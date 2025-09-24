Conto alla rovescia per la serata “Experience Oman”, domani a Roma Conto alla rovescia per “Experience Oman”, la serata organizzata per domani, 25 settembre, da Originaltour presso The Tribune by Hyatt, hotel di charme situato in via Campania 45 a Roma. La realizzazione dell’evento esclusivo, riservato ai professionisti del settore, vede la collaborazione del Ministero del Turismo dell’Oman e Oman Air sulla base dell’organizzazione fornita dalla divisione eventi del gruppo Travel Quotidiano. Durante l’evento verrà effettuata la presentazione della destinazione da parte del Ministero del Turismo omanita, con un focus sulle meraviglie culturali e paesaggistiche del Paese. Spazio anche a Originaltour, operatore attivo da 26 anni sulla destinazione, che presenterà tutta la programmazione con tanti itinerari nuovi ed esclusivi per scoprire l’Oman più autentico e vero. La serata offrirà quindi un’occasione unica per approfondire la conoscenza del Paese e creare connessioni preziose nel settore. Il programma In dettaglio, l’evento comincerà alle ore 18, con la registrazione partecipanti. A seguire, dalle 18,30 è prevista la presentazione della destinazione a cura del Ministero del Turismo, dei servizi offerti da Oman Air e della nuova programmazione di Originaltour. L’evento terminerà alle 20, con una cena, organizzata per favorire ulteriormente il networking con gli operatori del settore. Condividi

