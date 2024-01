Arrestato Alessandro Scotti, Esse Vacation. Accusa: bancarotta fraudolenta Nuova tegola sull’immagine del turismo organizzato. E’ stato arrestato ieri l’amministratore del tour operator di Gallarate, Esse Vacation, Alessandro Scotti. I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio, a seguito del pericolo di reiterazione del reato. L’accusa è quella di bancarotta fraudolenta. Tutto ha avuto inizio con la segnalazione, ha spiegato la guardia di finanza al Sole 24 Ore Radiocor, di una serie di presunte irregolarità connesse all’acquisto e alla fruizione di pacchetti viaggio venduti dall’agenzia: su oltre 1.350 clienti sentiti, la stragrande maggioranza riferiva di aver subito lo stesso modus operandi: ossia l’indisponibilità delle strutture a ridosso della partenza con conseguente dirottamento presso altre di categoria inferiore o fatiscenti, oppure l’annullamento in concomitanza della partenza senza la corresponsione del rimborso e senza la possibilità di contattare l’agenzia di viaggi, i cui responsabili si rendevano, di fatto, irreperibili. Dagli accertamenti sono emersi “fatti che avevano portato al dissesto della società” e, in particolare: “operazioni con società italiane ed estere prive di documentazione fiscale, operazioni con eccedenza non fatturate e prelevamenti privi di giustificazione“. Il tutto per un importo pari a oltre 1,3 milioni di euro. I finanzieri hanno anche quantificato un’evasione fiscale superiore ai 300 mila euro. Infine, con la segnalazione di dissesto, la procura ha avanzato l’istanza di liquidazione giudiziale della società, accolta dal tribunale, mediante la quale è stato possibile attivare l’assicurazione obbligatoria in capo ai tour operator con la quale sono stati risarciti oltre 400 clienti per un importo superiore ai 650 mila euro. Condividi

\r

Nonostante la battuta d'arresto prevista per il primo trimestre, United rimane ottimista per l'intero anno, prevedendo un utile compreso tra 9 e 11 dollari per azione.\r

\r

La compagnia statunitense conta 79 velivoli di questo tipo in flotta, più di qualsiasi altro vettore, seguito da Alaska. Ieri, United ha dichiarato che si aspetta che gli aerei rimangano a terra fino al 26 gennaio, anche se la previsione presuppone che non sarà in grado di riportarli in servizio per tutto il mese.\r

\r

L'allarme per il primo trimestre di United arriva dopo un periodo festivo relativamente forte, anche se le compagnie aeree hanno dovuto affrontare condizioni meteo complesse nelle prime settimane di gennaio.\r

\r

La compagnia ha dunque chiuso il quarto trimestre 2023 con un utile netto di 600 milioni di dollari, in calo di quasi il 29% rispetto a un anno fa; il fatturato è stato di 13,63 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto all'anno precedente e superiore alle stime degli analisti. United ha trasportato il maggior numero di passeggeri di sempre in un anno con 165 milioni e ha registrato un load factor record per l'anno con l'86,4%.\r

\r

«Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di eps che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri passeggeri - ha affermato Scott Kirby, ceo di United Airlines - Guardando al futuro, ci aspettiamo che questo trend prosegua e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine».","post_title":"United Airlines: il grounding dei B737 Max 9 si ripercuote sui risultati del primo trimestre 2024","post_date":"2024-01-23T10:50:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706007038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459917\" align=\"alignleft\" width=\"138\"] Alessandro Scotti[/caption]\r

\r

Nuova tegola sull'immagine del turismo organizzato. E' stato arrestato ieri l'amministratore del tour operator di Gallarate, Esse Vacation, Alessandro Scotti. I finanzieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio, a seguito del pericolo di reiterazione del reato. L'accusa è quella di bancarotta fraudolenta. \r

