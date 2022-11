Azzola, Azemar: al Joy Island di Malé nord seguirà entro due anni un hotel eco-chic a Zanzibar Serata capitolina per Azemar che ha presentato alle agenzie partner i nuovi prodotti, insieme al partner Ita Airways, che ha annunciato il nuovo volo diretto da Roma alle Maldive in partenza dall’aeroporto di Fiumicino dal 17 dicembre. E sono proprio le Maldive, insieme a Zanzibar, i due punti d’eccellenza nell’oceano Indiano dell’operatore milanese. Alessandro Azzola, managing director e fondatore della Cocoon Collection, ha annunciato in particolare che a maggio dell’anno prossimo aprirà una nuova struttura di proprietà, il resort Joy Island nell’atollo di Malé nord: “E’ a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale e avrà 150 camere, di cui 60 over-water villas, un campo da tennis, uno da padel e un miniclub. In ogni destinazione noi offriamo una scelta molto ampia, dall’hotel più economico a quello più esclusivo”. Ambiziosi i prossimi progetti annunciati da Azzola tra i quali un nuovo albergo di proprietà a Zanzibar: “È presto per parlarne, ma posso anticipare che si dovrà aprire fra meno di due anni. Sarà un hotel eco-chic di 70 camere sull’isola di Bawe. La mia intenzione è quella di creare la struttura più bella di tutta l’Africa, almeno per i prossimi cinquant’anni”.

