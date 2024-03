Gattinoni Events ha gestito il grande evento di FinecoBank Gattinoni Events è stata scelta da FinecoBank Spa. Dal 29 febbraio al 1° marzo i 740 private banker Fineco sono stati i protagonisti dell’evento immersi in un’atmosfera unica che ha visto coinvolti 12 ballerini del Teatro San Carlo, di cui due étoiles, il Soprano dell’Accademia del San Carlo, l’attrice Anna Foglietta, e, special guest, il trio Il Volo che ha tenuto il concerto privato per i partecipanti. FinecoBank Spa si è rivolta a Gattinoni Events affinché la Convention fosse un evento innovativo. Il cliente desiderava illustrare i risultati di una recente ricerca di Finer Finance Explorer con un format accattivante e al tempo stesso inserire il ringraziamento in una cornice inedita e prestigiosa. Gattinoni Events ha curato l’organizzazione dell’evento a 360 gradi: ideazione del concept, sviluppo dei contenuti, coinvolgimento degli artisti, logistica e comunicazione. L’ispirazione di teatralizzare i risultati e la conseguente premiazione hanno avvolto i consulenti finanziari in un turbinio di arte, in una Napoli appassionata e creativa. L’effetto stupore è iniziato dall’accredito, nel Salone Margherita, normalmente non accessibile al pubblico; nato nel 1890 sulla scia dei cafè-chantant parigini come Moulin Rouges e Folies Bergère, divenne un simbolo della Belle époque italiana. Convention e Cena di Gala sono state allestite nel sontuoso Palazzo Reale di Napoli, storico museo che raramente viene concesso per eventi. E, in un crescendo, il palcoscenico del Teatro San Carlo, dove è andato in scena uno show stupefacente; atmosfere di forte suggestione, create da luci, suoni, danza e poesia, in un intrattenimento visivo basato sull’esplosione di fantasia. Commenta Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni: “Abbiamo voluto valorizzare, senza aggiungere sovrastrutture, la bellezza del luogo che ha ospitato l’evento, stupendo, coinvolgendo il pubblico attraverso un format che ha mixato il mondo classico a quello contemporaneo dando vita a momenti di alta intensità emotiva. La scena si è animata in una miscela esplosiva di fantasia, intrattenimento visivo ed emozioni allo stato puro. “Protagonisti in scena” è stato un viaggio suggestivo all’interno di un teatro fra atmosfere luminose, suoni, danza e poesia. Un percorso tra passato, presente e futuro, dove protagonista è stata la luce, che ha dato il go ad ogni azione”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gattinoni Events è stata scelta da FinecoBank Spa. Dal 29 febbraio al 1° marzo i 740 private banker Fineco sono stati i protagonisti dell’evento immersi in un’atmosfera unica che ha visto coinvolti 12 ballerini del Teatro San Carlo, di cui due étoiles, il Soprano dell’Accademia del San Carlo, l’attrice Anna Foglietta, e, special guest, il trio Il Volo che ha tenuto il concerto privato per i partecipanti. FinecoBank Spa si è rivolta a Gattinoni Events affinché la Convention fosse un evento innovativo. Il cliente desiderava illustrare i risultati di una recente ricerca di Finer Finance Explorer con un format accattivante e al tempo stesso inserire il ringraziamento in una cornice inedita e prestigiosa. Gattinoni Events ha curato l’organizzazione dell’evento a 360 gradi: ideazione del concept, sviluppo dei contenuti, coinvolgimento degli artisti, logistica e comunicazione. L’ispirazione di teatralizzare i risultati e la conseguente premiazione hanno avvolto i consulenti finanziari in un turbinio di arte, in una Napoli appassionata e creativa. L’effetto stupore è iniziato dall’accredito, nel Salone Margherita, normalmente non accessibile al pubblico; nato nel 1890 sulla scia dei cafè-chantant parigini come Moulin Rouges e Folies Bergère, divenne un simbolo della Belle époque italiana. Convention e Cena di Gala sono state allestite nel sontuoso Palazzo Reale di Napoli, storico museo che raramente viene concesso per eventi. E, in un crescendo, il palcoscenico del Teatro San Carlo, dove è andato in scena uno show stupefacente; atmosfere di forte suggestione, create da luci, suoni, danza e poesia, in un intrattenimento visivo basato sull’esplosione di