\r

Tutto ha avuto inizio con la segnalazione, ha spiegato la guardia di finanza al Sole 24 Ore Radiocor, di una serie di presunte irregolarità connesse all'acquisto e alla fruizione di pacchetti viaggio venduti dall'agenzia: su oltre 1.350 clienti sentiti, la stragrande maggioranza riferiva di aver subito lo stesso modus operandi: ossia l'indisponibilità delle strutture a ridosso della partenza con conseguente dirottamento presso altre di categoria inferiore o fatiscenti, oppure l'annullamento in concomitanza della partenza senza la corresponsione del rimborso e senza la possibilità di contattare l'agenzia di viaggi, i cui responsabili si rendevano, di fatto, irreperibili.\r

\r

Dagli accertamenti sono emersi \"fatti che avevano portato al dissesto della società\" e, in particolare: \"operazioni con società italiane ed estere prive di documentazione fiscale, operazioni con eccedenza non fatturate e prelevamenti privi di giustificazione\". Il tutto per un importo pari a oltre 1,3 milioni di euro. I finanzieri hanno anche quantificato un'evasione fiscale superiore ai 300 mila euro. Infine, con la segnalazione di dissesto, la procura ha avanzato l'istanza di liquidazione giudiziale della società, accolta dal tribunale, mediante la quale è stato possibile attivare l'assicurazione obbligatoria in capo ai tour operator con la quale sono stati risarciti oltre 400 clienti per un importo superiore ai 650 mila euro.","post_title":"Arrestato Alessandro Scotti, Esse Vacation. Accusa: bancarotta fraudolenta","post_date":"2024-01-23T10:30:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706005831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tante novità soprattutto a Zanzibar per il nuovo catalogo Africa e Maldive griffato Baobab, il to di casa Th Group. Sull'isola dell'oceano Indiano spicca in particolare l’esclusiva del Kibanda Lodge nel cuore della vivace e caratteristica località di Nungwi: una gestione italiana che si distingue fra l’altro per ospitare tutte le domeniche uno dei beach party più rinomati della zona.\r

\r

Altre novità a operatività tricolore a Zanzibar sono l’Ahg Dream’s Beach di Matemwe e l’Horizon of Michamwi nell’omonima località. A completamento della programmazione 2024 sono presenti pure le proposte di Paje, località che si distingue per la sua vivacissima clientela, fatta soprattutto di giovani kite surfer con feste e dj set di fama internazionale, con l’hotel Tiki Beach e l’Snh Monica Resort, senza dimenticare il Neptune Pwani, che conferma l’attenzione del brand per lo sviluppo della linea Top Deluxe. Una conferma infine va al best seller Kiwengwa Beach Resort.\r

\r

In Kenya spicca la novità Ahg Lion Beach Resort, nuovissima apertura a gestione italiana sulla spiaggia più famosa e rinomata della destinazione, la Blu Lagoon di Watamu. Presenti anche hotel sulla spiaggia di Diani, dove Baoabab propone il Leopard Beach Resort & Spa, 5 stelle della linea Deluxe, e il Neptune Village. A completamento della programmazione i safari, che l’operatore propone in tre versioni: quello infrasettimanale di due giorni e una notte, oppure quelli da due o tre notti nei parchi Tzvo Est, Tzavo Ovest e Amboseli. Anche qui la conferma va al best seller Lily Palm Resort sempre sulla Blu Lagoon di Watamu.\r

\r

Alle Maldive, oltre a confermare il Plumeria, Baobab amplia la programmazione con l’Embudu Village Resort, il Fihaloi Island Resort e un Top Deluxe come il Furaveri Maldives Resort. “Il nostro to continua a crescere – sottolinea il direttore business Alessandro Gandola –. Dopo l’ottima affermazione su mar Rosso, Grecia, Baleari e Canarie, e il recente ingresso in Turchia, quest’inverno vogliamo consolidare il nostro posizionamento sul lungo raggio partendo proprio da Africa e Maldive. Siamo particolarmente orgogliosi che molti fornitori ci abbiano scelto per lanciarsi sul nostro mercato, soprattutto imprenditori italiani che hanno aperto nuove realtà in questi paradisi tropicali”.\r

