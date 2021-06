Columbus To: crescono le prenotazioni per il mare Italia e la Grecia

Arrivano segnali incoraggianti per l’estate 2021 di Columbus To. “I booking di Milano – Padova e Palermo per il mese di giugno stanno registrando un sensibile aumento di richieste – racconta il presidente Ivano Zilio -. Per la Sicilia, nostra punta di diamante, abbiamo dovuto addirittura attivare un comparto prenotazioni specificamente dedicato a Palermo. Da segnalare anche il successo di San Vito lo Capo, destinazione in cui il prodotto è formato da hotel sul mare, appartamenti e tour in barca, con assistenza in loco”.

Ma il medesimo trend, aggiunge Zilio, viene registrato pure dalla Grecia, meta storica di Columbus: “E a seguire Puglia e Sardegna. Vincente credo sia stato il nostro prodotto esperienziale, in grado di coprire tutte le richieste dell’Italia che non siano solo mare: la vacanza attiva, quella in famiglia, il turismo slow, ville e dimore… Una grande spinta l’abbiamo poi ricevuta dal rinnovo del sito dinamico www.columbusvacanze.it da poco pubblicato”.