Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un’occupazione sopra l’80% E’ stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell’omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all’80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere. “Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta – ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D’Estaing, durante l’inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l’unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri”. Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall’architetto Jean-Philippe Nuel. L’edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un’infrastruttura più controllata e meno energivora. Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l’obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l’approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l’ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla…).