\r

","post_title":"Baobab cresce su Africa e Maldive con novità di prodotto e proposte in esclusiva","post_date":"2024-01-22T12:45:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705927510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Toccherà otto importanti località sciistiche italiane il Radio Italia Winterland Tour 2024 organizzato da Radio Italia in partnership tra gli altri con Alpitour World, che per l'occasione metterà a disposizione un aereo gigante gonfiabile brandizzato con i colori Neos, atterrato appositamente sulle piste da sci per fare foto e creare attrazione. Le tappe del Radio Italia Winterland Tour in calendario includono il 20-21 gennaio a Gressoney La Trinitè, il 27-28 gennaio a La Thuile, il 3-4 febbraio a Limone Piemonte, il 10-11 febbraio a Bardonecchia, il 17-18 febbraio a Pila, il 24-25 febbraio a Madesimo, il 2-3 marzo a Tonale e il 9-10 marzo Folgaria.\r

\r

A ogni appuntamento sarà presente anche la Snow Beach Bravo: un’ampia area totalmente dedicata al relax, dove riposare e assistere nel pieno comfort alle attività in programma durante la giornata. Sarà presente anche un photo booth da cartolina e un mega mappamondo con cui giocare. Sono previsti pure il Puddle Neos, nuovi giochi da spiaggia e musicali in compagnia delle mascotte di Bravo, oltre alla possibilità di vincere una vacanza firmata Alpitour World in Messico. \r

\r

“Da domani fino al 10 marzo, saremo in alcune delle principali località sciistiche italiane con un villaggio turistico invernale posizionato direttamente sulle piste da sci - spiega il direttore marketing e commerciale di Radio Italia, Alessandro Volanti -. Un complesso diffuso con giochi, attività sportive, iniziative, tanta musica e animazione con il nostro Sergio Labruna. Un appuntamento da non perdere, accessibile a tutti”.","post_title":"Al via sulle piste da sci il Radio Italia Winterland Tour in partnership con Alpitour","post_date":"2024-01-19T10:29:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705660151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_309232\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

«La decisione di individuare l’esercizio ricettivo come unico punto di prelievo nei confronti dei turisti è profondamente iniqua. Perché in questo modo l’imposta di soggiorno non è pagata dagli escursionisti, che invadono le città senza pernottare, né da coloro che pernottano in alloggi semiclandestini. Perché chi soggiorna nelle strutture ricettive già concorre in misura cospicua al pagamento delle imposte locali, in primis la Tari. Perché oggi il prelievo grava su una sola delle attività che traggono beneficio dai flussi turistici. Proponiamo pertanto di sostituire la tassa di soggiorno assegnando ai comuni una quota del gettito Iva prodotto da tutte le attività turistiche ovvero istituendo una city tax».\r

\r

Questa la dichiarazione di apertura del direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in audizione presso la Commissione Finanze del Senato.\r

\r

Nucara ha poi espresso il sostegno di Federalberghi alla proposta di istituire una regolamentazione quadro che disciplini in maniera uniforme l’imposta di soggiorno su tutto il territorio nazionale e ha formulato un insieme di indicazioni sui contenuti che dovrebbe assumere tale regolamentazione.\r

Trasparenza\r

Secondo Federalberghi, i principi cardine del processo di revisione, devono essere “la trasparenza (ogni comune deve dar conto di quanto incassa, di come spende tali risorse e dei risultati delle misure adottate), la neutralità (l’imposta deve essere applicata in tutti gli alloggi turistici, dal grande albergo al piccolo appartamento), la ragionevolezza (confermando il tetto massimo di cinque euro per persona, che già oggi costituisce una sovrattassa cospicua, mediamente pari a circa l’8% del prezzo) e il coinvolgimento (le decisioni concernenti l’istituzione della tassa e la destinazione del gettito devono essere prese con la partecipazione degli operatori)”.\r

