Arcangeli, Originaltour sui corridoi per l’Oman: la nostra programmazione è già pronta

C’è soddisfazione, e non potrebbe essere altrimenti, nelle parole dei direttore generale di Originaltour, Loredana Arcangeli, a commento dell’apertura dei corridoi turistici verso l’Oman a partire da domani: “Attendevamo questa notizia. La nostra programmazione è già pronta dalla fine dell’anno scorso ed è tutta consultabile online. Proponiamo partenze garantite di gruppo e confermate fino al 2023, nonché naturalmente gli individuali.”

Per scelta, l’operatore prevede che tutti i tour siano effettuati a bordo di fuoristrada; non sono quindi previsti itinerari in pullman. Questo per una migliore gestione dei mezzi e per offrire maggior sicurezza sanitaria alla clientela. Originaltour può contare su molti veicoli, tali da poter soddisfare le esigenze anche di gruppi numerosi. Inoltre, pure chi effettua un tour a partenza garantita, quindi di gruppo, può con un supplemento disporre dell’auto a uso esclusivo.

Come accade per tutte le destinazioni incluse nei corridoi turistici, anche per un viaggio organizzato in Oman bisogna comunque essere in possesso del travel pass corridoi turistici rilasciato dal to o dall’agenzia di viaggi di riferimento, compilare il formulario online prima della partenza e relativo alla localizzazione dei viaggiatori (prima del rientro in Italia), nonché attenersi alle regole per quanto riguarda i tamponi alla partenza e al ritorno. Obbligatoria infine la polizza specifica Covid, che copre il rimpatrio sanitario o l’assistenza sanitaria in loco. Sono richieste due dosi di vaccino per evitare quarantena in arrivo.