certamente semina nella memoria ricordi incancellabili. L’itinerario Giappone Explorer pone il viaggiatore su una macchina del tempo, perché è studiato per offrire il perfetto equilibrio tra luoghi iper-moderni come Tokyo, Osaka e Hiroshima ad altri immutati da secoli come Kyoto, Nara e Kanazawa. India Ogni viaggio in India può prendere declinazioni nuove: ogni regione si svela con le proprie unicità raccontando di leggende, credenze, usi, abiti, profumi, musica e colori. Le stato-regioni dell'India cambiano forma anche in base alla stagione. Queste terre, infatti, propongono festival unici: partecipare all'Holi festival oppure al Pushkar camel fair potrebbe essere una delle esperienze più sensazionali d'Oriente. Una prima volta in India potrebbe essere il viaggio Rjasthan Explorer, alla scoperta della terra dei maharaja, tra forti inespugnabili e maestose havelis (case tradizionali indiane). Tanzania I safari in Tanzania concretizzano le fantasie di chi immagina l’Africa come un continente selvaggio: grandi riserve e ampie distese di savana, coorti sterminate e i colori di tramonti che virano in tutte le sfumature del rosso. La Tanzania è infatti il paese del parco Serengeti e del cratere del Ngorongoro: una delle aree con la più alta concentrazione di animali in tutto il continente, ideale per un vero safari. Ma c’è anche un aspetto inatteso quanto sorprendente che rende questo paese completo ed è il mondo delle spiagge bianche e del mare color turchese dell’oceano Indiano che lambisce le coste e accoglie isole come Pemba e Mafia e naturalmente la famosa Zanzibar. Cambogia Alcune delle immagini che rappresentano la Cambogia sono tra quelle più sognate e conosciute dai viaggiatori di tutto il mondo. E nonostante questo, solo quando ci si trova al cospetto dei templi di Angkor, si capisce perché mille immagini non varranno mai un’esperienza reale. La cultura cambogiana, così misteriosa, è una delle più autentiche d’Asia e offre al viaggiatore un’esperienza totalizzante. [post_title] => World Explorer: cinque proposte per celebrare la pensione con un vero rito di passaggio [post_date] => 2023-04-03T10:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680517515000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442805 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’ottima occasione per scoprire, sotto il meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale, le numerose attività che Giver riserva ai suoi passeggeri in questo angolo del Grande Nord. Si è concluso da poco il fam trip che l'operatore genovese ha dedicato alle destinazioni della Lapponia svedese di Haparanda e Kalix, in preparazione alla stagione invernale 2023/24. Al viaggio, guidato dalla product manager il Grande Nord, Cristina Ferrando, e dalla responsabile commerciale, Giorgia Paciotta, nonché da alcuni promotori di zona Giver, hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner. Le due mete sono entrambe incluse nell’ambito delle rotazioni de il Mondo di Babbo Natale per Rovaniemi e voli di linea. Durante i cinque giorni di viaggio, lo staff Giver e gli agenti di viaggio sono stati ospiti dell’Haparanda Stadshotell, storica struttura presso la quale soggiornano abitualmente i passeggeri del to genovese. Durante il fam trip gli agenti hanno partecipato a numerose attività, tra cui il tour su slitte trainate dai cani husky, pranzi nelle tradizionali kota sámi, la navigazione tra i ghiacci del golfo di Botnia a bordo della rompighiaccio Polar Explorer, con rituale bagno nelle acque gelate, la visita al Filipsborg Lodge di Kalix e al caratteristico villaggio di pescatori di Kukkolaforssen e, per finire in bellezza, la visita dell’allevamento di renne di Arkadia Reindeer, dove ci si è potuti cimentare in un’esaltante corsa a bordo di motoslitte nel paesaggio innevato della Lapponia svedese. Il fam trip si è concluso con un pernottamento al Brändön Lodge di Luleå, struttura situata tra ghiaccio e foreste, su un isolotto della costa svedese. Un cenno a parte, merita infine, l'Haparanda Stadshotell, un albergo dal fascino inconfondibile e dalla storia degna di un romanzo di John Le Carré: situato nella parte orientale della Lapponia svedese, alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia, ai tempi della Prima guerra mondiale, quando la stessa Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda si trovava sul confine tra Occidente e Oriente, tra l’Europa e la Russia dello zar, e insieme allo Stadshotellet in centro, era diventata un punto d’incontro di spie, contrabbandieri