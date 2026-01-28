Salerno guarda ai mercati esteri: rete, infrastrutture e formazione per crescere Salerno prova a compiere un salto di qualità nel proprio percorso di internazionalizzazione, mettendo a confronto istituzioni, operatori, imprese e mondo della formazione. L’evento “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, promosso da Salerno Experience Network APS, ha acceso i riflettori su una destinazione che oggi intercetta flussi importanti, ma è chiamata a trasformarli in valore economico stabile per il territorio. «L’obiettivo è superare l’idea di un turismo di passaggio – spiega Rosaria Chechile, presidente di Salerno Experience Network APS –. Vogliamo costruire dal basso un’offerta di qualità, mettendo insieme la filiera territoriale e puntando su enogastronomia e cultura per intercettare flussi medio-alto spendenti che oggi non si fermano in città». Un tema ripreso anche dall’onorevole Milanese, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni: «Dobbiamo raccogliere i fermenti culturali di Salerno e metterli a sistema, trasformandoli in un progetto condiviso». Il cuore del confronto ruota attorno alla strategia della destinazione. Salerno ha registrato nel 2025 una crescita del 46% rispetto al periodo pre-Covid e, come sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara –«la città ora è pronta per costruire un progetto turistico capace di generare valore economico per il territorio, dialogando in modo strutturato con i mercati esteri, puntando a un’offerta rinnovata e competitiva». Per Ferrara, le sfide future passano da «innovazione digitale, qualità dei servizi e risorse umane», leve decisive per far crescere il brand Salerno nei circuiti internazionali. Sulla necessità di fare rete insiste anche Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania: «La connessione tra pubblico e privato è fondamentale. Il turismo non cresce senza creare relazioni tra destinazioni e territori. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 deve essere un’opportunità per tutta la Campania». Dal punto di vista culturale, Anna Onesti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, evidenzia come «la vera sfida sia dare continuità all’offerta, strutturandola durante tutto l’anno, anche in funzione dei nuovi mercati esteri». Il tema dell’offerta ricettiva viene rilanciato da Palmiro Noschese, presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality: «Salerno è diventata riconoscibile, ma ora serve un salto di qualità nell’hotellerie, anche in chiave MICE. Le compagnie alberghiere contribuiscono a costruire la destinazione». Centralità dell’identità e dei beni immateriali anche per Rosanna Romano, DG Cultura e Turismo della Regione Campania: «Stiamo lavorando sulla mappatura del patrimonio identitario. Su questi elementi si costruisce un turismo di ritorno. Fondamentale anche l’enogastronomia, legata alle tradizioni locali». Sul fronte mercati esteri, Giovanni Leone di Southall Travel (UK) sottolinea che «il turista inglese chiede accessibilità, sicurezza e qualità. Salerno è ancora poco conosciuta, ma ha tutti gli ingredienti per crescere, a partire dall’aeroporto, che rappresenta una connessione fondamentale per il turismo estero».

Le strutture alberghiere rappresentano sempre più delle vere e proprie destinazioni, e sono in grado di muovere flussi importanti di turisti, legati alla fidelizzazione dei brand dell’hotellerie. Occorre dunque investire per strutture adeguate agli standard richiesti dal turista internazionale.

Mentre Giancarlo Vitolo (Travel Before e AIDIT) avverte: «All’estero Salerno è percepita come città mordi e fuggi. Se vuole trattenere i flussi diretti alle Costiere, deve ripensare la propria offerta alberghiera e rispondere alle nuove esigenze della clientela straniera». Le infrastrutture restano un asset chiave. Marco De Angelis (Italo) ricorda che «il 60% dei passeggeri diretti a Salerno è straniero», mentre Fabio Gentile (Quick Ferries) evidenzia come «i flussi ci siano già: ora occorre lavorare sull’offerta per farli restare». A chiudere la giornata, il focus sulle competenze. «Il mercato del turismo è cambiato e c’è un gap da colmare – avverte Enzo Carella, presidente di FederTerziario Turismo –. Serve un nuovo approccio anche nella formazione». Per Carmen Bizzarri, docente all’Università Europea di Roma, «è fondamentale rimettere al centro la geografia come insieme di risorse naturali, ambientali e umane». Mentre Giulio Contini, DG della Scuola Italiana di Ospitalità, sottolinea come «formazione continua, hard e soft skills, big data e AI devono oggi essere alla base di ogni percorso professionale nel turismo». A dare una lettura di sintesi è Massimiliano Bencardino, professore ordinario di Pianificazione territoriale strategica all’Università degli Studi di Salerno: «La giornata di oggi dà valore al progetto di rilancio di Salerno come destinazione turistica internazionale. È fondamentale che l’Università sieda a questo tavolo, perché alla formazione va riconosciuta una ricaduta concreta sul territorio. Il turismo è un sistema complesso: occorre fare rete, leggere il territorio e parlare lo stesso linguaggio. Servono alte competenze per costruire la destinazione e una sua narrazione. Non dobbiamo inseguire il mercato, ma educare il mercato ad apprezzare le nostre caratteristiche» Un confronto che segna un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione di Salerno, chiamata sempre di più a misurarsi con le dinamiche del turismo globale.