\r

“La legge prevede che l’imposta debba finanziare interventi a sostegno delle strutture ricettive, ma questa previsione è inapplicata dai comuni”. Nucara ha pertanto chiesto che “il nuovo regolamento nazionale sia accompagnato da una misura stabile, che finanzi la riqualificazione delle strutture ricettive destinandovi un’aliquota del gettito dell’imposta di soggiorno”.\r

\r

Il direttore generale di Federalberghi si è inoltre soffermato sulla semplificazione delle procedure (alle imprese non devono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni) e sull’onerosità della riscossione (è necessario rimborsare gli oneri sostenuti dalle strutture, quali le commissioni che restano a carico dell’albergo quando il cliente paga l’imposta con carta di credito).","post_title":"Federalberghi: tassa di soggiorno da rivedere in toto","post_date":"2024-01-17T11:53:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705492391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Storia, design e ospitalità si fondono nel Singer Palace Hotel Roma, il nuovo albergo boutique della capitale, che si caratterizza per l'architettura Art Decò e i dettagli contemporanei dell'interior. Situato tra via del Corso e via Alessandro Specchi, palazzo Singer fu costruito nel 1930 dall'architetto Mario Loreti, e nacque dal desiderio di sir Douglas Alexander, presidente della Singer Corporation, di ospitare la sede italiana delle famose omonime macchine da cucire. La trasformazione del Palazzo in Hotel è avvenuta nel 2018 con l'architetto Potito Michele Giorgio, grazie al desiderio della famiglia italiana Visocchi, che rappresenta ancora oggi la proprietà a gestione diretta.\r

\r

La struttura è dotata di 30 camere, a cui si aggiungono due terrazze panoramiche, dove si trovano i servizi f&b: sul rooftop il Jim's Bar, capitanato dalla bar manager Federica Geirola. Sull'altra terrazza si trova invece il ristorante Le Terrazze guidato dallo Chef Alessandro Fiacco, che propone i piatti della tradizione romana con un tocco contemporaneo.","post_title":"Nella ex sede italiana delle omonime macchine da cucire apre a Roma il Singer Palace Hotel","post_date":"2024-01-16T10:36:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705401409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia verso la tredicesima edizione dell’evento internazionale itinerante Travel Hashtag in programma a Palazzo di Varignana il 17 e 18 gennaio. Quattro i momenti chiave in agenda: si partirà il 17 gennaio alle ore 11 con la conferenza di apertura dal titolo Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità, durante la quale prenderanno la parola Davide Cassani (presidente di Apt Servizi), Vittorio Morelli (general manager di Palazzo di Varignana), Alessandra Priante (direttore Europa di Unwto), Massimo Caputi (presidente di FederTerme), Flavio Ghiringhelli (country manager per l’Italia di Emirates), Marco De Angelis (direttore vendite di Italo Ntv), Palmiro Noschese (luxury hospitality strategic advisor), Gloria Armiri (group brand manager tourism & hospitality division di Italian Exhibition Group), Carmen Bizzarri (professore dell’università Europea di Roma), Giulio Contini (direttore generale della Scuola italiana di ospitalità), François Droulers (co-founder & ceo di Eidos Hotel Capital Partners), Massimiliano Zanardi (coo di Marzocco Group), Martin Sapori (vicepresidente sales Eu & Nord Africa di Accor), Andrea Babbi (Vicepresidente di Fiavet) e Daniele Rutigliano (tourism manager di McArthurGlen Group).\r

\r

Alle 15, dopo il saluto del sindaco di Castel S. Pietro Terme, Fausto Tinti, sarà la volta del primo dei talk in agenda, I nuovi codici dell’ospitalità, che vedrà protagonisti, oltre al già menzionato Palmiro Noschese, Alessandro Callari (manager Italia/Malta/Israele di Booking), Sara Magro (fondatore e direttore di The Travel News e The Italy Insider), Cinzia Nanni (villas expert & advisor di Oliver’s Travels, London), Patrizia Bortolin (spa concept creator) e Diego Renda (head of training di Lqa).\r

