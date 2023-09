Certificazione Travelife a Kel 12, che nomina Angelica Pastorella sustainability project manager Arriva la certificazione Travelife per Kel 12. L’operatore milanese ha ottenuto il principale riconoscimento internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi lo scorso 24 luglio. Per raggiungere l’obiettivo, ha dovuto soddisfare oltre 200 criteri (260 requisiti per l’esattezza) che coinvolgono tutti i processi e gli stakeholder aziendali. “La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna – racconta l’amministratore delegato Kel 12, Gianluca Rubino -. Nel tempo abbiamo sempre perseguito queste linee guida e negli ultimi anni ci siamo resi conto anche dell’importanza di certificare questo impegno, per divenire, nel nostro piccolo, un esempio virtuoso. Così, dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola”. Nel proseguimento di una strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato sustainability project manager Angelica Pastorella, già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12: “Sono molto felice di ricoprire questa nuova carica. Da sempre il nostro to presta particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni ci siamo impegnati a sensibilizzare i nostri viaggiatori e a supportare attività e progetti che avessero i nostri stessi obiettivi ma anche, valori e principi. Proseguiremo in questa direzione, nella speranza che altre realtà seguano questa strada rendendo il settore Travel sempre più virtuoso”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva la certificazione Travelife per Kel 12. L'operatore milanese ha ottenuto il principale riconoscimento internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi lo scorso 24 luglio. Per raggiungere l'obiettivo, ha dovuto soddisfare oltre 200 criteri (260 requisiti per l’esattezza) che coinvolgono tutti i processi e gli stakeholder aziendali. “La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna - racconta l'amministratore delegato Kel 12, Gianluca Rubino -. Nel tempo abbiamo sempre perseguito queste linee guida e negli ultimi anni ci siamo resi conto anche dell’importanza di certificare questo impegno, per divenire, nel nostro piccolo, un esempio virtuoso. Così, dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola". Nel proseguimento di una strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato sustainability project manager Angelica Pastorella, già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12: “Sono molto felice di ricoprire questa nuova carica. Da sempre il nostro to presta particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni ci siamo impegnati a sensibilizzare i nostri viaggiatori e a supportare attività e progetti che avessero i nostri stessi obiettivi ma anche, valori e principi. Proseguiremo in questa direzione, nella speranza che altre realtà seguano questa strada rendendo il settore Travel sempre più virtuoso”. [post_title] => Certificazione Travelife a Kel 12, che nomina Angelica Pastorella sustainability project manager [post_date] => 2023-09-14T11:55:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694692540000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero. L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita. Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo. [post_title] => Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández [post_date] => 2023-09-13T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694598484000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partita sotto i migliori auspici, l'estate 2023 di Kel 12 ha ampiamente soddisfatto le già alte aspettative dello scorso luglio. E' un Gianluca Rubino decisamente soddisfatto quello che incontriamo per tracciare un quadro della stagione in chiusura: "Abbiamo vissuto un trimestre persino migliore di quello pre-Covid del 2019", racconta l'amministratore delegato dell'operatore milanese, ribadendo anche in questa occasione le stime di due mesi orsono: fatturato a +33% e passeggeri a +20% rispetto all'estate 2022. Le performance del to sono state trainate soprattutto da Namibia, Tanzania e Islanda. "Quest'ultima è stata in particolare la destinazione più continua dei nostri ultimi cinque anni, perché è rimasta aperta anche durante la pandemia. E solo per questa estate abbiamo organizzato una trentina di partenza dedicate - prosegue Rubino -. Ma in generale nessuna delle nostre mete ha performato sotto al par". Se di una criticità si può parlare, forse l'unica è stata quella legata a una certa carenza di voli. "Ma noi ci siamo mossi per tempo con tantissimo prodotto in allotment pre-contrattualizzato", sottolinea l'a.d. Una mossa che ha anche consentito di calmierare almeno in parte i prezzi favorendo l'advance booking, con una mole di prenotazioni particolarmente consistente già a marzo. "A partire da giugno in Namibia era