fantasia. Commenta Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni: “Abbiamo voluto valorizzare, senza aggiungere sovrastrutture, la bellezza del luogo che ha ospitato l’evento, stupendo, coinvolgendo il pubblico attraverso un format che ha mixato il mondo classico a quello contemporaneo dando vita a momenti di alta intensità emotiva. La scena si è animata in una miscela esplosiva di fantasia, intrattenimento visivo ed emozioni allo stato puro. “Protagonisti in scena” è stato un viaggio suggestivo all’interno di un teatro fra atmosfere luminose, suoni, danza e poesia. Un percorso tra passato, presente e futuro, dove protagonista è stata la luce, che ha dato il go ad ogni azione”. [post_title] => Gattinoni Events ha gestito il grande evento di FinecoBank [post_date] => 2024-03-22T11:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711105593000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464075" align="alignleft" width="300"] Foto di Stylt Trampoli[/caption] Si ispira a una vera casa di vacanza danese con un’attenzione particolare a elementi legati all’idea di nostalgia e a oggetti che sembrano il ricordo di un’era passata, il secondo indirizzo danese del brand 25hours Hotels. La struttura è un hotel di 128 camere, sei delle quali dispongono di un’area outdoor privata. Il 25hours Hotel Paper Island è ospitato in un nuovo, spettacolare edificio, e disporrà anche di ristorante di cucina asiatica, bar e rooftop bar nel centro città, a poca distanza da Nyhavn, sull’isola di Christiansholm, conosciuta proprio come Paper Island. Per molto tempo quest’area nel porto di Copenaghen è infatti stata utilizzata come deposito per la carta ed è diventata recentemente sede di un famoso street food market. L’insieme degli edifici è stato progettato dagli architetti dello studio danese Cobe, con la collaborazione dei designer svedesi di Stylt Trampoli (Göteborg). “Grazie alla sua posizione vicinissima al porto, l'hotel incarna perfettamente il carattere unico di Copenaghen - racconta la general manager, Grit Rister -. Nel nostro albergo gli ospiti possono godersi quella speciale sensazione di hygge, lontani dalla frenetica folla della città, ma con accesso diretto al centro grazie al ponte pedonale. La Royal Opera si trova sull’isola confinante. Con diversi negozi pop-up, momenti di musica dal vivo ed eventi, oltre ai ristoranti, caffè e bar, entrambe le nostre strutture di Copenaghen sono aperte anche alla gente del posto". Grit Rister è stata alla guida del 25hours Hotel Indre By di Copenaghen da aprile 2023, e sarà ora general manager delle due strutture presenti nella capitale danese. [gallery ids="464080,464081,464082"] [post_title] => 25hours raddoppia a Copenaghen con il Paper Island sull'isola di Christiansholm [post_date] => 2024-03-22T10:42:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711104144000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un importante programma di eventi di formazione dedicati agli agenti di viaggio in tutto il territorio italiano. È partito a metà febbraio il Boscolo Roadshow 2024: prevede 30 tappe in diverse città, pensate per raccontare le novità di prodotto e per offrire allo stesso tempo ai partecipanti una speciale esperienza immersiva in alcune location d’eccezione. Gli eventi organizzati finora hanno coinvolto in totale quasi 3 mila agenti di viaggio. Il calendario è articolato in quattro diverse tipologie di eventi: i veri e propri Roadshow, ossia incontri tecnici di formazione con i responsabili di prodotto; i Cinema, serate immersive presso le sale della catena Uci; Teatri, eventi in alcune delle principale sale italiane; Educational, un momento di formazione direttamente in destinazione per far toccare con mano agli agenti i prodotti Boscolo. Le serate di formazione al cinema hanno tra le altre riscontrato grande successo. “Grazie alla collaborazione con le sale del circuito Uci Cinemas - racconta il direttore commerciale Boscolo Tours, Salvatore Sicuso -, abbiamo dato la possibilità alle agenzie partecipanti di vivere un’esperienza avvolgente e immersiva della destinazione, proiettando contenuti video originali girati in loco direttamente da noi. È veramente come andare al cinema a vedere un film sulla destinazione presentata: un’esperienza