Azemar: riflettori puntati su Bawe Island nell’incontro di Mogliano Veneto Nuovo appuntamento Azemar con le agenzie di viaggio, nuova occasione per accendere i riflettori su Bawe Island, il più recente dei gioielli del to a Zanzibar. L’occasione è stata la serata dello scorso 7 maggio che ha riunito nella storica ‘Villa Condulmer’ a Mogliano Veneto, alcune tra le migliori adv del territorio. Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, è il primo ‘one Island one resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar. L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola. “Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti – ricorda Loris Giusti, key account del to – e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, cioè il brand che racchiude le nostre sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters”. Tra le agenzie partecipanti, Giuliano e Silvana, Hirondelle di Treviso, Cristina e Elena, Vertours di Treviso, Margherita Listrop di Treviso, Aurora di Viagginmente di Treviso, Elisabetta di Euphemia di Treviso, Flavia di Campiello Viaggio Oderzo, Silvia e Gloria di Hamal Viaggi di Maserada, Monica e Alessandra di Farold Viaggi di Motta di Livenza, Giorgia di Sidir Tour di Ormelle, Elisa di Bucintoro di Venezia, Gabriele e Tommaso di Cantiere 34 di Dolo, Ornella e Lucrezia di Portotravel di San Donà di Piave, Lucia e Stefania di A1 Class di Camposampiero, Silvia di Ca Valestour di Pordenone, Vania di Mazzolo Viaggi di San Vito al Tagliamento. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490148" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Loris Giusti, key account e Massimo Ravaglia, area sales Triveneto di Azemar[/caption] Nuovo appuntamento Azemar con le agenzie di viaggio, nuova occasione per accendere i riflettori su Bawe Island, il più recente dei gioielli del to a Zanzibar. L'occasione è stata la serata dello scorso 7 maggio che ha riunito nella storica ‘Villa Condulmer’ a Mogliano Veneto, alcune tra le migliori adv del territorio. Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, è il primo ‘one Island one resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar. L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola. "Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti - ricorda Loris Giusti, key account del to - e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, cioè il brand che racchiude le nostre sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters". Tra le agenzie partecipanti, Giuliano e Silvana, Hirondelle di Treviso, Cristina e Elena, Vertours di Treviso, Margherita Listrop di Treviso, Aurora di Viagginmente di Treviso, Elisabetta di Euphemia di Treviso, Flavia di Campiello Viaggio Oderzo, Silvia e Gloria di Hamal Viaggi di Maserada, Monica e Alessandra di Farold Viaggi di Motta di Livenza, Giorgia di Sidir Tour di Ormelle, Elisa di Bucintoro di Venezia, Gabriele e Tommaso di Cantiere 34 di Dolo, Ornella e Lucrezia di Portotravel di San Donà di Piave, Lucia e Stefania di A1 Class di Camposampiero, Silvia di Ca Valestour di Pordenone, Vania di Mazzolo Viaggi di San Vito al Tagliamento. [post_title] => Azemar: riflettori puntati su Bawe Island nell'incontro di Mogliano Veneto [post_date] => 2025-05-09T14:12:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746799939000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Stoccolma alla Lapponia, la Svezia torna a catturare le attenzioni del mercato Italia. Destinazione e prodotti sotto i riflettori a Roma, in occasione dell'evento che nei giorni scorsi si è tenuto presso l'Ambasciata di Svezia in collaborazione con Il Diamante Quality Group, che ha visto la partecipazione di numerosi fornitori svedesi in una giornata interamente dedicata alla scoperta di un Paese magico. Nel 2024 i pernottamenti di turisti italiani in Svezia hanno registrato un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo quota 310.564. Stoccolma si conferma la destinazione principale con 163.462 pernottamenti, seguita dalla regione di Göteborg (44.239) e dalla Lapponia svedese (28.162). In aumento il turismo nei mesi di bassa stagione, tra febbraio e marzo e da settembre a novembre, anche se il picco rimane nei mesi estivi, con agosto che con 65.795 pernottamenti supera di oltre il doppio luglio. Registrata per la Lapponia svedese una crescita del 25% rispetto al 2023. Cultura e natura protagoniste L'arcipelago di Stoccolma è il più grande della Svezia con ben 30.000 isole. Da novembre 2024 la visita alla capitale si arricchisce con lo Stockholm Archipelago Trail: un sentiero che si estende per 270 km su 20 isole tra loro collegate con battelli di linea. L’itinerario per l’arcipelago di Stoccolma, effettuabile tutto l’anno e particolarmente gradevole durante la “magic season” a cavallo tra estate e autunno ha tre livelli di difficoltà ed è ideale per gite di uno o più giorni. La capitale svedese è tra le città più ricche di musei al mondo. Tra i musei più importanti vale la pena menzionarne quattro sull’isola verde di Djurgården che trovano negli italiani i gruppi di visitatori più numerosi. Skansen è il museo all’aperto più antico al mondo; il Museo Vasa è dedicato all’omonima nave da guerra affondata nel XVII secolo; a tre minuti a piedi c’è Vrak, il Museo Dei Relitti, interattivo centro svedese di archeologia marittima visitabile anche con un biglietto combinato con il Vasa. The Viking Museum è, invece, l'unico museo interattivo svedese interamente dedicato ai vichinghi. Lapponia svedese, facilmente raggiungibile con uno stopover a