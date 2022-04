Club Med: ecco i progetti di Rabeea Ansari, nuovo direttore dell’area South Europe

La filosofia del Club Med, fondata sul concetto di “enjoy life”, parla di eleganza, di accoglienza e di voglia di stare insieme. In un tempo in cui il desiderio di vivere in famiglia all’aria aperta è diventato un trend di mercato e tutti i resort del gruppo sono già full-booked per la prossima estate, il to annuncia grandi mutamenti.

Il più importante è il cambio di guardia alla direzione dell’area South Europe – Italia, Spagna, Portogallo e Turchia. A partire dal mese di maggio Rabeea Ansari subentrerà a Eyal Amzallag, raccogliendone la ricca eredità. Con grande simpatia e disponibilità Rabeea ha raccontato il suo entusiasmo per il nuovo ruolo e un percorso professionale che, dopo otto anni trascorsi ad Accor con esperienze in India, Francia e Brasile nelle divisioni distribuzione, pricing e sales & marketing, l’ha vista entrare in Club Med Sud America nel 2018 come VP Marketing & Digital, responsabile di Brasile, Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay. Rabeea porta nel gruppo la sua competenza e l’impegno che ha permesso a Club Med Sud America una crescita significativa, attestando il Brasile come più grande reclutatore di nuovi clienti (72%) e il secondo paese come numero di presenze nei resort sulla neve dell’operatore.

Nel mirino della nuova manager la crescita del segmento premium e luxury di Club Med, con una particolare attenzione ai resort dell’Exclusive Collection che nelle loro location alle Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e Cefalù accolgono molti italiani, anche in viaggio di nozze.

La neo managing director South Europe ha ricordato che il Covid non ha mai fermato il Club Med e la sua proposta di una vacanza in piena sicurezza sanitaria, con un’attenzione alla sostenibilità e capace di rispondere alle nuove esigenze di libertà in un’atmosfera di lusso confortevole e pieno di calore. Come testimoniato dal successo del resort Charlevoix, in Canada, operativo 12 mesi all’anno.

Rabeea ha anche annunciato l’apertura di tre nuovi resort: a maggio a Marbella in Andalusia, a dicembre a Tignes Val Claret nelle Alpi Francesi; infine il prossimo gennaio il segmento della Exclusive Collection si arricchirà del Club Med Val d’Isère. Tanti progetti, tanta voglia di ripartire e una grande attenzione per le giovani famiglie, con molta gratitudine per il trade italiano che, ricorda Rabeea, «è stato vicino al Club Med sin dalle sue origini, nel 1950, ed è stato fondamentale per la crescita del gruppo».