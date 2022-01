Si è conclusa il 18 gennaio, dopo un mese di affissioni con oltre 1.310 posizionamenti pubblicitari nelle metropolitane e sui mezzi di trasporto di Milano, Mestre, Roma e Napoli, la prima fase della campagna commerciale It’s time for New York City. L’operazione ha visto riuniti il brand Turisanda, la compagnia aerea Neos e Nyc & Company nelle principali città italiane, al fine di promuovere il turismo nella metropoli americana.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo Alpitour per sostenere le prenotazioni verso una delle mete più intramontabili per il turismo internazionale, particolarmente affascinante nel periodo delle festività natalizie. Attraverso una campagna integrata out of home e online è stato promosso un pacchetto volo più tre notti con tariffe speciali per incentivare le persone a partire.

Nelle scorse settimane, in collaborazione con Neos e Turisanda, anche il team di Donnavventura ha volato verso la Grande mela, mostrando sui social e in un video racconto le intramontabili e le nuove attrazioni della città. Nei prossimi mesi saranno realizzate nuove iniziative e investimenti out of home, digital e social a cui il gruppo Alpitour sta lavorando in sinergia con Nyc & Company: l’obiettivo è continuare a portare messaggi positivi alle persone e traffico alle agenzie di viaggi, sostenendo quanto più possibile i viaggi nazionali e internazionali in linea con il piano di comunicazione annunciato dal progetto Trevolution.