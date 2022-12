Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale. La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant – Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere. “È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro – spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”. Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders.

E per questo motivo Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, si allea con Italianway, leader sul mercato italiano degli affitti brevi per numero di immobili contrattualizzati e destinazioni coperte, come partner per ampliare la propria offerta con il plus del turismo professionale in appartamento.\r

\r

Del resto a guardare i numeri l'extralberghiero ha una capacità di crescita che naturalmente il comparto ricettivo non ha. In Italia ci sono 645 mila case online, si tratta del 3° o 4° dato mondiale con un valore della prenotazioni registrato nel 2022 di 10 miliardi di euro.\r

\r

«E' un settore in forte espansione - ha detto Marco Celani, ceo Italianway, collegato in video a causa del covid -. E ci sono molto fattori per questo exploit. Le nuove esigenze dei viaggiatori, il desiderio di particolareggiare la vacanza, di allungare il tempo e di conoscere tradizioni e territori che altrimenti non si possono conoscere. Insomma è una zona ancora da scoprire e per questo motivo agganciarci a Welcome to Italy ci è sembrata un'operazione quasi naturale»\r

\r

«Il nostro obiettivo - ha detto Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group - è di allargare la fascia d'interesse e di business. Di fondare una parte del nostro lavoro sulle esperienze dei territori, per creare un vero e proprio hub dell'incoming. Naturalmente sul territorio abbiamo i local expert che possono essere sia adv che proprietari e gestori di appartamenti. Del resto si tratta di un boom, quello dell'extralberghiero, che ha riguardato soprattutto il mercato degli affitti brevi gestiti in maniera professionale in grado di intercettare anche la domanda di chi, viaggiando con famiglia o amici, spesso mixando lavoro e relax, cerca case italiane confortevoli e ampie, privacy e sicurezza, spazi interni ed esterni da vivere in maniera esclusiva, anche in destinazioni cosiddette secondarie perché fuori dalle rotte turistiche tradizionali e per questo con ancora maggior appeal».\r

Portale Sardegna\r

Si tratta insomma di unire le forze e di presentare l'Italia come uno scenario particolare, sotto una luce più interessante, perché tende a valorizzare le piccole realtà, i luoghi meno conosciuti, che possono invece offrire un'ospitalità di livello. Cosa del resto già implementata da Portale Sardegna.\r

\r

«Con il progetto Portale Sardegna Point - aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna - abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Non a caso, Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’Isola e ci ha dato quest’anno grandissima soddisfazione con quasi 3 milioni di Gross Booking Value. Come annunciato in fase di costituzione, Welcomely in partnership con Italianway, è pronta ad affrontare un progetto nazionale di più alto respiro».\r

\r

","post_title":"Welcome to Italy si allea con Italianway per entrare nel mercato degli affitti brevi","post_date":"2022-12-14T14:28:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671028124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa San Domenico Hotels. Dopo la recente new entry del Castel Badia di San Lorenzo di Sebato, nei pressi di Brunico, il gruppo di Aldo Melpignano, noto tra le altre cose per il celebre resort di lusso pugliese Borgo Egnazia, si è infatti aggiudicato la gestione, tramite un contratto di management, del Pelican Hotel di Miami. Questi, racconta Pambianco Hotellerie, è una struttura di 32 camere di proprietà della Red Circle, holding di famiglia di Renzo Rosso, patron del brand di moda Diesel.\r

\r

L'hotel ha recentemente riaperto i propri battenti dopo due anni di lavori di restyling per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Le stanze, progettate dal team creativo di Diesel, sono tutte una diversa dalle altre e richiamano ciascuna il set cinematografico di un film specifico, il cui titolo dà nome alla camera. Delle 32 chiavi totali della struttura, sette sono suite, sei hanno la vista sull'oceano e una è un attico esclusivo.","post_title":"Il gruppo San Domenico Hotels sbarca all'estero con il Pelican Hotel di Miami","post_date":"2022-12-14T13:27:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671024467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo quattro anni di lavori, diventa finalmente operativa la nuova sede pesarese di Alpitour World. A pochi giorni dai risultati di bilancio del 2022, dal rebranding e dall’annuncio degli obiettivi strategici dei prossimi anni, il gruppo fissa quindi il primo capitolo del nuovo corso proprio nella città marchigiana, punto nevralgico per il business, dove l’azienda ha risorse che operano per molte delle società della compagnia. Situato in strada Fornace Vecchia, si tratta di un edificio innovativo, attento alla sostenibilità e al welfare aziendale.\r