«L’internazionalizzazione di Salerno richiede continuità e collaborazione tra pubblico e privato. Stiamo lavorando per costruire una destinazione competitiva sui mercati esteri, valorizzando infrastrutture, competenze e identità del territorio» conclude l’assessore Alessandro Ferrara.





Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505927" align="alignleft" width="300"] Angelo La Riccia[/caption] Voihotels comincia l'anno con un fatturato in aumento del 30% a pari periodo rispetto all’anno precedente, che diventa un +15% considerando il medesimo perimetro di offerta. «Il trend è in parte frutto dell’importante componente di repeater (circa il 15%), che ha metabolizzato i vantaggi del prenota prima, ed è trasversale su tutte le nostre strutture» spiega il direttore commerciale, Angelo La Riccia. A incidere sui conti anche la componente internazionale: «Il nostro primo mercato rimane quello della Germania. I clienti stranieri nel post pandemia sono cresciuti, ma molti mercati non recepiscono le tariffe dinamiche e la strada da percorrere è ancora lunga». Famiglie in primo piano La sinergia e il supporto del gruppo Alpitour si sono rivelati vincenti e hanno contribuito a chiudere l’anno in positivo. Con dieci strutture in Italia e otto all’estero, Voihotels continuerà a concentrarsi sul target famiglie e di conseguenza resterà legato alla stagionalità “classica” che concentra le prenotazioni nel periodo di chiusura delle scuole. «Quasi tutte le strutture, a eccezione del Voi Tanka Village che ospita eventi e incentive, terminano la stagione alla fine di settembre» spiega La Riccia. I trend Nel 2025 si sono evidenziati alcuni trend da tenere in considerazione: «La finestra di prenotazione si è ridotta - spiega il manager - e abbiamo assistito a un “ritorno” del booking in agenzia, segno importante di una ritrovata fiducia nel trade». L’obiettivo è ora quello di consolidare i numeri del 2025, sperando in un ulteriore balzo in avanti. «Per sostenere la crescita, guardiamo a un ampliamento dell’offerta. All’estero valuteremo opportunità solo se sarà possibile operare in sinergia con Neos e Alpitour per creare un pacchetto completo. Abbiamo poi in fase di lancio un progetto pilota per caratterizzare due strutture – il Voi Florio resort a Palermo e il Voi Daniela Essentia resort in Puglia – come strutture “over 12”». [post_title] => Voihotels, La Riccia: «Obiettivo consolidare i risultati» [post_date] => 2026-01-28T10:20:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769595650000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salerno prova a compiere un salto di qualità nel proprio percorso di internazionalizzazione, mettendo a confronto istituzioni, operatori, imprese e mondo della formazione. L’evento “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, promosso da Salerno Experience Network APS, ha acceso i riflettori su una destinazione che oggi intercetta flussi importanti, ma è chiamata a trasformarli in valore economico stabile per il territorio. [caption id="attachment_505899" align="alignleft" width="450"] Rosaria Chechile - presidente di Salerno Experience Network APS e Giancarlo Vitolo, vicepresidente[/caption] «L’obiettivo è superare l’idea di un turismo di passaggio – spiega Rosaria Chechile, presidente di Salerno Experience Network APS –. Vogliamo costruire dal basso un’offerta di qualità, mettendo insieme la filiera territoriale e puntando su enogastronomia e cultura per intercettare flussi medio-alto spendenti che oggi non si fermano in città». Un tema ripreso anche dall’onorevole Milanese, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni: «Dobbiamo raccogliere i fermenti culturali di Salerno e metterli a sistema, trasformandoli in un progetto condiviso». Il cuore del confronto ruota attorno alla strategia della destinazione. Salerno ha registrato nel 2025 una crescita del 46% rispetto al periodo pre-Covid e, come sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara –«la città ora è pronta per costruire un progetto turistico capace di generare valore economico per il territorio, dialogando in modo strutturato con i mercati esteri, puntando a un’offerta rinnovata e competitiva». Per Ferrara, le sfide future passano da «innovazione digitale, qualità dei servizi e risorse umane», leve decisive per far crescere il brand Salerno nei circuiti internazionali. Sulla necessità di fare rete insiste anche Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania: «La connessione tra pubblico e privato è fondamentale. Il turismo non cresce senza creare relazioni tra destinazioni e territori. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 deve essere un’opportunità per tutta la Campania». Dal punto di vista culturale, Anna Onesti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, evidenzia come «la vera sfida sia dare continuità all’offerta, strutturandola durante tutto l’anno, anche in funzione dei nuovi mercati esteri». Il tema dell’offerta ricettiva viene rilanciato da Palmiro Noschese, presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality: «Salerno è diventata riconoscibile, ma ora serve un salto di qualità nell’hotellerie, anche in chiave MICE. Le compagnie alberghiere contribuiscono a costruire la destinazione». Centralità dell’identità e dei beni immateriali anche per Rosanna Romano, DG Cultura e Turismo della Regione Campania: «Stiamo lavorando sulla mappatura del patrimonio identitario. Su questi elementi si costruisce un turismo di ritorno. Fondamentale anche l’enogastronomia, legata alle tradizioni locali». Sul fronte mercati esteri, Giovanni Leone di Southall Travel (UK) sottolinea che «il turista inglese chiede accessibilità, sicurezza e qualità. Salerno è ancora poco conosciuta, ma ha tutti gli ingredienti per crescere, a partire dall’aeroporto, che rappresenta una connessione fondamentale per il turismo estero». Le strutture alberghiere rappresentano sempre più delle vere e proprie destinazioni, e sono in grado di muovere flussi importanti di turisti, legati alla fidelizzazione dei brand dell'hotellerie. Occorre dunque investire per strutture adeguate agli standard richiesti dal turista internazionale. Mentre Giancarlo Vitolo (Travel Before e AIDIT) avverte: «All’estero Salerno è percepita come città mordi e fuggi. Se vuole trattenere i flussi diretti alle Costiere, deve ripensare la propria offerta alberghiera e rispondere alle nuove esigenze della clientela straniera». Le infrastrutture restano un asset chiave. Marco De Angelis (Italo) ricorda che «il 60% dei passeggeri diretti a Salerno è straniero», mentre Fabio Gentile (Quick Ferries) evidenzia come «i flussi ci siano già: ora occorre lavorare sull’offerta per farli restare». A chiudere la giornata, il focus sulle competenze. «Il mercato del turismo è cambiato e c’è un gap da colmare – avverte Enzo Carella, presidente di FederTerziario Turismo –. Serve un nuovo approccio anche nella formazione». Per Carmen Bizzarri, docente all’Università Europea di Roma, «è fondamentale rimettere al centro la geografia come insieme di risorse naturali, ambientali e umane». Mentre Giulio Contini, DG della Scuola Italiana di Ospitalità, sottolinea come «formazione continua, hard e soft skills, big data e AI devono oggi essere alla base di ogni percorso professionale nel turismo». A dare una lettura di sintesi è Massimiliano Bencardino, professore ordinario di Pianificazione territoriale strategica all’Università degli Studi di Salerno: «La giornata di oggi dà valore al progetto di rilancio di Salerno come destinazione turistica internazionale. È fondamentale che l’Università sieda a questo tavolo, perché alla formazione va riconosciuta una ricaduta concreta sul territorio. Il turismo è un sistema complesso: occorre fare rete, leggere il territorio e parlare lo stesso linguaggio. Servono alte competenze per costruire la destinazione e una sua narrazione. Non dobbiamo inseguire il mercato, ma educare il mercato ad apprezzare le nostre caratteristiche» [caption id="attachment_505917" align="alignleft" width="450"] Alessandro Ferrara - Assessore Comune di Salerno[/caption] Un confronto che segna un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione di Salerno, chiamata sempre di più a misurarsi con le dinamiche del turismo globale. «L’internazionalizzazione di Salerno richiede continuità e collaborazione tra pubblico e privato. Stiamo lavorando per costruire una destinazione competitiva sui mercati esteri, valorizzando infrastrutture, competenze e identità del territorio» conclude l’assessore Alessandro Ferrara. [gallery ids="505902,505903,505904,505905,505900,505901"] [post_title] => Salerno guarda ai mercati esteri: rete, infrastrutture e formazione per crescere [post_date] => 2026-01-28T10:19:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => campania [1] => incoming [2] => salerno ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Campania [1] => Incoming [2] => Salerno ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769595598000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania. La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana. Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore. Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole. «Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile». Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta. [post_title] => Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania [post_date] => 2026-01-28T10:17:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769595429000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 31 aeromobili, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnati, la flotta di aeromobili widebody del vettore sarà ampliata fino a 55 A330neo e 79 A350. «Mentre ampliamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta a servire mercati a lungo raggio in espansione, questi aeromobili miglioreranno le nostre capacità e eleveranno la nostra offerta premium - ha dichiarato il ceo, Ed Bastian -. Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e, con questi aeromobili widebody, vedremo ulteriori efficienze operative e vantaggi in termini di costi a lungo termine negli anni a venire». «La rinnovata fiducia di Delta sia nell'A330neo che nell'A350 è una testimonianza della nostra partnership duratura e dell'eccellenza delle prestazioni della famiglia di widebody Airbus - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. Questi aeromobili offrono l'autonomia, la capacità e l'esperienza di cabina premium di cui Delta ha bisogno per crescere in nuovi mercati e collegare una parte più ampia del mondo». Delta Air Lines gestisce attualmente più di 500 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall'A220 all'A350-900. L'attuale portafoglio ordini di Delta Air Lines per Airbus è di circa 200 aeromobili e include l'A350-1000. [post_title] => Delta amplia la flotta lungo raggio con un ordine per 31 Airbus 330 e 350 [post_date] => 2026-01-28T09:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769592110000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Qatar nel 2025 ha accolto 5,1 milioni di turisti (+3,7%), secondo i dati elaborati da Qatar Tourism. I pernottamenti sono saliti a 10,8 milioni (+8,6%), mentre il fatturato totale degli alloggi turistici ha superato 1,9 miliardi di euro (+12%). Gli arrivi aerei sono in forte aumento (+25%), riflettendo il dinamismo di Qatar Airways. Al contrario, il turismo crocieristico ha subito un crollo (-41,7% di arrivi), imputabile alle persistenti tensioni in Medio Oriente che hanno portato alla cancellazione di numerose crociere internazionali nella regione. Sono previsti 72 scali nella stagione 2025-2026. Intanto, la destinazione Qatar punta molto sul settore Mice: attraverso 600 eventi, ha coinvolto più di un milione di visitatori nel Paese. Attualmente nella destinazione sono già previsti nel 2026 e nel 2027 ben 14 eventi di portata internazionale. Più di un terzo dei turisti (36%) proviene dal Medio Oriente, mentre l'Europa è la seconda regione di provenienza (26%), davanti all'Asia-Pacifico (22%). Il target del Qatar, entro il 2030, è quello di attrarre 6 milioni di visitatori internazionali all'anno: in questo modo il turismo dovrebbe arrivare a rappresentare il 12% del Pil, rispetto all'attuale 8% circa. [post_title] => Qatar: gli arrivi turistici hanno superato i 5 milioni nel 2025 [post_date] => 2026-01-27T14:34:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769524474000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines annuncia una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, allo scopo di migliorare le opzioni di viaggio tra la Turchia e il Montenegro. Da una parte Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività via Istanbul. Dall'altra Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo non solo sui servizi tra i due paesi, ma anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku. Unendo la presenza regionale di Air Montenegro nei Balcani alla vasta rete internazionale di Turkish Airlines, si evidenzieranno nuove opportunità sia per i viaggiatori leisure che per il business. «Oltre a essere uno dei principali hub dell'aviazione mondiale - commenta Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines - Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio». «Questa partnership in codeshare con Turkish Airlines - aggiungeVukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro - rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei collegamenti internazionali del Montenegro. Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un'esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due paesi». [post_title] => Turkish Airlines e Air Montenegro, nuovo accordo per migliorare i collegamenti tra i due paesi [post_date] => 2026-01-27T12:23:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il termalismo italiano torna protagonista a BIT 2026 con Villaggio Thermalia, il progetto di Federterme Confindustria che negli ultimi anni si è affermato come piattaforma di riferimento per raccontare il turismo del benessere in chiave contemporanea, integrata e strategica. Non solo destinazioni, ma visione. Villaggio Thermalia interpreta il termalismo come sistema evoluto in cui salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita diventano leve concrete di sviluppo turistico e territoriale. Al centro, le acque termali: risorsa identitaria e motore di un’offerta capace di rispondere ai nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al benessere attivo, alla consapevolezza e all’equilibrio psicofisico. “L’edizione 2026 si inserisce in un contesto particolarmente significativo anche grazie alla spinta internazionale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che rafforzano il racconto dell’Italia come ecosistema integrato di sport, natura, salute e turismo. In questo scenario, Villaggio Thermalia si propone come hub del benessere italiano, capace di intercettare trend globali e tradurli in progettualità per il mercato” dichiarano da Federterme Con una superficie di 600 mq, il Villaggio propone un ecosistema di esperienze dove terme, spa, fitness, ricerca e cultura dialogano tra loro, offrendo agli operatori una visione concreta delle opportunità di sviluppo del comparto. Lo spazio diventa occasione di relazione tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute, mettendo in luce il valore competitivo del termalismo italiano tra tradizione e innovazione. Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva a BIT 2026 con una struttura consolidata e un posizionamento sempre più chiaro. Il claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del progetto, che rafforza l’esperienza e amplia il programma di contenuti, con talk e incontri dedicati a operatori, istituzioni e stakeholder. Ampio spazio sarà riservato all’approfondimento: panel su dati di settore, scenari di mercato e valore del termalismo in ambito turistico e sanitario. Presenti Italcares, con focus sui nuovi modelli di accesso ai servizi, Forst – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, con contributi su ricerca e medicina preventiva, ed Ebiterme, che offrirà una lettura aggiornata delle dinamiche del lavoro e delle prospettive di sviluppo del comparto. Come commentano da Federterme, “l’obiettivo è rafforzare Villaggio Thermalia come hub nazionale del turismo del benessere e consolidare Thermalia come brand capace di raccontare, con concretezza e visione, il futuro del termalismo italiano”. [post_title] => Villaggio Thermalia a BIT 2026: l’Italia del benessere che guarda al futuro [post_date] => 2026-01-27T12:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => bit [1] => federterme ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bit [1] => Federterme ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516605000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Greater Miami e Miami Beach sono in attesa di accogliere i quattro incontri della fase a gironi che si terranno al Miami Stadium (Hard Rock Stadium a Miami Gardens ), parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che ospiterà Greater Miami, dalla fase a gironi ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto. Questi incontri fanno parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che Greater Miami ospiterà, dalla fase a gironi fino ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto.Le partite della fase a gironi di Miami includono: 15 giugno 2026 – Arabia Saudita vs. Uruguay alle 18:00 EST; 21 giugno 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde alle 18:00 EST; 24 giugno 2026 – Brasile vs. Scozia alle 18:00 EST; 27 giugno 2026 – Colombia vs. Portogallo alle 19:30 EST. «Greater Miami e Miami Beach sono il luogo in cui il mondo si incontra. Ospitare sette partite della Coppa del Mondo, comprese queste emozionanti gare della fase a gironi, è per noi un vero onore - spiega David Whitaker, president e ceo Greater Miami convention & visitors bureau - Tifosi da quattro continenti stanno arrivando per vivere la FIFA World Cup 26™, e non vediamo l’ora di far scoprire loro la vera Miami: i quartieri multiculturali, i ristoranti pluripremiati, le spiagge spettacolari e, soprattutto, la nostra passione unica per