e speculatori bellici. Nell’aprile 1917, il quotidiano russo Novoje Vremja affermava che non meno di 217 spie e agenti risiedevano ad Haparanda, che allora contava 1.500 abitanti. Il 15 aprile 1917 Lenin, che era fuggito dalla Russia, passò qui prima di ritornare in Russia per iniziare la rivoluzione. L'Haparanda Stadshotell è stato inaugurato il 5 dicembre 1900 ed è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio è stato progettato dagli architetti Fritz Ullrich ed Eduard Hallqvist. Costruito in stile classico, alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani. Nel 1990 è stata effettuata una ristrutturazione totale della parte originale dell’edificio. L’anno successivo l’hotel è stato ampliato con diverse camere. Nel 2019 sono stati rinnovati gli spazi comuni, i ristoranti e una parte delle camere. Oggi l'Haparanda Stadshotell ha 92 camere e diverse sale riunioni e per conferenze per una capienza che va da sei a 150 persone. L’albergo dispone di sauna gratuita per gli ospiti e in più è possibile affittare un’intera area sauna con vista verso la Finlandia. Sono poi 500 i posti a sedere nei quattro ristoranti dell'hotel che si approvvigionano localmente delle materie prime. [post_title] => Un hotel degno di un romanzo di Le Carré tra gli highlight del fam trip Giver in Lapponia Svedese [post_date] => 2023-03-31T10:13:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680257609000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cile, Bolivia, Argentina e Perù. Sono le destinazioni dei nuovi viaggi eco-luxury firmati Tour2000AmericaLatina in collaborazione con il brand di lodge esclusivi Explora. "L'obiettivo è quello di far vivere ai viaggiatori esperienze autentiche in luoghi indimenticabili, soggiornando in lodge 5 stelle in grado di rispettare gli ecosistemi naturali”, racconta il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni. “E’ con molto piacere che presentiamo una nuova collezione di viaggi con Tour2000AmericaLatina - aggiunge il rappresentate Explora per l’Europa, Adrien Champagnat -. I viaggiatori che scelgono le nostre esperienze hanno un gusto raffinato e sono amanti del design, e credono, come noi, nel rispetto della natura e delle popolazioni, utilizzando il viaggio come una guida della conservazione". Patagonia in stile Explora è in particolare un itinerario di 14 giorni / 11 notti alla scoperta della Patagonia cilena e di quella argentina con soggiorno nel lodge Explora Patagonia situato nel cuore di Torres del Paine, nonché nell'Explora El Chaltén, con vista sulla Electric Valley e sul ghiacciaio Marconi. Traversata dal deserto di Atacama al Salar de Uyuni in stile Explora è invece un viaggio di 13 giorni / 10 notti lungo gli altopiani di Cile e Bolivia. Soggiorno nei lodge Explora Atacama ed Explora Uyuni Lodge. Cile in stile Explora: Patagonia, Atacama e isola di Pasqua è quindi un tour di 16 giorni /13 notti alla scoperta di un paese ai confini del mondo, tra l’Oceano e le Ande. A ospitare i viaggiatori, i lodge Explora Patagonia a Torres del Paine, Explora Atacama, a San Pedro di Atacama, ed Explora Rapa Nui, sull’isola di Pasqua. Patagonia senza confini in stile Explora è infine un itinerario di 18 giorni e 15 notti alla scoperta della Patagonia con soggiorno nel nuovo lodge Explora Parque National Patagonia situato nella valle di Chacabuco, con vista sul Cerro Tamango e Tamanguito: dieci camere e oltre 30 esplorazioni che vanno dal livello base all'avanzato. Il viaggio prosegue con volo privato per massimo sei passeggeri per Puerto Natales, dove il lodge Explora Patagonia è stato progettato come base per esplorare il parco nazionale Torres del Paine. Il tour si conclude quindi all'Explora El Chalten, dove le camere affacciano sulle montagne. [post_title] => Tour2000AmericaLatina: nuovi viaggi ecoluxury in partnership con il brand di lodge Explora [post_date] => 2023-03-29T10:31:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680085917000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una collezione di oltre 30 brand artigianali. Il brand di lusso di casa Msc, Explora Journeys, lancia la nuova esperienza di shopping The Journey, che sarà presente sulla Explora I, prima nave della flotta il cui debutto è previsto per il prossimo 17 luglio, da Southampton nel Regno Unito. La collezione includerà articoli disegnati appositamente per la compagnia e disponibili solo a bordo. Tutti i partner saranno inoltre dotati di certificazioni B Corp o The Butterfly Mar, a garanzia di un approccio sostenibile ai