Stoccolma Da fine agosto ad aprile l’aurora boreale attira viaggiatori in tutto il territorio e, grazie al particolare clima asciutto, si rivela il luogo migliore del mondo per apprezzare questo fenomeno. Le porte d’accesso sono Luleå sul Golfo di Botnia, Kiruna a nordovest, oppure Haparanda sul confine finlandese. Tra le mete di punta della Lapponia svedese nel mercato italiano c’è Haparanda, con lo storico Haparanda Stadshotell dotato di 92 camere e un ristorante tipico. Attese vendite da record nel 2025 per la Viking Line sul mercato italiano, la compagnia di navigazione che tocca Stoccolma, Turku, Helsinki e Tallinn e che effettua crociere attraverso l’arcipelago di Stoccolma e verso l'isola di Gotland. Con le sue sei navi e venti tipologie diverse di cabine, nel 2024 ha trasportato 6 milioni di passeggeri registrando un +47% di viaggiatori italiani. Nell’offerta di Viking Line si va da minicrociere giornaliere fino a crociere di quattro giorni. Il Diamante è attivo in Svezia con tour a Stoccolma, nell’area meridionale del Paese e nella Lapponia svedese, in cui nella da poco conclusa stagione invernale ha accompagnato 450 persone. Il to punta su Abisko per ammirare l’aurora boreale, per poi allargare l’offerta a ulteriori destinazioni nella Lapponia svedese, tra cui Haparanda e Luleå come alternativa alla Lapponia finlandese. Nella prima settimana di febbraio, in occasione della fiera di Jokkmokk, Il Diamante propone un viaggio evento alla scoperta del popolo Sami. Di Elisa Biagioli [post_title] => Svezia e Il Diamante: da Stoccolma alla Lapponia, cresce l'interesse degli italiani [post_date] => 2025-05-09T11:45:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746791113000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti. Il dato più significativo riguarda l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal. Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi. L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli. Chi più chi meno Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five. La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo. Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati. Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi. [post_title] => Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri [post_date] => 2025-05-09T11:43:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746791024000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra: sono i numeri di easyJet su Napoli, dove la compagnia celebra quest'anno i 25 anni dal primo volo operato (per Londra Stansted, nell'aprile 2000) e i 10 anni dall'apertura della base di Capodichino, inaugurata nel 2015. Napoli strategica quindi per il vettore che nel 2025 propone circa 3,6 milioni di posti da e per lo scalo partenopeo collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Novità dell'estate il volo stagionale per Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì. “Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320neo, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone. Insieme al nostro partner Gesac, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei napoletani e dei campani”. [caption id="attachment_490090" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Lorenzo Lagorio, Roberto Barbieri e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi[/caption] "Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni– ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. EasyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all'ampliamento del network, in particolare internazionale, e all'incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell'intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio". Tra le mete della summer 2025 spiccano Dubrovnik e Spalato, Bordeaux, Mykonos, Alicante e Marrakech, solo per citarne alcune. [post_title] => EasyJet all'aeroporto di Napoli: storia di un sodalizio di successo [post_date] => 2025-05-09T09:34:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746783279000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo. «Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business». Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate. Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare». Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania. Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490079,490077,490080"] [post_title] => Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani [post_date] => 2025-05-09T09:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746782099000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. "Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi". Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. Novità di questa stagione è il lancio del format "Highlights", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. [post_title] => Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights' [post_date] => 2025-05-09T09:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746781412000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner. Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica. Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur. Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere. Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance. I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna. Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”. Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano. [post_title] => Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network [post_date] => 2025-05-08T14:28:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746714531000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio più che positivo della partecipazione del Parco nazionale delle 5 Terre ad Euroflora 2025. Dal 24 aprile al 4 maggio il Parco nazionale e area marina protetta delle Cinque Terre è stato protagonista a Euroflora, portando nel cuore del waterfront di Levante una narrazione variegata e profonda, espressione di un territorio ricco di biodiversità: quella delle “altre Cinque Terre”. Un paesaggio dinamico, scolpito nei secoli dall’equilibrio tra uomo e natura, raccontato attraverso un percorso immersivo tra fondali marini, boschi di crinale, muri a secco e biodiversità. Lo stand – progettato come una “passeggiata espressa” nel parco – ha accolto migliaia di visitatori in un viaggio verticale: dalle praterie sommerse di posidonia oceanica alla macchia mediterranea, fino ai terrazzamenti vitati, simbolo dell’agricoltura di pendenza. Un allestimento vegetale, ma anche narrativo, dove ogni elemento ha restituito l’identità profonda di un territorio unico e tutt’altro che statico. «La flora e gli habitat del parco - spiega il presidente del parco Lorenzo Viviani - hanno stimolato curiosità e interesse, permettendo a molti di scoprire i diversi volti delle Cinque Terre. Questo è stato uno degli obiettivi centrali della partecipazione a Euroflora». Lo stand, con la rappresentazione viva degli habitat del Parco, è diventato il palcoscenico di incontri appassionanti e divulgativi, capaci di restituire la ricchezza di attività che si intrecciano nel territorio: dalla ricerca scientifica alla valorizzazione delle tradizioni, dalle produzioni locali ai mestieri antichi. «Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, associazioni, istituzioni, tecnici, collaboratori e dipendenti - conclude il presidente Viviani - che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e dedicato il proprio tempo per raccontare un pezzo del grande mosaico che compone il nostro parco. È questa la narrazione che vogliamo portare avanti: un racconto vivo, condiviso, plurale, che parta dalle radici per parlare al futuro facendo emergere la verità del nostro territorio. A Euroflora abbiamo mostrato che le Cinque Terre non sono solo bellezza, ma anche conoscenza, comunità, cultura e capacità di trovare soluzioni partendo dalla natura. Un luogo che merita di essere esplorato senza fretta e compreso nella sua unicità». [post_title] => Parco Nazionale delle Cinque Terre, quando la narrazione restituisce identità ad un territorio unico [post_date] => 2025-05-08T14:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746713169000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà ad Abu Dhabi il primo parco Disneyland del Medio Oriente, che sarà anche il settimo nel mondo. Riserbo, per ora, sulla data di apertura e sull'investimento, ma per certo si troverà a Yas Island, e sarà interamente sviluppato e finanziato da Miral. Miral è già stata protagonista a Yas Island realizzando molte delle strutture che vi si trovano, tra cui Ferrari World, SeaWorld e Warner Bros World. A Disney spetterà invece «la progettazione creativa, lo sviluppo delle attrazioni e la supervisione operativa», si legge in una nota stampa. E sarà Miral a gestire il parco a tema, non Disney. «Portare un parco a tema Disney a Yas Island segna una pietra miliare nel nostro percorso di ulteriore avanzamento della posizione dell'isola come destinazione globale per l'intrattenimento e il tempo libero eccezionali - ha dichiarato Mohamed Abdalla Al Zaabi, ceo del gruppo Miral -. Insieme, stiamo creando un luogo di innovazione senza confini, dove la visione della nostra leadership continua a ispirare il mondo». «Questo è un momento emozionante per la nostra azienda: annunciamo il progetto di costruire un emozionante parco a tema Disney ad Abu Dhabi, la cui cultura è ricca di apprezzamento per le arti e la creatività - ha dichiarato Robert A. Iger, ceo di The Walt Disney Company -. Come settima destinazione del nostro parco a tema, sorgerà da questa terra in modo spettacolare, fondendo architettura contemporanea e tecnologia all'avanguardia per offrire agli ospiti esperienze di intrattenimento profondamente coinvolgenti in modi unici e moderni. Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino - un'oasi di straordinario intrattenimento Disney in questo crocevia del mondo che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie senza tempo in molti modi nuovi e diventerà una fonte di gioia e di ispirazione per la gente di questa vasta regione di cui godere per le generazioni a venire». Questo progetto si aggiungerà ai parchi in California, Florida, Tokyo, Parigi, Hong Kong e Shanghai. «Non abbiamo ancora fissato una data. In genere ci vogliono tra i 18 mesi e i due anni per la progettazione e lo sviluppo completo e circa cinque anni per la costruzione. Ma non stiamo prendendo alcun impegno in questo momento» ha precisato Iger. [post_title] => Abu Dhabi ospiterà a Yas Island il primo parco Disneyland del Medio Oriente [post_date] => 2025-05-08T11:57:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746705450000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "azemar riflettori puntati su bawe island nellincontro di mogliano veneto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1160,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490148\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Loris Giusti, key account e Massimo Ravaglia, area sales Triveneto di Azemar[/caption]\r