\r

La nuova sede è in particolare il risultato del recupero di un edificio esistente, ripristinato da realtà locali che hanno restituito alla città una struttura a basso impatto ambientale, accogliente e orientata al benessere degli oltre 250 dipendenti che lavoreranno stabilmente negli uffici. L’investimento complessivo è stato di 3 milioni di euro, sostenuto insieme al Master Gardant - Credito Fondiario, proprietario dell’immobile. La ristrutturazione, seguita dallo studio Roberto Garbugli Designer, ha rispettato stringenti parametri di sostenibilità e recupero edilizio riportando uno spazio inutilizzato di 3.800 metri quadrati a nuova luce, con ambienti ampi e luminosi, una palestra, aree comuni adibite alla ristorazione, al relax e alla socialità dei dipendenti. Il sistema di illuminazione è a basso consumo e in futuro saranno installati anche impianti fotovoltaici. Sono a disposizione colonnine elettriche per auto e l’organizzazione prevede già diverse opzioni di flessibilità organizzativa e molteplici servizi di supporto alla famiglia, di mobilità e caregivers, di time & money saving e di fitness e benessere.\r

\r

“È un traguardo importate per il gruppo e per la città di Pesaro - spiega Lucilla Lattanzi, responsabile hr e sviluppo organizzazione Alpitour World -. Un progetto fortemente voluto dal management per dare ai collaboratori un chiaro segnale di impegno, oltre che per offrire un unico luogo di lavoro, con un ambiente moderno e funzionale, orientato al confronto e alla condivisione. Una sede che celebrasse la storia di Eden Viaggi, ma anche protesa al futuro: per ritrarre l’immagine di un’azienda in movimento e strategica per le Marche, sia per il ritorno economico, di formazione e occupazionale, sia per il valore simbolico derivante dal legame con il territorio”.\r

\r

Il rapporto con la città e la regione si ritrova anche negli impegni di formazione con scuole, università e Its e nelle attività di comunicazione e marketing a supporto di realtà locali come la Victoria Libertas Pesaro, che Alpitour World ha continuato a finanziare anche durante la pandemia con investimenti crescenti. Un chiaro interesse di vicinanza ai luoghi in cui il gruppo opera, consapevole del valore di scambio che intercorre tra tutti gli stakeholders.","post_title":"Aperta la nuova sede pesarese di Alpitour World. Un investimento da 3 mln di euro","post_date":"2022-12-14T12:14:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671020079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Alliance apre le porte della lounge di Roma Fiumicino anche agli altri passeggeri dei vettori dell'alleanza, indipendentemente dallo status di socio o dalla classe di cabina, a fronte di un costo nominale. Questa è la quarta delle sei lounge a marchio Star Alliance a offrire l'accesso a pagamento, dopo quelle di Rio De Janeiro, di Buenos Aires e di Los Angeles.\r

\r

La lounge di Roma si trova nella zona Intra-Schengen del Terminal 3 di Fiumicino. Accoglie i passeggeri di tutti i voli operati dai membri di Star Alliance dall'aeroporto di Fiumicino ed è particolarmente comoda per i clienti che viaggiano all'interno della Zona Schengen europea.\r

\r

La lounge, dal design raffinato, offre una vista sulla pista di decollo e di atterraggio e presenta arredi di design italiano e opere d'arte che evocano la cultura e l'atmosfera dei luoghi simbolo di Roma e della città. Completano l'esperienza le specialità culinarie italiane e un bar aperto 24 ore su 24 che serve caffè italiano aromatico e altre bevande. La lounge offre accesso a internet wifi ad alta velocità ed è ben attrezzata per soddisfare sia i viaggiatori d'affari che quelli di piacere. Può ospitare fino a 130 persone.","post_title":"Star Alliance: la lounge di Fiumicino accessibile a pagamento ai passeggeri di ogni classe","post_date":"2022-12-14T11:07:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671016077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Gaiser[/caption]\r

\r

Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione.\r

\r

\"Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita\". \"Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”.\r

\r

Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze.","post_title":"Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione","post_date":"2022-12-14T10:58:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671015538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del numero delle prenotazioni e conseguente diminuzione del prezzo medio del biglietto: Trainline riassume così il bilancio a distanza di poco meno di un anno dall'introduzione del primo collegamento Frecciarossa tra la stazione di Milano Centrale e la Gare du Lyon di Parigi. Era il 18 dicembre 2021 e ad oggi i numeri testimoniano che sono stati molti gli italiani che hanno potuto beneficiare dell’offerta Trenitalia.\r