speciale e molto apprezzata, ” “Anche le serate che abbiamo organizzato a teatro - prosegue Sicuso - sono state un grande successo. Abbiamo scelto tre location molto importanti: il Manzoni di Milano, il Sistina di Roma e il Diana di Napoli”. La formazione agli agenti non si ferma però alle sole serate. "A partire da novembre abbiamo infatti realizzato anche una nuova serie di viaggi educational, grazie ai quali le adv hanno già avuto modo di visitare numerose destinazioni della nostra programmazione: Spagna, Marocco, Grecia, Gran Bretagna, Tunisia, Egitto, Romania, Slovenia e Giordania. Un impegno importante con la partecipazione in totale di circa mille agenti di viaggio". [post_title] => Partito il Boscolo Roadshow 2024: già coinvolti quasi 3 mila adv [post_date] => 2024-03-22T10:06:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711101976000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri. The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub. Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium [post_title] => The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow [post_date] => 2024-03-21T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711024089000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025. In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno. [post_title] => EasyJet in allungo sull'inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l'Italia [post_date] => 2024-03-21T11:44:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711021445000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo. Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri. Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale. Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo. L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. La volata del Catullo di Verona Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre. Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia. SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina. Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa. Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni). Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India. [post_title] => Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-03-21T11:35:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711020911000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463782 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scopri il programma di formazione One Happy e-learning, pensato per condividere la felicità di Aruba con il trade italiano grazie a contenuti utili, offerte speciali e un’assistenza puntuale e preferenziale L’Isola di Aruba è conosciuta per il suo mare turchese e il clima perfetto, ma è andando oltre alle sue spiagge bianche che si scoprono tutte le sue potenzialità e le sue mille sfaccettature! Sicura, ospitale, facile da raggiungere e visitabile in ogni mese dell’anno: questi sono i principali punti di forza di una destinazione che ha fatto della felicità il suo motto. Con l’obiettivo di trasmettere questa felicità ai principali partner sul mercato italiano, Aruba Tourism Authority Italia lancia l’Happy Agents Club: una serie di benefit, agevolazioni e materiali che verranno condivisi con tutti gli agenti di viaggio che porteranno a termine il programma di formazione One Happy e-Learning. Il programma - aggiornato, gratuito e completo - permette di scoprire tutto quello che l’isola di Aruba ha da offrire. La conoscenza della destinazione verrà messa alla prova con un test: ottenendo almeno 60 punti si otterrà il certificato One Happy e-Learning, diventando così uno specialista della destinazione. Ma, soprattutto, al termine del programma sarà possibile accedere a una sezione dedicata a sconti e offerte presso i principali hotel di Aruba riservati agli agenti di viaggio, come per esempio il 25% di sconto sulla migliore tariffa disponibile presso il Renaissance Wind Creek Resort o l’Hilton Aruba Caribbean Resort, oppure una cena gratuita presso il meraviglioso ristorante dell’Amsterdam Manor Resort, il Passion’s on the Beach. Portando a termine il programma si avrà anche accesso a tutti i nuovi contenuti media della destinazione: reel, storie, immagini, video e testi a disposizione per la condivisione