Nuovo appuntamento Azemar con le agenzie di viaggio, nuova occasione per accendere i riflettori su Bawe Island, il più recente dei gioielli del to a Zanzibar.\r

L'occasione è stata la serata dello scorso 7 maggio che ha riunito nella storica ‘Villa Condulmer’ a Mogliano Veneto, alcune tra le migliori adv del territorio.\r

Bawe Island, inaugurato a luglio 2024, è il primo ‘one Island one resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela Azemar.\r

L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola.\r

\"Bawe non è che l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti - ricorda Loris Giusti, key account del to - e la nostra attività di tour operator sull’oceano Indiano prosegue in parallelo a quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, cioè il brand che racchiude le nostre sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters\".\r

Tra le agenzie partecipanti, Giuliano e Silvana, Hirondelle di Treviso, Cristina e Elena, Vertours di Treviso, Margherita Listrop di Treviso, Aurora di Viagginmente di Treviso, Elisabetta di Euphemia di Treviso, Flavia di Campiello Viaggio Oderzo, Silvia e Gloria di Hamal Viaggi di Maserada, Monica e Alessandra di Farold Viaggi di Motta di Livenza, Giorgia di Sidir Tour di Ormelle, Elisa di Bucintoro di Venezia, Gabriele e Tommaso di Cantiere 34 di Dolo, Ornella e Lucrezia di Portotravel di San Donà di Piave, Lucia e Stefania di A1 Class di Camposampiero, Silvia di Ca Valestour di Pordenone, Vania di Mazzolo Viaggi di San Vito al Tagliamento.","post_title":"Azemar: riflettori puntati su Bawe Island nell'incontro di Mogliano Veneto","post_date":"2025-05-09T14:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746799939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Stoccolma alla Lapponia, la Svezia torna a catturare le attenzioni del mercato Italia. Destinazione e prodotti sotto i riflettori a Roma, in occasione dell'evento che nei giorni scorsi si è tenuto presso l'Ambasciata di Svezia in collaborazione con Il Diamante Quality Group, che ha visto la partecipazione di numerosi fornitori svedesi in una giornata interamente dedicata alla scoperta di un Paese magico. \r

\r

Nel 2024 i pernottamenti di turisti italiani in Svezia hanno registrato un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo quota 310.564. Stoccolma si conferma la destinazione principale con 163.462 pernottamenti, seguita dalla regione di Göteborg (44.239) e dalla Lapponia svedese (28.162). In aumento il turismo nei mesi di bassa stagione, tra febbraio e marzo e da settembre a novembre, anche se il picco rimane nei mesi estivi, con agosto che con 65.795 pernottamenti supera di oltre il doppio luglio. Registrata per la Lapponia svedese una crescita del 25% rispetto al 2023. \r

\r

Cultura e natura protagoniste\r

\r

L'arcipelago di Stoccolma è il più grande della Svezia con ben 30.000 isole. Da novembre 2024 la visita alla capitale si arricchisce con lo Stockholm Archipelago Trail: un sentiero che si estende per 270 km su 20 isole tra loro collegate con battelli di linea. L’itinerario per l’arcipelago di Stoccolma, effettuabile tutto l’anno e particolarmente gradevole durante la “magic season” a cavallo tra estate e autunno ha tre livelli di difficoltà ed è ideale per gite di uno o più giorni. \r