gli eventi sportivi globali». L’identità multiculturale di Miami e Miami Beach conferisce alla destinazione un ruolo ideale per ospitare squadre provenienti da Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa. La FIFA World Cup 26 ™ si aggiunge alla celebre serie di eventi sportivi internazionali di Miami, tra cui il World Baseball Classic il Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, il Miami Open, il Nascar Championship e i quarti di finale dei playoff del Capital One Orange Bowl College Football Miami continua a essere una delle destinazioni più importanti al mondo per quanto riguarda la competizione, lo stile di vita e l'intrattenimento a livello globale. «Poche destinazioni incarnano l’energia globale come Miami - aggiunge Whitaker - Con sette partite della Coppa del Mondo, i tifosi non assisteranno solo a calcio di livello mondiale, ma vivranno anche la cultura, lo spirito e la gioia che rendono Miami davvero indimenticabile». [post_title] => Greater Miami e Miami Beach, tutto è pronto per accogliere 4 incontri della Coppa del Mondo FIFA 26 [post_date] => 2026-01-27T12:21:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516511000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505785 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423821" align="alignright" width="300"] Il Danieli di Venezia. Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption] L’Italia è la prima nazione al mondo per il turismo di lusso. I dati dell’ultimo Luxe Report 2025 di Virtuoso evidenziano la posizione dell’Italia in testa, davanti a Grecia, Francia, Giappone e Croazia. «Non solo il biennio 2025/2026 è il migliore per il mercato Italia a livello internazionale – sottolinea Claudio Citzia, founder di Luxforsale e co-founder della Luxury Travel Academy – ma abbiamo addirittura superato Usa e Cina. Il cliente luxury è interessato a soggiornare nelle strutture alberghiere ma anche in residenze di prestigio, per vivere a contatto con la cultura locale. Non cerca solo le grandi città ma anche i territori meno conosciuti. Il fatto che l’Italia sia percepita come destinazione sicura, sotto diversi punti di vista, la rende molto appetibile a chi vuole investire su strutture alberghiere di lusso. Ed anche in questo settore è in prima posizione». Una situazione favorevole alla quale però non corrisponde un “sistema” Italia pronto a soddisfare le esigenze della clientela luxury. «La nostra cultura del viaggio è ancora troppo “artigiana” – aggiunge Citzia – Per vendere il prodotto luxury dobbiamo fare sistema ed essere in grado di soddisfare richieste molto precise. La difficoltà nel percepire questo nostro potenziale è sicuramente un limite attualmente molto penalizzante per il mercato». La Luxury Travel Academy, fondata nel 2025 da Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, è nata proprio per supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium in forte crescita. Il passo successivo sarà il lancio del primo Speed Meeting B2B di filiera, in programma il prossimo 18 febbraio, dedicato esclusivamente al Luxury Travel & Hospitality mai organizzato in Italia e nato per rispondere ad un’esigenza concreta del mercato. Un evento professionale strutturato per favorire connessioni qualificate, partnership strategiche e referenze incrociate tra operatori dell’alta gamma del turismo e dell’ospitalità. «Le partnership strategiche sono il modo migliore per crescere più .– commenta Giada Marabotto , titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy - personalmente adoro il contatto umano e penso che nessuno strumento tecnologico potrà mai sostituirlo del tutto, ma eventualmente facilitarlo». Tutti gli attori della filiera luxury si incontreranno all’interno dello Speed Meeting, con un format strutturato e tempi ottimizzati. In due ore si creeranno connessioni che normalmente richiederebbero mesi di eventi non mirati. «Il valore delle relazioni è fondamentale – conclude Monica Vittani, co-founder dell’Academy - uno strumento di marketing potentissimo che può amplificare davvero il vecchio passaparola». [post_title] => Luxury Travel Academy, focus sui professionisti pronti a creare connessioni nel mercato premium [post_date] => 2026-01-27T12:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769516503000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "salerno guarda ai mercati esteri rete infrastrutture formazione crescere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4164,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Angelo La Riccia[/caption]\r

