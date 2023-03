Ci ha lasciato Franco Rosso: un vero visionario Se n’è andato Franco Rosso. Lo riporta il Corriere del Ticino. Un vero pioniere del turismo. Uno di quelli che inventavano destinazioni senza bisogno di marketing, promozione, e di lanci stampa. Ma solo con l’intuito e la visione. Quando lo incontravi aveva questa curiosità instancabile per cui sembrava che lui intervistasse te invece del contrario. E’ una delle poche persone del tour operating italiano che mi abbia impressionato per la personalità e il linguaggio. Non possiamo dire che mancherà al settore perché il settore in qualche modo l’aveva già e colpevolmente dimenticato. Ma mancherà ed è mancato in tutti questi anni a chi del turismo ha ancora un’idea di sfida, di interesse, di desiderio e non solo di profitto. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. Giuseppe Aloe