\r

La capitale svedese è tra le città più ricche di musei al mondo. Tra i musei più importanti vale la pena menzionarne quattro sull’isola verde di Djurgården che trovano negli italiani i gruppi di visitatori più numerosi. Skansen è il museo all’aperto più antico al mondo; il Museo Vasa è dedicato all’omonima nave da guerra affondata nel XVII secolo; a tre minuti a piedi c’è Vrak, il Museo Dei Relitti, interattivo centro svedese di archeologia marittima visitabile anche con un biglietto combinato con il Vasa. The Viking Museum è, invece, l'unico museo interattivo svedese interamente dedicato ai vichinghi. \r

\r

Lapponia svedese, facilmente raggiungibile con uno stopover a Stoccolma\r

\r

Da fine agosto ad aprile l’aurora boreale attira viaggiatori in tutto il territorio e, grazie al particolare clima asciutto, si rivela il luogo migliore del mondo per apprezzare questo fenomeno. Le porte d’accesso sono Luleå sul Golfo di Botnia, Kiruna a nordovest, oppure Haparanda sul confine finlandese. Tra le mete di punta della Lapponia svedese nel mercato italiano c’è Haparanda, con lo storico Haparanda Stadshotell dotato di 92 camere e un ristorante tipico. \r

\r

Attese vendite da record nel 2025 per la Viking Line sul mercato italiano, la compagnia di navigazione che tocca Stoccolma, Turku, Helsinki e Tallinn e che effettua crociere attraverso l’arcipelago di Stoccolma e verso l'isola di Gotland. Con le sue sei navi e venti tipologie diverse di cabine, nel 2024 ha trasportato 6 milioni di passeggeri registrando un +47% di viaggiatori italiani. Nell’offerta di Viking Line si va da minicrociere giornaliere fino a crociere di quattro giorni. \r

\r

Il Diamante è attivo in Svezia con tour a Stoccolma, nell’area meridionale del Paese e nella Lapponia svedese, in cui nella da poco conclusa stagione invernale ha accompagnato 450 persone. Il to punta su Abisko per ammirare l’aurora boreale, per poi allargare l’offerta a ulteriori destinazioni nella Lapponia svedese, tra cui Haparanda e Luleå come alternativa alla Lapponia finlandese. Nella prima settimana di febbraio, in occasione della fiera di Jokkmokk, Il Diamante propone un viaggio evento alla scoperta del popolo Sami. \r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Svezia e Il Diamante: da Stoccolma alla Lapponia, cresce l'interesse degli italiani","post_date":"2025-05-09T11:45:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746791113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ItaliaRimborso ha pubblicato il report 2024 sui disservizi aerei, un’analisi dettagliata e imprescindibile sullo stato del trasporto aereo in Italia, evidenziando criticità, compagnie con il maggior numero di problematiche e aeroporti più colpiti.\r

\r

Il dato più significativo riguarda l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: 199 milioni di euro stimati per il 2024, con circa 498.600 passeggeri aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal.\r

\r

Il report offre un quadro completo e approfondito della situazione del traffico aereo in Italia, fornendo dati comparativi con gli anni precedenti e analizzando le tendenze che influenzeranno il settore nel prossimo futuro. È un documento fondamentale per comprendere il reale impatto dei disservizi e fornire agli utenti strumenti utili per tutelarsi.\r

\r

L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli.\r

Chi più chi meno\r

Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica con 622 voli con disagi e 111.960 passeggeri coinvolti, seguita da Ryanair con 474 disservizi e 85.320 passeggeri impattati. Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five.\r

\r

La lettura del report permetterà di scoprire quali siano i principali problemi affrontati dai passeggeri, con un focus su cause, impatti e possibili soluzioni per migliorare la qualità del servizio aereo. È uno strumento essenziale non solo per i viaggiatori, ma anche per le istituzioni e le compagnie aeree che vogliono migliorare la qualità del trasporto aereo.\r