sui canali di comunicazione delle agenzie di viaggio. Gli agenti che entreranno a far parte dell’Happy Agent Club verranno aggiornati in maniera preferenziale e in anteprima sulle nuove offerte pensate per il trade italiano, gli eventi e le campagne in corso: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice e lascia che l’Aruba Effect ti travolga! Scopri di più su https://www.aruba.com/it/trade Per maggiori informazioni su Aruba: 011–4546557 - aruba@globaltourist.it - globaltourist@globaltourist.it [post_title] => Aruba Happy Agents: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice! [post_date] => 2024-03-20T13:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710939634000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner. “Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”. “La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”. [post_title] => Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25 [post_date] => 2024-03-20T13:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710939616000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Europa è il momento dei soft brand in stile collezione. Ne è sicuro Andrea Kellner Ongaro di Accor: "Nel Vecchio continente stiamo registrando una domanda fortissima ma i costi di costruzione sono saliti del 25% e anche gli oneri di finanziamento sono aumentati notevolmente - ha spiegato in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano il vice president commercial strategy Europe & North Africa premium, midscale & economy brands del gruppo francese -. Tutto ciò rallenta inevitabilmente i nuovi sviluppi. La tendenza attuale è quindi quella di concentrarsi sulle operazioni di rebranding. Stiamo inoltre assistendo a un vero boom di contratti di gestione e franchising". In Italia, Accor vanta attualmente una dozzina dei propri 40 marchi complessivi in portfolio. "C'è quindi potenziale per entrare con ulteriori brand, specialmente con quelli da collezione", ha ribadito Ongaro -. Ma non solo: perché tra i possibili ulteriori sviluppi tricolori della compagnia transalpina ci sono anche marchi già presenti come Mövenpick, Mercure, Handwritten Collection, e poi ibis e Pullman. Per Ongaro, l'Italia e l'Europa in generale stanno vivendo un momento importante dal punto di vista della riqualificazione del prodotto 3 stelle, grazie soprattutto alle novità introdotte dalle ultime tendenze del design: "Un trend che ora dovrebbero seguire anche i 4 stelle, focalizzando la propria offerta su esperienze ed emozioni, piuttosto che sulla standardizzazione". Lato domanda, il 2024 per il manager Accor sarà un anno positivo: "Non come il 2023, che ha beneficiato di incrementi a doppia cifra percentuale grazie all'effetto rimbalzo, ma sicuramente in crescita. E lo sviluppo sarà più equilibrato, trainato sia dall'occupazione sia dalle tariffe che invece l'anno scorso hanno fatto la parte del leone, anche a seguito del picco inflattivo. Lo stiamo vedendo anche dai dati Iata: la disponibilità dei collegamenti aerei è in aumento e a gennaio il numero di passeggeri è già cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023". Per l'Italia le migliori opportunità arriveranno quindi soprattutto dal long haul: "In particolare credo dalla Cina. Ma la Penisola è oggi tra le destinazioni top 3 di tutti e sette i principali generatori di domanda a lungo raggio - ha concluso Ongaro -: oltre al paese del Dragone, mi riferisco agli Usa, al Canada, al Brasile, al Giappone, alla Corea e all'Australia". [post_title] => Ongaro, Accor: in Europa è il momento dei brand "collezione" [post_date] => 2024-03-20T12:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710939152000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gattinoni events 3" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2261,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Events è stata scelta da FinecoBank Spa. Dal 29 febbraio al 1° marzo i 740 private banker Fineco sono stati i protagonisti dell’evento immersi in un’atmosfera unica che ha visto coinvolti 12 ballerini del Teatro San Carlo, di cui due étoiles, il Soprano dell’Accademia del San Carlo, l’attrice Anna Foglietta, e, special guest, il trio Il Volo che ha tenuto il concerto privato per i partecipanti.\r