peraltro pressoché impossibile vendere qualsiasi servizio che non fosse pre-contrattualizzato - aggiunge Rubino -. Fortunatamente la nostra policy di gruppi mai superiori agli otto viaggiatori ci consente di essere molto flessibili e di collaborare anche con piccole strutture che spesso escono dai radar di molti operatori". Posizionato su un segmento alto di mercato (lo scontrino medio è di 6.450 euro a persona, ndr), il to milanese si rivolge per la verità a un pubblico meno sensibile di altri alla leva del prezzo. "Abbiamo riscontrato una certa consapevolezza diffusa a riguardo - conferma Rubino -. D'altronde gli aumenti si sono verificati un po' ovunque e in Italia più che altrove. Il rovescio della medaglia è che le persone si sono fatte più esigenti, soprattutto nel comparto del lusso. Non si perdona più nulla. Neppure quando ci si trova in qualche località remota. In fondo, se si pernotta in un lodge da mille euro a notte mi sembra normale che si pretenda in cambio un servizio adeguato". [post_title] => Kel 12 conferma le stime: fatturato a +33%. Molto bene l'advance booking [post_date] => 2023-09-13T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694596531000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Se il modello che abbiamo in mente troverò una certificazione positiva siamo certi che per l'estate prossima ci sarò un sensibile miglioramento della situazione»: il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, è soddisfatto dell'incontro che si è svolto ieri a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Vălean. «Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle 'best practice' esistenti come il modello Corsica o Baleari - ha dichiarato Solinas, ripreso dall'Ansa -. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito». Antonio Moro, assessore ai trasporti della regione Sardegna, ha precisato: «Il modello sardo della continuità territoriale è fatto dagli oneri di servizio pubblico, dagli aiuti diretti ai vettori e dagli aiuti diretti ai passeggeri. Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l'architettura complessiva della continuità territoriale ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli unitamente a una tariffa non residenti lasciata nelle disponibilità nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portata a tariffe fuori mercato». [post_title] => Sardegna voli: apertura della Ue alle proposte della Regione [post_date] => 2023-09-07T11:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694086893000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Certificazione Green Key International per Le Massif Hotel & Lodge. La struttura del gruppo Italian Hospitality Collection di Courmayeur ha ottenuto l'importante marchio di qualità ecologica internazionale riconosciuto alle strutture ricettive che hanno implementato significative pratiche sostenibili. Si tratta di un risultato importante per Le Massif, frutto della costante attenzione per la salvaguardia dell’ambiente e delle politiche esg (environmental, social and governance) portate avanti sin dalla sua apertura, nel dicembre 2018. “Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio - sottolinea il gm, Eduardo Peregrino -. Il rispetto dell’ambiente è da sempre un tema molto sensibile per il nostro gruppo e l’ottenimento di questa certificazione è frutto di una visione green condivisa con tutto il nostro team. È un impegno importante, che coinvolge tutte le nostre procedure di lavoro: dal monitoraggio dei rifiuti alla riduzione dei consumi di acqua ed energia, sino alla collaborazione con le realtà presenti sul territorio, al fine di promuovere e organizzare attività virtuose per l’ambiente e aumentare la consapevolezza green dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti”. [post_title] => Le Massif di Courmayeur ottiene la certificazione Green Key International [post_date] => 2023-08-29T10:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693306783000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente. Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali. Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione. A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale. «Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità». [post_title] => Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln [post_date] => 2023-08-25T10:24:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692959079000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato lo scorso luglio, Mandarin Oriental sbarca in Sardegna con l'apertura di un nuovo resort in costa Smeralda prevista per il 2026. Arroccato su una collina che domina il golfo del Pevero, il Mandarin Oriental, Porto Cervo, ex hotel Le Ginestre, sarà circondato dal verde e offrirà una spiaggia privata accessibile tramite una suggestiva passerella di 350 metri. Il resort, il cui sviluppo sarà seguito dal gruppo Statuto, disporrà di 83 camere e suite. I cinque diversi