\r

Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati.\r

\r

Il report fornisce inoltre dettagli sulle strategie adottate dalle diverse compagnie per mitigare i disagi, evidenziando le best practice nel settore. Questi dati rappresentano una risorsa cruciale per chi desidera prendere decisioni informate sui propri viaggi.","post_title":"Disservizi aerei: 199 milioni di euro da risarcire ai passeggeri","post_date":"2025-05-09T11:43:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746791024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 34 milioni di passeggeri trasportati dal 2000 ad oggi, 8 aeromobili basati e più di 300 dipendenti tra piloti, assistenti di volo e personale di terra: sono i numeri di easyJet su Napoli, dove la compagnia celebra quest'anno i 25 anni dal primo volo operato (per Londra Stansted, nell'aprile 2000) e i 10 anni dall'apertura della base di Capodichino, inaugurata nel 2015.\r

Napoli strategica quindi per il vettore che nel 2025 propone circa 3,6 milioni di posti da e per lo scalo partenopeo collegando la città con 51 destinazioni in 16 paesi. Novità dell'estate il volo stagionale per Fuerteventura – operativo dal 25 giugno con una frequenza settimanale il mercoledì.\r

“Napoli ha da sempre un ruolo centrale nella nostra strategia in Italia - ha sottolineato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. In 25 anni, abbiamo trasportato oltre 34 milioni di passeggeri, contribuendo in modo significativo alla connettività dell’intera regione Campania. E oggi celebriamo dieci anni di crescita e successi della base di easyJet a Napoli, dove oggi contiamo 8 aeromobili Airbus A320 basati, di cui 2 Airbus A320neo, una capacità offerta di 3,6 milioni di posti e una squadra straordinaria di 300 persone. Insieme al nostro partner Gesac, che ringraziamo per averci supportato in questo percorso di crescita, guardiamo con entusiasmo al futuro con l’obiettivo di continuare ad essere un attore chiave per il turismo e l’economia della città e della regione e confermarci la compagnia preferita dei napoletani e dei campani”.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_490090\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Lorenzo Lagorio, Roberto Barbieri e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi[/caption]\r

\"Il doppio anniversario che celebriamo oggi rappresenta un traguardo straordinario che testimonia non solo la solidità della nostra collaborazione, ma anche la visione strategica che ha guidato questa partnership nel corso degli anni– ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. EasyJet ha saputo interpretare e rispondere con efficacia alla domanda del mercato, contribuendo in modo significativo all'ampliamento del network, in particolare internazionale, e all'incremento della connettività a beneficio di cittadini, imprese e dell'intero sistema turistico regionale. Grazie alla presenza fissa di ben 8 aeromobili, easyJet rappresenta la compagnia aerea con il più alto numero di aerei in base, configurandosi come motore di sviluppo e fonte di occupazione stabile per il territorio\".\r

Tra le mete della summer 2025 spiccano Dubrovnik e Spalato, Bordeaux, Mykonos, Alicante e Marrakech, solo per citarne alcune.","post_title":"EasyJet all'aeroporto di Napoli: storia di un sodalizio di successo","post_date":"2025-05-09T09:34:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746783279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo.\r

\r

«Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business».\r

\r

Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate.\r

\r

Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare».\r

\r

Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania.\r

\r

Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490079,490077,490080\"]","post_title":"Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani","post_date":"2025-05-09T09:14:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746782099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. \r

\r

\"Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi\".\r

\r

Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. \r

\r

Novità di questa stagione è il lancio del format \"Highlights\", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. \r

\r

La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. \r

\r

Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. \r

\r

","post_title":"Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights'","post_date":"2025-05-09T09:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746781412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner.\r

Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica.\r

Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur.\r

Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere.\r

Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance.\r

I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna.\r

Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”.\r

Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano.\r

","post_title":"Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network","post_date":"2025-05-08T14:28:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746714531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo della partecipazione del Parco nazionale delle 5 Terre ad Euroflora 2025.\r

\r

Dal 24 aprile al 4 maggio il Parco nazionale e area marina protetta delle Cinque Terre è stato protagonista a Euroflora, portando nel cuore del waterfront di Levante una narrazione variegata e profonda, espressione di un territorio ricco di biodiversità: quella delle “altre Cinque Terre”. Un paesaggio dinamico, scolpito nei secoli dall’equilibrio tra uomo e natura, raccontato attraverso un percorso immersivo tra fondali marini, boschi di crinale, muri a secco e biodiversità.\r