FinecoBank Spa si è rivolta a Gattinoni Events affinché la Convention fosse un evento innovativo. Il cliente desiderava illustrare i risultati di una recente ricerca di Finer Finance Explorer con un format accattivante e al tempo stesso inserire il ringraziamento in una cornice inedita e prestigiosa. \r

Gattinoni Events ha curato l’organizzazione dell’evento a 360 gradi: ideazione del concept, sviluppo dei contenuti, coinvolgimento degli artisti, logistica e comunicazione.\r

L’ispirazione di teatralizzare i risultati e la conseguente premiazione hanno avvolto i consulenti finanziari in un turbinio di arte, in una Napoli appassionata e creativa. L’effetto stupore è iniziato dall’accredito, nel Salone Margherita, normalmente non accessibile al pubblico; nato nel 1890 sulla scia dei cafè-chantant parigini come Moulin Rouges e Folies Bergère, divenne un simbolo della Belle époque italiana.\r

Convention e Cena di Gala sono state allestite nel sontuoso Palazzo Reale di Napoli, storico museo che raramente viene concesso per eventi. E, in un crescendo, il palcoscenico del Teatro San Carlo, dove è andato in scena uno show stupefacente; atmosfere di forte suggestione, create da luci, suoni, danza e poesia, in un intrattenimento visivo basato sull’esplosione di fantasia.\r

Commenta Samuele Rasola, direttore creativo Gruppo Gattinoni: “Abbiamo voluto valorizzare, senza aggiungere sovrastrutture, la bellezza del luogo che ha ospitato l’evento, stupendo, coinvolgendo il pubblico attraverso un format che ha mixato il mondo classico a quello contemporaneo dando vita a momenti di alta intensità emotiva. La scena si è animata in una miscela esplosiva di fantasia, intrattenimento visivo ed emozioni allo stato puro. “Protagonisti in scena” è stato un viaggio suggestivo all’interno di un teatro fra atmosfere luminose, suoni, danza e poesia. Un percorso tra passato, presente e futuro, dove protagonista è stata la luce, che ha dato il go ad ogni azione”.","post_title":"Gattinoni Events ha gestito il grande evento di FinecoBank","post_date":"2024-03-22T11:06:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711105593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464075\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Stylt Trampoli[/caption]\r

\r

Si ispira a una vera casa di vacanza danese con un’attenzione particolare a elementi legati all’idea di nostalgia e a oggetti che sembrano il ricordo di un’era passata, il secondo indirizzo danese del brand 25hours Hotels. La struttura è un hotel di 128 camere, sei delle quali dispongono di un’area outdoor privata. Il 25hours Hotel Paper Island è ospitato in un nuovo, spettacolare edificio, e disporrà anche di ristorante di cucina asiatica, bar e rooftop bar nel centro città, a poca distanza da Nyhavn, sull’isola di Christiansholm, conosciuta proprio come Paper Island. Per molto tempo quest’area nel porto di Copenaghen è infatti stata utilizzata come deposito per la carta ed è diventata recentemente sede di un famoso street food market.\r

L’insieme degli edifici è stato progettato dagli architetti dello studio danese Cobe, con la collaborazione dei designer svedesi di Stylt Trampoli (Göteborg). “Grazie alla sua posizione vicinissima al porto, l'hotel incarna perfettamente il carattere unico di Copenaghen - racconta la general manager, Grit Rister -. Nel nostro albergo gli ospiti possono godersi quella speciale sensazione di hygge, lontani dalla frenetica folla della città, ma con accesso diretto al centro grazie al ponte pedonale. La Royal Opera si trova sull’isola confinante. Con diversi negozi pop-up, momenti di musica dal vivo ed eventi, oltre ai ristoranti, caffè e bar, entrambe le nostre strutture di Copenaghen sono aperte anche alla gente del posto\". Grit Rister è stata alla guida del 25hours Hotel Indre By di Copenaghen da aprile 2023, e sarà ora general manager delle due strutture presenti nella capitale danese.\r

\r

[gallery ids=\"464080,464081,464082\"]","post_title":"25hours raddoppia a Copenaghen con il Paper Island sull'isola di Christiansholm","post_date":"2024-03-22T10:42:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711104144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un importante programma di eventi di formazione dedicati agli agenti di viaggio in tutto il territorio italiano. È partito a metà febbraio il Boscolo Roadshow 2024: prevede 30 tappe in diverse città, pensate per raccontare le novità di prodotto e per offrire allo stesso tempo ai partecipanti una speciale esperienza immersiva in alcune location d’eccezione. Gli eventi organizzati finora hanno coinvolto in totale quasi 3 mila agenti di viaggio.\r

\r

Il calendario è articolato in quattro diverse tipologie di eventi: i veri e propri Roadshow, ossia incontri tecnici di formazione con i responsabili di prodotto; i Cinema, serate immersive presso le sale della catena Uci; Teatri, eventi in alcune delle principale sale italiane; Educational, un momento di formazione direttamente in destinazione per far toccare con mano agli agenti i prodotti Boscolo.\r