\r

Il giorno successivo, alle 11, si ripartirà dal talk Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione, animato da Carlo Gherardi (founder di Palazzo di Varignana), Nazareno Ventola (amministratore delegato dell’aeroporto di Bologna), Carmen Bizzarri, Emma Taveri (founder di Destination Makers), Simona Tedesco (direttore di Dove e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup) e Giovanni Arata (head of data & communication di Bologna Welcome).\r

\r

A chiudere la prima edizione 2024 di Travel Hashtag, alle 15, il side talk Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero, incentrato sulle opportunità per le imprese del territorio di familiarizzare con professionisti esperti nell’accompagnare business italiani, piccoli e grandi, alla scoperta di nuovi mercati in Medio Oriente e nel Sud-Est Asiatico. Tra gli speaker Evelina Farinacci e Angelo De Luca di Kelmer Group, Alessandro Bartolucci e Francesco Brusco di BeSafe Group, Nino Tomasino di Osm International Group, nonché Andrea Moretti di Skema. Ospiti d’eccezione Vincenzo Colla (assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della regione Emilia-Romagna) e ancora Flavio Ghiringhelli.\r

\r

“Siamo particolarmente felici di portare il nostro format per la prima volta in Emilia-Romagna – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – Palazzo di Varignana per due giorni si trasformerà in un laboratorio di idee, best practice e visioni, che coinvolgerà profili noti dell’industria del turismo e un’audience selezionata proveniente anche dall'estero“.","post_title":"Romanelli: Travel Hashtag trasformerà Palazzo di Varignana in un laboratorio di idee","post_date":"2024-01-15T12:38:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705322312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il prossimo 31 gennaio presso il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona il recruiting day del gruppo Ficcanterri. Si cercano oltre 100 posizioni per la stagione 2024 da inserire nelle strutture toscane della Icon Collection, che comprende, oltre allo stesso Park Hotel Marinetta, anche il The Sense Experience resort di Follonica.\r

\r

Le selezioni si terranno dalle 10 alle 17.30 (slot 1 - ore 10; slot 2 – ore 12; slot 3 ore 14.30; slot 4 – ore 15.30). Si offrono diverse opportunità lavorative, che includono posizioni quali quelle di manutentori, facchini, commis di sala, commis di cucina, chef de rang, hostess, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper e altro ancora. Il contratto garantirà due giorni di riposo settimanali, oltre a vantaggi come giorni liberi extra per il compleanno, sconti sui servizi spa, premi speciali e altro ancora. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae sul sito degli hotel (www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/), o inviando una candidatura libera a hr@iconcollection.it","post_title":"Icon Collection: recruiting day il 31 gennaio. Si cercano oltre 100 figure in Toscana","post_date":"2024-01-15T11:32:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705318335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines archivia con una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati il mese di dicembre come pure l'intero 2023. Lo scorso mese il vettore turco ha infatti trasportato 6,1 milioni di passeggeri, il 10,1% in più rispetto al dicembre 2022, con un load factor del 79,8%.\r

\r

Complessivamente, nei dodici mesi da gennaio a dicembre 2023, Turkish Airlines ha trasportato 83,4 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del 16,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, il numero di passeggeri internazionali è cresciuto del 27,1%, salendo a 29,8 milioni dai 23,4 milioni del 2022.\r

\r

Il load factor totale è aumentato di 1,9 punti, raggiungendo l'82,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il load factor internazionale è stato dell'82,4%, mentre quello domestico si è attestato all'84,3%.\r

\r

Alla fine di dicembre 2023, il numero di aeromobili in flotta era di 440.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines: incremento a doppia cifra per il numero di passeggeri nel 2023","post_date":"2024-01-12T10:21:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705054912000]}]}}