processi di produzione. “Gli articoli saranno proposti in spazi retail che ne esalteranno la bellezza, progettati per offrire un'esperienza di shopping rilassante e per celebrare i marchi e i prodotti selezionati, insieme alla loro origine e alle loro storie - spiega l'head of retail di Explora Journeys, Adrian Pittaway -. Il servizio del personale sarà inoltre integrato dagli stessi fondatori dei marchi presenti e/o da degli stilisti che accompagneranno i nostri ospiti nel loro viaggio all'insegna dell'Ocean State of Mind". La collezione includerà fragranze e skincare sensoriali, accessori classici prêt-à-porter, articoli per la casa e regali, oltre a una selezione di cibi e bevande gourmet. [post_title] => Lo shopping sulla Explora I si fa esclusivo e sostenibile con lo store concept The Journey [post_date] => 2023-03-24T12:26:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679660816000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441750" align="alignleft" width="271"] Norbert Stiekema[/caption] Ancora novità nel team manageriale del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys: Norbert Stiekema è stato infatti nominato alla posizione di chief commercial officer mentre Vanessa Vollmann ha assunto l'incarico di head of people. Entrambi risponderanno direttamente a Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys, e lavoreranno presso la sede aziendale a Ginevra. Con una grande esperienza presso brand di successo del settore viaggi e ospitalità, in qualità di Cco Stiekema sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del brand e sosterrà il lancio della Explora I. Norbert ha ricoperto per oltre 30 anni diversi ruoli dirigenziali in Europa e più di recente in Medio Oriente, dove è stato chief sales & marketing officer di Cruise Saudi. In precedenza, ha lavorato otto anni per Costa Crociere, prima come evp sales and marketing e poi in qualità di chief digital and strategy officer. Ancora prima, è stato per sette anni in Francia come vp sales and distribution Emea della Walt Disney Com [caption id="attachment_441751" align="alignright" width="262"] Vanessa Vollmann[/caption] pany, dopo oltre tredici anni presso Klm, la compagnia aerea nazionale olandese. Vanessa Vollmann sarà invece responsabile della gestione delle risorse umane presso il quartier generale del brand a Ginevra e si occuperà di questioni relative all'hr anche sui mercati chiave per il personale di terra. In passato, Vanessa ha ricoperto ruoli senior nell'ambito delle risorse umane per una serie di noti brand del lusso, tra cui, più di recente, Roger Dubuis del gruppo Richemont con il ruolo di international hr manager. Prima ancora, è stata hr business partner for commercial functions and subsidiaries di Tag Heuer e ha ricoperto diverse funzioni nell'hr presso Coty e Procter & Gamble. [post_title] => Norbert Stiekema e Vanessa Vollmann nuovi cco e head of people di Explora Journeys [post_date] => 2023-03-17T11:03:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679050999000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso. «Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini. Sfide La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità". Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali». [post_title] => Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale» [post_date] => 2023-03-08T12:36:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678279014000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440926" align="alignleft" width="300"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption] Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità. Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24. [post_title] => Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence [post_date] => 2023-03-07T11:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188102000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo». Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo». [post_title] => Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee [post_date] => 2023-03-03T12:16:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677845767000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cornalba explora" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":138,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442965\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriele Cornalba[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Gabriele Cornalba, business relationship lead Italy di Explora, marchio di lusso di Msc.\r