\r

Le serate di formazione al cinema hanno tra le altre riscontrato grande successo. “Grazie alla collaborazione con le sale del circuito Uci Cinemas - racconta il direttore commerciale Boscolo Tours, Salvatore Sicuso -, abbiamo dato la possibilità alle agenzie partecipanti di vivere un’esperienza avvolgente e immersiva della destinazione, proiettando contenuti video originali girati in loco direttamente da noi. È veramente come andare al cinema a vedere un film sulla destinazione presentata: un’esperienza speciale e molto apprezzata, ”\r

\r

“Anche le serate che abbiamo organizzato a teatro - prosegue Sicuso - sono state un grande successo. Abbiamo scelto tre location molto importanti: il Manzoni di Milano, il Sistina di Roma e il Diana di Napoli”. La formazione agli agenti non si ferma però alle sole serate. \"A partire da novembre abbiamo infatti realizzato anche una nuova serie di viaggi educational, grazie ai quali le adv hanno già avuto modo di visitare numerose destinazioni della nostra programmazione: Spagna, Marocco, Grecia, Gran Bretagna, Tunisia, Egitto, Romania, Slovenia e Giordania. Un impegno importante con la partecipazione in totale di circa mille agenti di viaggio\".\r

\r

","post_title":"Partito il Boscolo Roadshow 2024: già coinvolti quasi 3 mila adv","post_date":"2024-03-22T10:06:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711101976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri.\r

\r

The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub.\r

\r

Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium","post_title":"The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow","post_date":"2024-03-21T12:28:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711024089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025.\r

\r

In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno.","post_title":"EasyJet in allungo sull'inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l'Italia","post_date":"2024-03-21T11:44:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711021445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.\r

Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri.\r

Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. \r

Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. \r

El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale.\r

Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo.\r

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. \r

\r

La volata del Catullo di Verona\r

Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre.\r

Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia.\r

SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina.\r

Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa.\r

Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni).\r

Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India.","post_title":"Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri","post_date":"2024-03-21T11:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711020911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scopri il programma di formazione One Happy e-learning, pensato per condividere la felicità di Aruba con il trade italiano grazie a contenuti utili, offerte speciali e un’assistenza puntuale e preferenziale\r

\r

L’Isola di Aruba è conosciuta per il suo mare turchese e il clima perfetto, ma è andando oltre alle sue spiagge bianche che si scoprono tutte le sue potenzialità e le sue mille sfaccettature! Sicura, ospitale, facile da raggiungere e visitabile in ogni mese dell’anno: questi sono i principali punti di forza di una destinazione che ha fatto della felicità il suo motto.\r

Con l’obiettivo di trasmettere questa felicità ai principali partner sul mercato italiano, Aruba Tourism Authority Italia lancia l’Happy Agents Club: una serie di benefit, agevolazioni e materiali che verranno condivisi con tutti gli agenti di viaggio che porteranno a termine il programma di formazione One Happy e-Learning.\r

\r

Il programma - aggiornato, gratuito e completo - permette di scoprire tutto quello che l’isola di Aruba ha da offrire. La conoscenza della destinazione verrà messa alla prova con un test: ottenendo almeno 60 punti si otterrà il certificato One Happy e-Learning, diventando così uno specialista della destinazione. Ma, soprattutto, al termine del programma sarà possibile accedere a una sezione dedicata a sconti e offerte presso i principali hotel di Aruba riservati agli agenti di viaggio, come per esempio il 25% di sconto sulla migliore tariffa disponibile presso il Renaissance Wind Creek Resort o l’Hilton Aruba Caribbean Resort, oppure una cena gratuita presso il meraviglioso ristorante dell’Amsterdam Manor Resort, il Passion’s on the Beach.\r

\r

Portando a termine il programma si avrà anche accesso a tutti i nuovi contenuti media della destinazione: reel, storie, immagini, video e testi a disposizione per la condivisione sui canali di comunicazione delle agenzie di viaggio.\r

Gli agenti che entreranno a far parte dell’Happy Agent Club verranno aggiornati in maniera preferenziale e in anteprima sulle nuove offerte pensate per il trade italiano, gli eventi e le campagne in corso: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice e lascia che l’Aruba Effect ti travolga!\r