\r

Voihotels comincia l'anno con un fatturato in aumento del 30% a pari periodo rispetto all’anno precedente, che diventa un +15% considerando il medesimo perimetro di offerta. «Il trend è in parte frutto dell’importante componente di repeater (circa il 15%), che ha metabolizzato i vantaggi del prenota prima, ed è trasversale su tutte le nostre strutture» spiega il direttore commerciale, Angelo La Riccia.\r

\r

A incidere sui conti anche la componente internazionale: «Il nostro primo mercato rimane quello della Germania. I clienti stranieri nel post pandemia sono cresciuti, ma molti mercati non recepiscono le tariffe dinamiche e la strada da percorrere è ancora lunga».\r

Famiglie in primo piano\r

La sinergia e il supporto del gruppo Alpitour si sono rivelati vincenti e hanno contribuito a chiudere l’anno in positivo. Con dieci strutture in Italia e otto all’estero, Voihotels continuerà a concentrarsi sul target famiglie e di conseguenza resterà legato alla stagionalità “classica” che concentra le prenotazioni nel periodo di chiusura delle scuole. «Quasi tutte le strutture, a eccezione del Voi Tanka Village che ospita eventi e incentive, terminano la stagione alla fine di settembre» spiega La Riccia.\r

I trend\r

Nel 2025 si sono evidenziati alcuni trend da tenere in considerazione: «La finestra di prenotazione si è ridotta - spiega il manager - e abbiamo assistito a un “ritorno” del booking in agenzia, segno importante di una ritrovata fiducia nel trade». L’obiettivo è ora quello di consolidare i numeri del 2025, sperando in un ulteriore balzo in avanti. «Per sostenere la crescita, guardiamo a un ampliamento dell’offerta. All’estero valuteremo opportunità solo se sarà possibile operare in sinergia con Neos e Alpitour per creare un pacchetto completo. Abbiamo poi in fase di lancio un progetto pilota per caratterizzare due strutture – il Voi Florio resort a Palermo e il Voi Daniela Essentia resort in Puglia – come strutture “over 12”».","post_title":"Voihotels, La Riccia: «Obiettivo consolidare i risultati»","post_date":"2026-01-28T10:20:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769595650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salerno prova a compiere un salto di qualità nel proprio percorso di internazionalizzazione, mettendo a confronto istituzioni, operatori, imprese e mondo della formazione. L’evento “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, promosso da Salerno Experience Network APS, ha acceso i riflettori su una destinazione che oggi intercetta flussi importanti, ma è chiamata a trasformarli in valore economico stabile per il territorio.\r

\r

[caption id=\"attachment_505899\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Rosaria Chechile - presidente di Salerno Experience Network APS e Giancarlo Vitolo, vicepresidente[/caption]\r

\r

«L’obiettivo è superare l’idea di un turismo di passaggio – spiega Rosaria Chechile, presidente di Salerno Experience Network APS –. Vogliamo costruire dal basso un’offerta di qualità, mettendo insieme la filiera territoriale e puntando su enogastronomia e cultura per intercettare flussi medio-alto spendenti che oggi non si fermano in città».\r

\r

Un tema ripreso anche dall’onorevole Milanese, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni: «Dobbiamo raccogliere i fermenti culturali di Salerno e metterli a sistema, trasformandoli in un progetto condiviso».\r

\r

Il cuore del confronto ruota attorno alla strategia della destinazione. Salerno ha registrato nel 2025 una crescita del 46% rispetto al periodo pre-Covid e, come sottolinea l’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara –«la città ora è pronta per costruire un progetto turistico capace di generare valore economico per il territorio, dialogando in modo strutturato con i mercati esteri, puntando a un’offerta rinnovata e competitiva». Per Ferrara, le sfide future passano da «innovazione digitale, qualità dei servizi e risorse umane», leve decisive per far crescere il brand Salerno nei circuiti internazionali.\r

\r

Sulla necessità di fare rete insiste anche Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania: «La connessione tra pubblico e privato è fondamentale. Il turismo non cresce senza creare relazioni tra destinazioni e territori. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 deve essere un’opportunità per tutta la Campania».\r

\r

Dal punto di vista culturale, Anna Onesti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, evidenzia come «la vera sfida sia dare continuità all’offerta, strutturandola durante tutto l’anno, anche in funzione dei nuovi mercati esteri».\r

\r

Il tema dell’offerta ricettiva viene rilanciato da Palmiro Noschese, presidente di Confassociazioni Tourism Food Hospitality: «Salerno è diventata riconoscibile, ma ora serve un salto di qualità nell’hotellerie, anche in chiave MICE. Le compagnie alberghiere contribuiscono a costruire la destinazione».\r

\r

Centralità dell’identità e dei beni immateriali anche per Rosanna Romano, DG Cultura e Turismo della Regione Campania: «Stiamo lavorando sulla mappatura del patrimonio identitario. Su questi elementi si costruisce un turismo di ritorno. Fondamentale anche l’enogastronomia, legata alle tradizioni locali».\r