ristoranti e bar invoglieranno gli ospiti con la loro variegata proposta culinaria, mentre la Spa at Mandarin Oriental proporrà le esperienze benessere del gruppo. Non mancheranno le piscine, nascoste nella vegetazione rigogliosa, una palestra con macchinari all’avanguardia e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia. “Siamo entusiasti di annunciare ai nostri ospiti il Mandarin Oriental, Porto Cervo e di espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive di questa regione - sottolinea il chief development officer di Mandarin Oriental, Francesco Cefalù -. Il fascino unico della costa Smeralda, unito all’esperienza del gruppo Statuto, promettono di progettare un resort straordinario. Non vediamo l'ora di poter offrire il nostro servizio raffinato in questo affascinante angolo d'Italia". [post_title] => Mandarin Oriental approda in Sardegna con un resort a Porto Cervo [post_date] => 2023-08-21T10:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692612561000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un riconoscimento per i suoi impegni a lungo termine e la leadership dimostrata in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa in Italia. Lo scorso 15 agosto Travel World Escape Tour Operator ha ricevuto il premio Travelife Certified, che certifica come l'operatore veneziano sia conforme a più di 200 criteri, relativi a gestione degli uffici, gamma di prodotti, partner commerciali e informazioni ai clienti. Travelife è una delle principali certificazioni internazionali di sostenibilità per il settore dei viaggi. Lo standard Travelife copre i temi della responsabilità sociale d'impresa, comprese le condizioni di lavoro, i diritti umani, l'ambiente, la biodiversità e le pratiche commerciali corrette ed è formalmente riconosciuto come pienamente conforme ai criteri globali per il turismo sostenibile sostenuti dalle Nazioni Unite. Travel World Escape ha preso parte al progetto Sustour, finanziato dall'Unione europea, dal 2020 al 2023, che mira a promuovere la sostenibilità tra gli operatori turistici europei. L'iniziativa sostiene oltre 600 piccole e medie imprese di 35 Paesi europei al fine di migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità, attraverso formazione, coaching e opportunità di apprendimento tra pari. "Sono lieto di vedere che la sostenibilità nel settore dei tour operator sta prendendo piede - sottolinea il responsabile di Travelife per i tour operator, Naut Kusters -. Il riconoscimento a Travel World Escape ispirerà altre aziende in Europa a seguire lo stesso percorso". [post_title] => Travel World Escape ottiene il riconoscimento Travelife Certified [post_date] => 2023-08-21T09:35:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692610514000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iosa. Il programma Iata Operational Safety Audit è il sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree. L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l'appartenenza alla Iata. Air Dolomiti ha scelto l’audit organization Quali- Audit per la valutazione dei requisiti richiesti nelle aree tecnico-operative della compagnia: Maintenance, Crew Training, Flight Operations, Ground Operation, Cargo, Compliance Monitoring e Safety & Security. Un team di cinque esperti dell’aviazione per una settimana ha verificato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard prescritti dalla Iata. La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha ricevuto la certificazione nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025. “Siamo come sempre orgogliosi di aver rinnovato la nostra certificazione Iosa che ci propone come una compagnia aerea sicura ed affidabile a livello internazionale: su questi criteri abbiamo fondato la nostra storia e ci impegniamo a mantenerli con costanza, per essere sempre un vettore credibile per i nostri dipendenti, i passeggeri e gli stakeholder. Siamo convinti che formazione, addestramento e sicurezza vadano non solo perseguiti ma debbano essere puntualmente aggiornati e verificati dagli organi preposti per essere certi di garantire sempre il meglio.” commenta il ceo del vettore, Steffen Harbarth. [post_title] => Air Dolomiti ottiene il rinnovo della certificazione Iosa [post_date] => 2023-08-04T09:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691140538000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "certificazione travelife a kel 12 che nomina angelica pastorella sustainability project manager" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":379,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva la certificazione Travelife per Kel 12. L'operatore milanese ha ottenuto il principale riconoscimento internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi lo scorso 24 luglio. Per raggiungere l'obiettivo, ha dovuto soddisfare oltre 200 criteri (260 requisiti per l’esattezza) che coinvolgono tutti i processi e gli stakeholder aziendali.\r