\r

«La Explora One arriverà l'8 luglio 2023, e il primo viaggio inaugurale sarà il 17 luglio da Southtampton, quindici giorni nel nord Europa. Possiamo dire che ormai ci siamo. Le prenotazioni stanno andando bene. Siamo in linea con i target prefissati, considerato che si tratta di un prodotto nuovo, quindi sconosciuto prima che iniziassimo a commercializzarlo. Ma sicuramente è un prodotto molto apprezzato. Abbiamo aperto le prenotazioni 2023 e 2024 per Explora One e Explora Two. In questo momento abbiamo in vendita due delle nostre navi con prenotazioni che arrivano alla fine del 2024 inizio del 2025». \r

\r

La clientela a cui si rivolge Explora è abbastanza ampia.\r

\r

«Se il cliente abituato al viaggio luxury ha apprezzato la nostra offerta, posso dire che il prodotto è piaciuto molto anche a chi non ha mai fatto viaggi di lusso. E piace soprattutto a quel cliente che vuole fare un viaggio attraverso gli oceani senza pensare di fare una crociera ma un vero e proprio viaggio su uno yacht lifestyle, con un approccio totalmente differente».","post_title":"Cornalba (Explora): «La One partirà da Southampton il 17 luglio»","post_date":"2023-04-03T13:13:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680527625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’obiettivo di molti neopensionati è concedersi finalmente un viaggio, se non forse il Viaggio:\r

quello a cui si ambisce per anni, che si sogna, si pianifica e che, quando finalmente arriva,\r

deve essere perfetto. African Explorer e World Explorer hanno perciò selezionato alcuni tra i migliori itinerari da affrontare al termine della propria carriera lavorativa, per celebrare, come in un rito di passaggio, quello che possiamo considerare a tutti gli effetti, uno dei viaggi più importanti della vita.\r

\r

Gli itinerari della selezione sono quindi dedicati a chi almeno una volta nella vita vuole davvero lasciarsi alle spalle la quotidianità ed è pronto a convertire così una vita da impiegato, operaio, professionista, insegnante, commesso… in una vita da esploratore. E per essere un esploratore, tutto ciò di cui si ha veramente bisogno è solo la curiosità di scoprire mondi al di fuori del nostro.\r

\r

Namibia\r

Fare un viaggio in Namibia significa calarsi tra paesaggi svuotati dal caos della presenza umana, fatti di spazi aperti, orizzonti infiniti, aspre montagne, profondi canyon, grandi laghi asciutti conosciuti come pan e le immense dune di sabbia che caratterizzano il deserto del Namib, il più antico del mondo. Un luogo dal fascino impalpabile eppure fortemente presente, come la sabbia sottile che riempie le ampie zone desertiche. Inoltre, tutti i viaggi e tour in Namibia di World Explorer includono sempre il safari nel parco Etosha, famoso per essere un vero e proprio santuario della grande fauna africana.\r

\r

Giappone\r

Per molti rappresenta la scoperta di un nuovo mondo: il mix di tradizione e futuro porta il viaggiatore su una sorta di giostra che emoziona, stupisce, diverte e certamente semina nella memoria ricordi incancellabili. L’itinerario Giappone Explorer pone il viaggiatore su una macchina del tempo, perché è studiato per offrire il perfetto equilibrio tra luoghi iper-moderni come Tokyo, Osaka e Hiroshima ad altri immutati da secoli come Kyoto, Nara e Kanazawa.\r

\r

India\r

Ogni viaggio in India può prendere declinazioni nuove: ogni regione si svela con le proprie unicità raccontando di leggende, credenze, usi, abiti, profumi, musica e colori. Le stato-regioni dell'India cambiano forma anche in base alla stagione. Queste terre, infatti, propongono festival unici: partecipare all'Holi festival oppure al Pushkar camel fair potrebbe essere una delle esperienze più sensazionali d'Oriente. Una prima volta in India potrebbe essere il viaggio Rjasthan Explorer, alla scoperta della terra dei maharaja, tra forti inespugnabili e maestose havelis (case tradizionali indiane).\r

