Amo il Mondo rilancia l’advance booking con la Black Week Amo il Mondo lancia Black Week, iniziativa promozionale pensata per sostenere le vendite e incentivare la prenotazione dei viaggi della programmazione Amo il Mondo. La promozione, valida dal 24 novembre all’1 dicembre 2025, offrirà sconti fino a 500 euro su tutta la programmazione di Amo il Mondo, per prenotazioni di pacchetti volo + soggiorno. Con “Black Week 2025” Amo il Mondo conferma il proprio impegno nel valorizzare le destinazioni del brand e sostenere le agenzie di viaggio partner, offrendo al contempo ai viaggiatori un’occasione per realizzare il proprio viaggio con un vantaggio economico concreto. Campagna multicanale La campagna sarà accompagnata da un’articolata azione di comunicazione digitale e social, rivolta sia al pubblico finale che al trade, per garantire la massima visibilità dell’iniziativa. Le attività previste includono post e stories sui canali social, dem dedicate al cliente finale e alle agenzie di viaggio, banner promozionali. «Con la campagna Black Week 2025 vogliamo offrire ai nostri clienti un’occasione concreta per continuare a viaggiare e scoprire il mondo, sostenendo al tempo stesso il lavoro delle agenzie partner. È un’iniziativa che unisce valore, emozione e vicinanza al mercato» dichiara Luigi Giussani, general manager di Amo il Mondo. Condividi