\r

“La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna - racconta l'amministratore delegato Kel 12, Gianluca Rubino -. Nel tempo abbiamo sempre perseguito queste linee guida e negli ultimi anni ci siamo resi conto anche dell’importanza di certificare questo impegno, per divenire, nel nostro piccolo, un esempio virtuoso. Così, dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola\".\r

\r

Nel proseguimento di una strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato sustainability project manager Angelica Pastorella, già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12: “Sono molto felice di ricoprire questa nuova carica. Da sempre il nostro to presta particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni ci siamo impegnati a sensibilizzare i nostri viaggiatori e a supportare attività e progetti che avessero i nostri stessi obiettivi ma anche, valori e principi. Proseguiremo in questa direzione, nella speranza che altre realtà seguano questa strada rendendo il settore Travel sempre più virtuoso”.\r

\r

","post_title":"Certificazione Travelife a Kel 12, che nomina Angelica Pastorella sustainability project manager","post_date":"2023-09-14T11:55:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694692540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriol Hernández è il nuovo direttore generale di Albastar, che porta così avanti il proprio percorso di rinnovo che nell'ultimo anno l'ha vista integrare diverse figure manageriali. Lo scorso maggio era stato nominato direttore commerciale Massimiliano Vollero.\r

\r

L'arrivo di Hernández «coincide con la strategia di consolidamento di Albastar in seguito all'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital - spiega una nota del vettore -. Fin dall'inizio, il nuovo azionista ha cercato di rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea e di concentrarsi su una chiara strategia di crescita.\r

\r

Oriol Hernández, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, con un Mba presso l'Eae e un Advanced General Management Programme presso l'IE, porta con sé una profonda esperienza nel mondo dell'aviazione. Negli ultimi anni ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore, in particolare come chief operating officer e deputy ceo di Iberojet, ceo di Empty Leg Group (broker aereo) e ceo di Privilege Style (compagnia aerea). La sua esperienza e la sua competenza di mercato lo rendono la scelta giusta per guidare Albastar nella sua prossima fase di crescita e sviluppo.\r

\r

","post_title":"Albastar nomina un nuovo direttore generale: è Oriol Hernández","post_date":"2023-09-13T09:48:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1694598484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partita sotto i migliori auspici, l'estate 2023 di Kel 12 ha ampiamente soddisfatto le già alte aspettative dello scorso luglio. E' un Gianluca Rubino decisamente soddisfatto quello che incontriamo per tracciare un quadro della stagione in chiusura: \"Abbiamo vissuto un trimestre persino migliore di quello pre-Covid del 2019\", racconta l'amministratore delegato dell'operatore milanese, ribadendo anche in questa occasione le stime di due mesi orsono: fatturato a +33% e passeggeri a +20% rispetto all'estate 2022.\r

\r

Le performance del to sono state trainate soprattutto da Namibia, Tanzania e Islanda. \"Quest'ultima è stata in particolare la destinazione più continua dei nostri ultimi cinque anni, perché è rimasta aperta anche durante la pandemia. E solo per questa estate abbiamo organizzato una trentina di partenza dedicate - prosegue Rubino -. Ma in generale nessuna delle nostre mete ha performato sotto al par\".\r