\r

Tanzania\r

I safari in Tanzania concretizzano le fantasie di chi immagina l’Africa come un continente selvaggio: grandi riserve e ampie distese di savana, coorti sterminate e i colori di tramonti che virano in tutte le sfumature del rosso. La Tanzania è infatti il paese del parco Serengeti e del cratere del Ngorongoro: una delle aree con la più alta concentrazione di animali in tutto il continente, ideale per un vero safari. Ma c’è anche un aspetto inatteso quanto sorprendente che rende questo paese completo ed è il mondo delle spiagge bianche e del mare color turchese dell’oceano Indiano che lambisce le coste e accoglie isole come Pemba e Mafia e naturalmente la famosa Zanzibar.\r

\r

Cambogia\r

Alcune delle immagini che rappresentano la Cambogia sono tra quelle più sognate e conosciute dai viaggiatori di tutto il mondo. E nonostante questo, solo quando ci si trova al cospetto dei templi di Angkor, si capisce perché mille immagini non varranno mai un’esperienza reale. La cultura cambogiana, così misteriosa, è una delle più autentiche d’Asia e offre al viaggiatore un’esperienza totalizzante.","post_title":"World Explorer: cinque proposte per celebrare la pensione con un vero rito di passaggio","post_date":"2023-04-03T10:25:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680517515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’ottima occasione per scoprire, sotto il meraviglioso spettacolo naturale dell’aurora boreale, le numerose attività che Giver riserva ai suoi passeggeri in questo angolo del Grande Nord. Si è concluso da poco il fam trip che l'operatore genovese ha dedicato alle destinazioni della Lapponia svedese di Haparanda e Kalix, in preparazione alla stagione invernale 2023/24. Al viaggio, guidato dalla product manager il Grande Nord, Cristina Ferrando, e dalla responsabile commerciale, Giorgia Paciotta, nonché da alcuni promotori di zona Giver, hanno partecipato alcune tra le migliori agenzie partner.\r

\r

Le due mete sono entrambe incluse nell’ambito delle rotazioni de il Mondo di Babbo Natale per Rovaniemi e voli di linea. Durante i cinque giorni di viaggio, lo staff Giver e gli agenti di viaggio sono stati ospiti dell’Haparanda Stadshotell, storica struttura presso la quale soggiornano abitualmente i passeggeri del to genovese. Durante il fam trip gli agenti hanno partecipato a numerose attività, tra cui il tour su slitte trainate dai cani husky, pranzi nelle tradizionali kota sámi, la navigazione tra i ghiacci del golfo di Botnia a bordo della rompighiaccio Polar Explorer, con rituale bagno nelle acque gelate, la visita al Filipsborg Lodge di Kalix e al caratteristico villaggio di pescatori di Kukkolaforssen e, per finire in bellezza, la visita dell’allevamento di renne di Arkadia Reindeer, dove ci si è potuti cimentare in un’esaltante corsa a bordo di motoslitte nel paesaggio innevato della Lapponia svedese. Il fam trip si è concluso con un pernottamento al Brändön Lodge di Luleå, struttura situata tra ghiaccio e foreste, su un isolotto della costa svedese.\r

\r

Un cenno a parte, merita infine, l'Haparanda Stadshotell, un albergo dal fascino inconfondibile e dalla storia degna di un romanzo di John Le Carré: situato nella parte orientale della Lapponia svedese, alla frontiera tra la Svezia e la Finlandia, ai tempi della Prima guerra mondiale, quando la stessa Finlandia apparteneva alla Russia, Haparanda si trovava sul confine tra Occidente e Oriente, tra l’Europa e la Russia dello zar, e insieme allo Stadshotellet in centro, era diventata un punto d’incontro di spie, contrabbandieri e speculatori bellici. Nell’aprile 1917, il quotidiano russo Novoje Vremja affermava che non meno di 217 spie e agenti risiedevano ad Haparanda, che allora contava 1.500 abitanti. Il 15 aprile 1917 Lenin, che era fuggito dalla Russia, passò qui prima di ritornare in Russia per iniziare la rivoluzione.\r