\r

I dati raccolti dalla piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti dei treni evidenziano infatti una crescita del 291% tra le prenotazioni effettuate durante l’ultimo trimestre 2021 (5 settembre - 4 dicembre 2021) e quelle effettuate negli ultimi tre mesi di quest’anno (4 settembre - 3 dicembre 2022) sulla tratta Milano-Parigi. Incremento che ha portato anche a un’evoluzione positiva nel prezzo dei biglietti: sulla tratta che collega il capoluogo milanese alla Ville Lumière, le tariffe si sono abbassate del 17%. Nel 2022 il prezzo medio è stato di 68 euro, mentre nel 2021 di 82 euro, con una ripartizione netta dei passeggeri viaggianti in classe Standard (79%) e in Prima classe (20%).\r

\r

Secondo i numeri raccolti da Trainline, non è solo l’intera tratta ad interessare i viaggiatori italiani, ma anche collegamenti interni come Lione-Parigi e Chambéry-Parigi, i quali risultano essere due tra le tratte più frequentate nel 2022.\r

\r

Quanto alla nazionalità dei passeggeri che viaggiano di più su questa tratta ci sono naturalmente italiani e francesi (rispettivamente il 53% e il 34%), ma anche una piccola parte di viaggiatori provenienti dal Regno Unito (6%) e dagli Stati Uniti (3%).","post_title":"Trainline e il primo anno del Frecciarossa sulla Milano-Parigi: boom di prenotazioni e tariffe più basse","post_date":"2022-12-14T10:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671013813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell'omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere.\r

\r

\"Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D'Estaing, durante l'inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l'unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri\".\r

\r

Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall'architetto Jean-Philippe Nuel. L'edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un'infrastruttura più controllata e meno energivora.\r

\r

Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l'obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l'approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l'ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla...).","post_title":"Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un'occupazione sopra l'80%","post_date":"2022-12-14T10:14:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671012868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435889\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'entrata della galleria Leventehaus[/caption]\r

\r

Posizionato nel centro di Amburgo, il primo Conrad di Germania sarà ospitato nello storico edificio Levantehaus, situato in uno dei viali dello shopping più famosi d'Europa, la Mönckebergstraße. L'hotel offrirà 238 camere, incluse 25 suite e 32 residential suite, nove sale meeting, un lounge bar, un ristorante, una spa, una palestr e una piscina.\r

\"Siamo felici di portare il marchio Conrad Hotels & Resorts ad Amburgo, la seconda città del Paese e importante destinazione business e di svago - sottolinea il senior vice president, development, Emea di Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Grazie alla crescente domanda internazionale di alloggi di lusso di alta qualità, non vediamo l'ora di lavorare con Mhp per espandere l’offerta del nostro gruppo ad Amburgo e in Germania, che al momento conta 56 strutture operative o in fase di sviluppo”.\r

\r

Il nuovo Conrad Hamburg è infatti frutto di un accordo di franchising con la Munich Hotel Partners (Mhp). Costruito nel 1912 da Franz Bach e Carl Bensel come edificio adibito a uffici, il Levantehaus è nato come uno dei palazzi più moderni della Germania. I pilastri in pietra arenaria e la scultura di Barry Baldwin, uniti al mix di Art Nouveau e Art Déco, continuano a creare un'atmosfera unica. Nel 1997, la Levantehaus è stata trasformata in una delle gallerie commerciali più eleganti di Amburgo. Al proprio interno ospita anche l'hotel, che sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione degli interni prima di entrare a far parte del portfolio Hilton, a seguito di un investimento multimilionario di euro da parte della Levantehaus Hamburg Gbr.","post_title":"Il gruppo Hilton porta il brand Conrad in Germania. Apertura ad Amburgo nel 2024","post_date":"2022-12-14T09:45:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671011136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Emirates Flight Training Academy ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti e, in occasione della cerimonia di qualche giorno fa, ha celebrato anche il superamento di tre traguardi: il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019; più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti); più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020.\r

“Anni fa - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del gruppo Emirates - ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un'enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell'aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. Questa cerimonia segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell'Emirates Flight Training Academy, all'avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell'Accademia all'industria aeronautica\".\r

Secondo l'ultima ricerca di Oliver Wyman, l'industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l'impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente.","post_title":"Emirates: sono 53 i nuovi piloti formati alla Flight Training Academy di Dubai","post_date":"2022-12-14T09:20:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671009628000]}]}}