\r

Se di una criticità si può parlare, forse l'unica è stata quella legata a una certa carenza di voli. \"Ma noi ci siamo mossi per tempo con tantissimo prodotto in allotment pre-contrattualizzato\", sottolinea l'a.d. Una mossa che ha anche consentito di calmierare almeno in parte i prezzi favorendo l'advance booking, con una mole di prenotazioni particolarmente consistente già a marzo. \"A partire da giugno in Namibia era peraltro pressoché impossibile vendere qualsiasi servizio che non fosse pre-contrattualizzato - aggiunge Rubino -. Fortunatamente la nostra policy di gruppi mai superiori agli otto viaggiatori ci consente di essere molto flessibili e di collaborare anche con piccole strutture che spesso escono dai radar di molti operatori\".\r

\r

Posizionato su un segmento alto di mercato (lo scontrino medio è di 6.450 euro a persona, ndr), il to milanese si rivolge per la verità a un pubblico meno sensibile di altri alla leva del prezzo. \"Abbiamo riscontrato una certa consapevolezza diffusa a riguardo - conferma Rubino -. D'altronde gli aumenti si sono verificati un po' ovunque e in Italia più che altrove. Il rovescio della medaglia è che le persone si sono fatte più esigenti, soprattutto nel comparto del lusso. Non si perdona più nulla. Neppure quando ci si trova in qualche località remota. In fondo, se si pernotta in un lodge da mille euro a notte mi sembra normale che si pretenda in cambio un servizio adeguato\".","post_title":"Kel 12 conferma le stime: fatturato a +33%. Molto bene l'advance booking","post_date":"2023-09-13T09:15:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694596531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Se il modello che abbiamo in mente troverò una certificazione positiva siamo certi che per l'estate prossima ci sarò un sensibile miglioramento della situazione»: il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, è soddisfatto dell'incontro che si è svolto ieri a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Vălean. \r

\r

«Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle 'best practice' esistenti come il modello Corsica o Baleari - ha dichiarato Solinas, ripreso dall'Ansa -. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito».\r

\r

Antonio Moro, assessore ai trasporti della regione Sardegna, ha precisato: «Il modello sardo della continuità territoriale è fatto dagli oneri di servizio pubblico, dagli aiuti diretti ai vettori e dagli aiuti diretti ai passeggeri. Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l'architettura complessiva della continuità territoriale ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli unitamente a una tariffa non residenti lasciata nelle disponibilità nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portata a tariffe fuori mercato».","post_title":"Sardegna voli: apertura della Ue alle proposte della Regione","post_date":"2023-09-07T11:41:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694086893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Green Key International per Le Massif Hotel & Lodge. La struttura del gruppo Italian Hospitality Collection di Courmayeur ha ottenuto l'importante marchio di qualità ecologica internazionale riconosciuto alle strutture ricettive che hanno implementato significative pratiche sostenibili. Si tratta di un risultato importante per Le Massif, frutto della costante attenzione per la salvaguardia dell’ambiente e delle politiche esg (environmental, social and governance) portate avanti sin dalla sua apertura, nel dicembre 2018.\r

\r

“Questo riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio - sottolinea il gm, Eduardo Peregrino -. Il rispetto dell’ambiente è da sempre un tema molto sensibile per il nostro gruppo e l’ottenimento di questa certificazione è frutto di una visione green condivisa con tutto il nostro team. È un impegno importante, che coinvolge tutte le nostre procedure di lavoro: dal monitoraggio dei rifiuti alla riduzione dei consumi di acqua ed energia, sino alla collaborazione con le realtà presenti sul territorio, al fine di promuovere e organizzare attività virtuose per l’ambiente e aumentare la consapevolezza green dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti”.","post_title":"Le Massif di Courmayeur ottiene la certificazione Green Key International","post_date":"2023-08-29T10:59:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693306783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 da record quello del gruppo Lefay Resorts & Residences, che ha chiuso lo scorso anno con un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, grazie soprattutto alla significativa ripresa del segmento resort operations (gestione alberghiera). I tassi di occupazione dei resort sono infatti tornai ai livelli del 2019, ma con un importante aumento del livello di pricing medio (in particolare la tariffa del Lefay Lago di Garda è stata superiore di oltre il 50% al 2019), unitamente all’ottimo risultato del segmento residential sales (vendite residenziali), con la conclusione della vendita delle ultime cinque unità immobiliari per un controvalore di 8,836 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar (gli utili prima di interessi, imposte, svalutazioni, ammortamenti e costi di leasing) è salito a oltre 13,3 milioni, crescendo del 22% nei confronti dell'anno precedente.\r