\r

L'Haparanda Stadshotell è stato inaugurato il 5 dicembre 1900 ed è il più antico hotel cittadino della Lapponia svedese. L’edificio è stato progettato dagli architetti Fritz Ullrich ed Eduard Hallqvist. Costruito in stile classico, alla sua realizzazione hanno contribuito stuccatori italiani. Nel 1990 è stata effettuata una ristrutturazione totale della parte originale dell’edificio. L’anno successivo l’hotel è stato ampliato con diverse camere. Nel 2019 sono stati rinnovati gli spazi comuni, i ristoranti e una parte delle camere. Oggi l'Haparanda Stadshotell ha 92 camere e diverse sale riunioni e per conferenze per una capienza che va da sei a 150 persone. L’albergo dispone di sauna gratuita per gli ospiti e in più è possibile affittare un’intera area sauna con vista verso la Finlandia. Sono poi 500 i posti a sedere nei quattro ristoranti dell'hotel che si approvvigionano localmente delle materie prime.","post_title":"Un hotel degno di un romanzo di Le Carré tra gli highlight del fam trip Giver in Lapponia Svedese","post_date":"2023-03-31T10:13:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680257609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cile, Bolivia, Argentina e Perù. Sono le destinazioni dei nuovi viaggi eco-luxury firmati Tour2000AmericaLatina in collaborazione con il brand di lodge esclusivi Explora. \"L'obiettivo è quello di far vivere ai viaggiatori esperienze autentiche in luoghi indimenticabili, soggiornando in lodge 5 stelle in grado di rispettare gli ecosistemi naturali”, racconta il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni.\r

\r

“E’ con molto piacere che presentiamo una nuova collezione di viaggi con Tour2000AmericaLatina - aggiunge il rappresentate Explora per l’Europa, Adrien Champagnat -. I viaggiatori che scelgono le nostre esperienze hanno un gusto raffinato e sono amanti del design, e credono, come noi, nel rispetto della natura e delle popolazioni, utilizzando il viaggio come una guida della conservazione\".\r

\r

Patagonia in stile Explora è in particolare un itinerario di 14 giorni / 11 notti alla scoperta della Patagonia cilena e di quella argentina con soggiorno nel lodge Explora Patagonia situato nel cuore di Torres del Paine, nonché nell'Explora El Chaltén, con vista sulla Electric Valley e sul ghiacciaio Marconi. Traversata dal deserto di Atacama al Salar de Uyuni in stile Explora è invece un viaggio di 13 giorni / 10 notti lungo gli altopiani di Cile e Bolivia. Soggiorno nei lodge Explora Atacama ed Explora Uyuni Lodge.\r

\r

Cile in stile Explora: Patagonia, Atacama e isola di Pasqua è quindi un tour di 16 giorni /13 notti alla scoperta di un paese ai confini del mondo, tra l’Oceano e le Ande. A ospitare i viaggiatori, i lodge Explora Patagonia a Torres del Paine, Explora Atacama, a San Pedro di Atacama, ed Explora Rapa Nui, sull’isola di Pasqua. Patagonia senza confini in stile Explora è infine un itinerario di 18 giorni e 15 notti alla scoperta della Patagonia con soggiorno nel nuovo lodge Explora Parque National Patagonia situato nella valle di Chacabuco, con vista sul Cerro Tamango e Tamanguito: dieci camere e oltre 30 esplorazioni che vanno dal livello base all'avanzato. Il viaggio prosegue con volo privato per massimo sei passeggeri per Puerto Natales, dove il lodge Explora Patagonia è stato progettato come base per esplorare il parco nazionale Torres del Paine. Il tour si conclude quindi all'Explora El Chalten, dove le camere affacciano sulle montagne.","post_title":"Tour2000AmericaLatina: nuovi viaggi ecoluxury in partnership con il brand di lodge Explora","post_date":"2023-03-29T10:31:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680085917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una collezione di oltre 30 brand artigianali. Il brand di lusso di casa Msc, Explora Journeys, lancia la nuova esperienza di shopping The Journey, che sarà presente sulla Explora I, prima nave della flotta il cui debutto è previsto per il prossimo 17 luglio, da Southampton nel Regno Unito. La collezione includerà articoli disegnati appositamente per la compagnia e disponibili solo a bordo. Tutti i partner saranno inoltre dotati di certificazioni B Corp o The Butterfly Mar, a garanzia di un approccio sostenibile ai processi di produzione.\r

