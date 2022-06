Boscolo: prosegue il programma Gift Expert lanciato lo scorso anno

Dopo il percorso di formazione intrapreso nel 2021, Boscolo riconferma e perfeziona anche nel 2022 il programma Gift Expert premiando le agenzie specializzate che vi hanno già preso parte e proseguendo nella formazione di nuovi esperti. L’appuntamento webinar di ieri, dedicato all’iniziativa, ha illustrato step e modalità di adesione.

“E’ un progetto partito nel 2021 – spiega Chiara Carraro, responsabile del prodotto Gift – a cui diamo seguito quest’anno premiando gli agenti che con impegno e concreti risultati di vendita sono già esperti Gift certificati. Al tempo stesso, incentiviamo con nuovi webinar ed eventi mirati quanti vogliano entrare a far parte di un progetto che dà valore aggiunto tanto al prodotto quanto a chi lo propone nella consulenza al cliente finale. Essere Gift Expert significa non solo avere tra i propri requisiti determinati spazi e una clientela di riferimento in sintonia col prodotto, ma anche ricevere supporto costante e diretto, anteprime e materiali in esclusiva, promozioni speciali in determinati periodi, riconoscimenti che premiano il fatturato e di anno in anno confermano la presenza in area top seller”.

Gli agenti Gift Expert già certificati nel 2021, riconosciuti con attestato e badge distintivo, hanno ricevuto il kit Primavera 2022, con locandine e vetrofanie ad hoc per le vendite della stagione e stanno ricevendo ora il kit Estate 2022, con nuovo materiale e nuovi titoli di cofanetti best seller per ampliare la scelta negli espositori e creare vetrine speciali. “Oltre a questi incentivi e strumenti – continua Carraro – possono fruire delle promozioni esclusive già in atto e impegnarsi per quelle a venire: solo per le agenzie Expert, per esempio, verrà riconosciuta una supercommissione su tutte le vendite dei cofanetti dal 10 al 20 giugno”.

Per chi vuole mantenere lo status acquisito e per le nuove agenzie che desiderano accedere al programma e diventare Gift Expert 2023 è già pronto un calendario di eventi e webinar di formazione da settembre a novembre, grazie al quale esperti e candidati potranno conoscere i nuovi prodotti e acquisire informazioni utili a migliorare le vendite, incontrare gli specialisti Boscolo e visitare alcune delle più prestigiose Gift location. Fondamentale per mantenere o acquisire il titolo, oltre alla partecipazione agli eventi, è naturalmente il progresso nelle performance di vendita, che confermeranno chi è già riconosciuto o certificheranno nel 2023 i nuovi esperti”.