\r

Sono i dati economici dell'ultimo bilancio di sostenibilità recentemente pubblicato dal gruppo Lefay. In tema di ambiente, anche per il 2022 tutte le società della compagnia si sono riconfermate carbon neutral, avendo compensato totalmente tutte le emissioni di Co2. Sia i resort, sia la società capogruppo hanno mantenuto le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate Being organic & ecological spa – level excellence e utilizzano i prodotti della linea cosmetica totalmente vegana e leaping bunny. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata è pulita; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 25% di quella elettrica. Oltre alle centrali energetiche in funzione in loco, sono stati installati nei resort e negli uffici corporate tre nuovi impianti fotovoltaici, che permettono un risparmio di ulteriori 75 mila kg di Co2 l’anno. Si sottolinea poi lo sforzo per eliminare progressivamente l’utilizzo di plastica mono-uso nei resort. Infine, di particolar rilievo è l’ingresso in Beyond Green, il programma Preferred Hotels & Resorts che seleziona le migliori proprietà al mondo impegnate nel rispetto per l’ambiente, nella salvaguardia della biodiversità e nella tutela delle comunità locali.\r

\r

Sul fronte delle risorse umane, le numerose pratiche messe in atto negli anni per tutelare e motivare i collaboratori e migliorare le condizioni di lavoro, hanno portato Lefay a essere riconfermata tra le realtà certificate Top Employers Italia, ossia tra le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche hr. Sono state intraprese diverse azioni volte ad aumentare sempre più il livello di benessere dei collaboratori, come per esempio il miglioramento continuo della qualità dei benefit offerti e del sistema retribuzioni. Maggior cura è stata dedicata ai neoassunti e, nello specifico, ai processi di formazione e inserimento: il 36% dei collaboratori, in particolare, ha meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (54% uomini e 46% donne). Nel 2022 sono state raggiunte oltre 13 mila ore complessive di formazione.\r

\r

A ottobre 2022, infine, è stato firmato il primo contratto di management all’estero, a Crans-Montana, in Svizzera: una novità che porterà il brand a essere esportato in una delle destinazioni di montagna più rinomate al mondo e ad accrescere ulteriormente la propria notorietà internazionale.\r

\r

«Sono molto fiero dei risultati ottenuti, appartenenti all’intero team - sottolinea il ceo, Alcide Leali -. Traguardi che segnano un anno record per il gruppo, marcandone la storia. Tuttavia, portiamo avanti il nostro progetto con la consapevolezza che il raggiungimento di un obiettivo non rappresenti un momento di arrivo, bensì un punto di vista da cui individuare nuove mete, sia economiche, sia in termini di sostenibilità».\r

\r

","post_title":"Il 2022 è stato un anno record per il gruppo Lefay: fatturato a quota 46 mln","post_date":"2023-08-25T10:24:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692959079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato lo scorso luglio, Mandarin Oriental sbarca in Sardegna con l'apertura di un nuovo resort in costa Smeralda prevista per il 2026. Arroccato su una collina che domina il golfo del Pevero, il Mandarin Oriental, Porto Cervo, ex hotel Le Ginestre, sarà circondato dal verde e offrirà una spiaggia privata accessibile tramite una suggestiva passerella di 350 metri. Il resort, il cui sviluppo sarà seguito dal gruppo Statuto, disporrà di 83 camere e suite. I cinque diversi ristoranti e bar invoglieranno gli ospiti con la loro variegata proposta culinaria, mentre la Spa at Mandarin Oriental proporrà le esperienze benessere del gruppo. Non mancheranno le piscine, nascoste nella vegetazione rigogliosa, una palestra con macchinari all’avanguardia e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia.\r