\r

“Gli articoli saranno proposti in spazi retail che ne esalteranno la bellezza, progettati per offrire un'esperienza di shopping rilassante e per celebrare i marchi e i prodotti selezionati, insieme alla loro origine e alle loro storie - spiega l'head of retail di Explora Journeys, Adrian Pittaway -. Il servizio del personale sarà inoltre integrato dagli stessi fondatori dei marchi presenti e/o da degli stilisti che accompagneranno i nostri ospiti nel loro viaggio all'insegna dell'Ocean State of Mind\". La collezione includerà fragranze e skincare sensoriali, accessori classici prêt-à-porter, articoli per la casa e regali, oltre a una selezione di cibi e bevande gourmet.","post_title":"Lo shopping sulla Explora I si fa esclusivo e sostenibile con lo store concept The Journey","post_date":"2023-03-24T12:26:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679660816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441750\" align=\"alignleft\" width=\"271\"] Norbert Stiekema[/caption]\r

\r

Ancora novità nel team manageriale del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys: Norbert Stiekema è stato infatti nominato alla posizione di chief commercial officer mentre Vanessa Vollmann ha assunto l'incarico di head of people. Entrambi risponderanno direttamente a Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys, e lavoreranno presso la sede aziendale a Ginevra.\r

\r

Con una grande esperienza presso brand di successo del settore viaggi e ospitalità, in qualità di Cco Stiekema sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del brand e sosterrà il lancio della Explora I. Norbert ha ricoperto per oltre 30 anni diversi ruoli dirigenziali in Europa e più di recente in Medio Oriente, dove è stato chief sales & marketing officer di Cruise Saudi. In precedenza, ha lavorato otto anni per Costa Crociere, prima come evp sales and marketing e poi in qualità di chief digital and strategy officer. Ancora prima, è stato per sette anni in Francia come vp sales and distribution Emea della Walt Disney Com\r

\r

[caption id=\"attachment_441751\" align=\"alignright\" width=\"262\"] Vanessa Vollmann[/caption]\r

\r

pany, dopo oltre tredici anni presso Klm, la compagnia aerea nazionale olandese.\r

\r

Vanessa Vollmann sarà invece responsabile della gestione delle risorse umane presso il quartier generale del brand a Ginevra e si occuperà di questioni relative all'hr anche sui mercati chiave per il personale di terra. In passato, Vanessa ha ricoperto ruoli senior nell'ambito delle risorse umane per una serie di noti brand del lusso, tra cui, più di recente, Roger Dubuis del gruppo Richemont con il ruolo di international hr manager. Prima ancora, è stata hr business partner for commercial functions and subsidiaries di Tag Heuer e ha ricoperto diverse funzioni nell'hr presso Coty e Procter & Gamble.\r

\r

","post_title":"Norbert Stiekema e Vanessa Vollmann nuovi cco e head of people di Explora Journeys","post_date":"2023-03-17T11:03:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679050999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso.\r

\r

«Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini.\r

Sfide\r

La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità\".\r

\r

Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».","post_title":"Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale»","post_date":"2023-03-08T12:36:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678279014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption]\r

\r

Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.\r

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. \r

\r

Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence","post_date":"2023-03-07T11:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678188102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo».\r

\r

Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo».","post_title":"Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee","post_date":"2023-03-03T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677845767000]}]}}