\r

Scopri di più su https://www.aruba.com/it/trade\r

\r

\r

\r

Per maggiori informazioni su Aruba:\r

011–4546557 - aruba@globaltourist.it - globaltourist@globaltourist.it","post_title":"Aruba Happy Agents: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice!","post_date":"2024-03-20T13:00:34+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1710939634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolida la partnership ultradecennale tra l'Inter e il gruppo Gattinoni, che si conferma official supplier del club meneghino sino alla stagione 2024-25. Una partnership che si affianca al ruolo di fornitore ufficiale business travel, che la società con sede a Milano ricopre da oltre 15 anni. Grazie a questo accordo, Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui Led a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo stadio San Siro, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare pr con clienti e partner.\r

\r

“Il rinnovo della partnership con il gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso - sottolinea Alessandro Antonello, ceo corporate del Fc Internazionale Milano -. Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo. Ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi”.\r

\r

“La rinnovata partnership con l'Inter ci infonde grande soddisfazione e allo stesso tempo ci dà la possibilità di instaurare relazioni nuove, con realtà imprenditoriali importanti - aggiunge il presidente Franco Gattinoni -. Abbiamo deciso di continuare a legare il nostro brand a quello di un partner importante come il club nerazzurro, strategico sotto molteplici punti di vista”.","post_title":"Gattinoni e Inter ancora insieme fino alla stagione 2024-25","post_date":"2024-03-20T13:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710939616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Europa è il momento dei soft brand in stile collezione. Ne è sicuro Andrea Kellner Ongaro di Accor: \"Nel Vecchio continente stiamo registrando una domanda fortissima ma i costi di costruzione sono saliti del 25% e anche gli oneri di finanziamento sono aumentati notevolmente - ha spiegato in occasione del secondo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano il vice president commercial strategy Europe & North Africa premium, midscale & economy brands del gruppo francese -. Tutto ciò rallenta inevitabilmente i nuovi sviluppi. La tendenza attuale è quindi quella di concentrarsi sulle operazioni di rebranding. Stiamo inoltre assistendo a un vero boom di contratti di gestione e franchising\".\r

\r

In Italia, Accor vanta attualmente una dozzina dei propri 40 marchi complessivi in portfolio. \"C'è quindi potenziale per entrare con ulteriori brand, specialmente con quelli da collezione\", ha ribadito Ongaro -. Ma non solo: perché tra i possibili ulteriori sviluppi tricolori della compagnia transalpina ci sono anche marchi già presenti come Mövenpick, Mercure, Handwritten Collection, e poi ibis e Pullman. Per Ongaro, l'Italia e l'Europa in generale stanno vivendo un momento importante dal punto di vista della riqualificazione del prodotto 3 stelle, grazie soprattutto alle novità introdotte dalle ultime tendenze del design: \"Un trend che ora dovrebbero seguire anche i 4 stelle, focalizzando la propria offerta su esperienze ed emozioni, piuttosto che sulla standardizzazione\".\r

\r

Lato domanda, il 2024 per il manager Accor sarà un anno positivo: \"Non come il 2023, che ha beneficiato di incrementi a doppia cifra percentuale grazie all'effetto rimbalzo, ma sicuramente in crescita. E lo sviluppo sarà più equilibrato, trainato sia dall'occupazione sia dalle tariffe che invece l'anno scorso hanno fatto la parte del leone, anche a seguito del picco inflattivo. Lo stiamo vedendo anche dai dati Iata: la disponibilità dei collegamenti aerei è in aumento e a gennaio il numero di passeggeri è già cresciuto del 16% rispetto allo stesso mese del 2023\".\r

\r

Per l'Italia le migliori opportunità arriveranno quindi soprattutto dal long haul: \"In particolare credo dalla Cina. Ma la Penisola è oggi tra le destinazioni top 3 di tutti e sette i principali generatori di domanda a lungo raggio - ha concluso Ongaro -: oltre al paese del Dragone, mi riferisco agli Usa, al Canada, al Brasile, al Giappone, alla Corea e all'Australia\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ongaro, Accor: in Europa è il momento dei brand \"collezione\"","post_date":"2024-03-20T12:52:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710939152000]}]}}