\r

“Siamo entusiasti di annunciare ai nostri ospiti il Mandarin Oriental, Porto Cervo e di espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive di questa regione - sottolinea il chief development officer di Mandarin Oriental, Francesco Cefalù -. Il fascino unico della costa Smeralda, unito all’esperienza del gruppo Statuto, promettono di progettare un resort straordinario. Non vediamo l'ora di poter offrire il nostro servizio raffinato in questo affascinante angolo d'Italia\".","post_title":"Mandarin Oriental approda in Sardegna con un resort a Porto Cervo","post_date":"2023-08-21T10:09:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692612561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un riconoscimento per i suoi impegni a lungo termine e la leadership dimostrata in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa in Italia. Lo scorso 15 agosto Travel World Escape Tour Operator ha ricevuto il premio Travelife Certified, che certifica come l'operatore veneziano sia conforme a più di 200 criteri, relativi a gestione degli uffici, gamma di prodotti, partner commerciali e informazioni ai clienti. Travelife è una delle principali certificazioni internazionali di sostenibilità per il settore dei viaggi. Lo standard Travelife copre i temi della responsabilità sociale d'impresa, comprese le condizioni di lavoro, i diritti umani, l'ambiente, la biodiversità e le pratiche commerciali corrette ed è formalmente riconosciuto come pienamente conforme ai criteri globali per il turismo sostenibile sostenuti dalle Nazioni Unite.\r

\r

Travel World Escape ha preso parte al progetto Sustour, finanziato dall'Unione europea, dal 2020 al 2023, che mira a promuovere la sostenibilità tra gli operatori turistici europei. L'iniziativa sostiene oltre 600 piccole e medie imprese di 35 Paesi europei al fine di migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità, attraverso formazione, coaching e opportunità di apprendimento tra pari. \"Sono lieto di vedere che la sostenibilità nel settore dei tour operator sta prendendo piede - sottolinea il responsabile di Travelife per i tour operator, Naut Kusters -. Il riconoscimento a Travel World Escape ispirerà altre aziende in Europa a seguire lo stesso percorso\".","post_title":"Travel World Escape ottiene il riconoscimento Travelife Certified","post_date":"2023-08-21T09:35:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692610514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iosa. Il programma Iata Operational Safety Audit è il sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree.\r

\r

L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l'appartenenza alla Iata.\r

\r

Air Dolomiti ha scelto l’audit organization Quali- Audit per la valutazione dei requisiti richiesti nelle aree tecnico-operative della compagnia: Maintenance, Crew Training, Flight Operations, Ground Operation, Cargo, Compliance Monitoring e Safety & Security. Un team di cinque esperti dell’aviazione per una settimana ha verificato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard prescritti dalla Iata.\r

\r

La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha ricevuto la certificazione nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025.\r

\r

“Siamo come sempre orgogliosi di aver rinnovato la nostra certificazione Iosa che ci propone come una compagnia aerea sicura ed affidabile a livello internazionale: su questi criteri abbiamo fondato la nostra storia e ci impegniamo a mantenerli con costanza, per essere sempre un vettore credibile per i nostri dipendenti, i passeggeri e gli stakeholder. Siamo convinti che formazione, addestramento e sicurezza vadano non solo perseguiti ma debbano essere puntualmente aggiornati e verificati dagli organi preposti per essere certi di garantire sempre il meglio.” commenta il ceo del vettore, Steffen Harbarth.","post_title":"Air Dolomiti ottiene il rinnovo della certificazione Iosa","post_date":"2023-08-04T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691140538000]}]}}