\r

Lo stand – progettato come una “passeggiata espressa” nel parco – ha accolto migliaia di visitatori in un viaggio verticale: dalle praterie sommerse di posidonia oceanica alla macchia mediterranea, fino ai terrazzamenti vitati, simbolo dell’agricoltura di pendenza. Un allestimento vegetale, ma anche narrativo, dove ogni elemento ha restituito l’identità profonda di un territorio unico e tutt’altro che statico.\r

\r

«La flora e gli habitat del parco - spiega il presidente del parco Lorenzo Viviani - hanno stimolato curiosità e interesse, permettendo a molti di scoprire i diversi volti delle Cinque Terre. Questo è stato uno degli obiettivi centrali della partecipazione a Euroflora».\r

\r

Lo stand, con la rappresentazione viva degli habitat del Parco, è diventato il palcoscenico di incontri appassionanti e divulgativi, capaci di restituire la ricchezza di attività che si intrecciano nel territorio: dalla ricerca scientifica alla valorizzazione delle tradizioni, dalle produzioni locali ai mestieri antichi.\r

\r

«Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, associazioni, istituzioni, tecnici, collaboratori e dipendenti - conclude il presidente Viviani - che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e dedicato il proprio tempo per raccontare un pezzo del grande mosaico che compone il nostro parco. È questa la narrazione che vogliamo portare avanti: un racconto vivo, condiviso, plurale, che parta dalle radici per parlare al futuro facendo emergere la verità del nostro territorio. A Euroflora abbiamo mostrato che le Cinque Terre non sono solo bellezza, ma anche conoscenza, comunità, cultura e capacità di trovare soluzioni partendo dalla natura. Un luogo che merita di essere esplorato senza fretta e compreso nella sua unicità».","post_title":"Parco Nazionale delle Cinque Terre, quando la narrazione restituisce identità ad un territorio unico","post_date":"2025-05-08T14:06:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746713169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà ad Abu Dhabi il primo parco Disneyland del Medio Oriente, che sarà anche il settimo nel mondo. Riserbo, per ora, sulla data di apertura e sull'investimento, ma per certo si troverà a Yas Island, e sarà interamente sviluppato e finanziato da Miral.\r

\r

Miral è già stata protagonista a Yas Island realizzando molte delle strutture che vi si trovano, tra cui Ferrari World, SeaWorld e Warner Bros World. A Disney spetterà invece «la progettazione creativa, lo sviluppo delle attrazioni e la supervisione operativa», si legge in una nota stampa. E sarà Miral a gestire il parco a tema, non Disney.\r

\r

«Portare un parco a tema Disney a Yas Island segna una pietra miliare nel nostro percorso di ulteriore avanzamento della posizione dell'isola come destinazione globale per l'intrattenimento e il tempo libero eccezionali - ha dichiarato Mohamed Abdalla Al Zaabi, ceo del gruppo Miral -. Insieme, stiamo creando un luogo di innovazione senza confini, dove la visione della nostra leadership continua a ispirare il mondo».\r

\r

«Questo è un momento emozionante per la nostra azienda: annunciamo il progetto di costruire un emozionante parco a tema Disney ad Abu Dhabi, la cui cultura è ricca di apprezzamento per le arti e la creatività - ha dichiarato Robert A. Iger, ceo di The Walt Disney Company -. Come settima destinazione del nostro parco a tema, sorgerà da questa terra in modo spettacolare, fondendo architettura contemporanea e tecnologia all'avanguardia per offrire agli ospiti esperienze di intrattenimento profondamente coinvolgenti in modi unici e moderni. Disneyland Abu Dhabi sarà autenticamente Disney e distintamente emiratino - un'oasi di straordinario intrattenimento Disney in questo crocevia del mondo che porterà in vita i nostri personaggi e le nostre storie senza tempo in molti modi nuovi e diventerà una fonte di gioia e di ispirazione per la gente di questa vasta regione di cui godere per le generazioni a venire».\r

\r

Questo progetto si aggiungerà ai parchi in California, Florida, Tokyo, Parigi, Hong Kong e Shanghai.\r

\r

«Non abbiamo ancora fissato una data. In genere ci vogliono tra i 18 mesi e i due anni per la progettazione e lo sviluppo completo e circa cinque anni per la costruzione. Ma non stiamo prendendo alcun impegno in questo momento» ha precisato Iger.","post_title":"Abu Dhabi ospiterà a Yas Island il primo parco Disneyland del Medio Oriente","post_date":"2025-05-08T11:57:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746705450000]}]}}