\r

Sul fronte mercati esteri, Giovanni Leone di Southall Travel (UK) sottolinea che «il turista inglese chiede accessibilità, sicurezza e qualità. Salerno è ancora poco conosciuta, ma ha tutti gli ingredienti per crescere, a partire dall’aeroporto, che rappresenta una connessione fondamentale per il turismo estero». \r

Le strutture alberghiere rappresentano sempre più delle vere e proprie destinazioni, e sono in grado di muovere flussi importanti di turisti, legati alla fidelizzazione dei brand dell'hotellerie. Occorre dunque investire per strutture adeguate agli standard richiesti dal turista internazionale.\r

Mentre Giancarlo Vitolo (Travel Before e AIDIT) avverte: «All’estero Salerno è percepita come città mordi e fuggi. Se vuole trattenere i flussi diretti alle Costiere, deve ripensare la propria offerta alberghiera e rispondere alle nuove esigenze della clientela straniera».\r

\r

Le infrastrutture restano un asset chiave. Marco De Angelis (Italo) ricorda che «il 60% dei passeggeri diretti a Salerno è straniero», mentre Fabio Gentile (Quick Ferries) evidenzia come «i flussi ci siano già: ora occorre lavorare sull’offerta per farli restare».\r

\r

A chiudere la giornata, il focus sulle competenze. «Il mercato del turismo è cambiato e c’è un gap da colmare – avverte Enzo Carella, presidente di FederTerziario Turismo –. Serve un nuovo approccio anche nella formazione». Per Carmen Bizzarri, docente all’Università Europea di Roma, «è fondamentale rimettere al centro la geografia come insieme di risorse naturali, ambientali e umane». Mentre Giulio Contini, DG della Scuola Italiana di Ospitalità, sottolinea come «formazione continua, hard e soft skills, big data e AI devono oggi essere alla base di ogni percorso professionale nel turismo».\r

\r

A dare una lettura di sintesi è Massimiliano Bencardino, professore ordinario di Pianificazione territoriale strategica all’Università degli Studi di Salerno: «La giornata di oggi dà valore al progetto di rilancio di Salerno come destinazione turistica internazionale. È fondamentale che l’Università sieda a questo tavolo, perché alla formazione va riconosciuta una ricaduta concreta sul territorio. Il turismo è un sistema complesso: occorre fare rete, leggere il territorio e parlare lo stesso linguaggio. Servono alte competenze per costruire la destinazione e una sua narrazione. Non dobbiamo inseguire il mercato, ma educare il mercato ad apprezzare le nostre caratteristiche»\r

\r

[caption id=\"attachment_505917\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Alessandro Ferrara - Assessore Comune di Salerno[/caption]\r

\r

Un confronto che segna un passaggio strategico nel percorso di internazionalizzazione di Salerno, chiamata sempre di più a misurarsi con le dinamiche del turismo globale.\r

«L’internazionalizzazione di Salerno richiede continuità e collaborazione tra pubblico e privato. Stiamo lavorando per costruire una destinazione competitiva sui mercati esteri, valorizzando infrastrutture, competenze e identità del territorio» conclude l’assessore Alessandro Ferrara.\r

\r

\r

[gallery ids=\"505902,505903,505904,505905,505900,505901\"]\r

\r

","post_title":"Salerno guarda ai mercati esteri: rete, infrastrutture e formazione per crescere","post_date":"2026-01-28T10:19:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["campania","incoming","salerno"],"post_tag_name":["Campania","Incoming","Salerno"]},"sort":[1769595598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air, nel potenziare la sua base strategica di Milano Malpensa e la sinergia con Sea, lancia una nuova rotta diretta verso Iași in Romania.\r

\r

La nuova connessione prenderà il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva: prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica, con l’obiettivo di offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana.\r

\r

Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4,2 milioni di passeggeri da Malpensa (+25.8% sull'anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l'aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Nello stesso tempo la Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore.\r

\r

Come per tutto il network italiano, anche i voli per Iași saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole.\r

\r

«Siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle vendite per la rotta Milano Malpensa - Iași – spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air - un collegamento che arricchisce ulteriormente la nostra offerta da quella che è, a tutti gli effetti, una delle nostre basi principali in Italia. Continuare a investire su Malpensa significa per noi rinnovare la promessa fatta ai passeggeri lombardi: offrire sempre più destinazioni, prezzi accessibili e un servizio affidabile».\r

\r

Il collegamento con la città rumena si aggiunge alle quattro rotte già attive verso il paese dell’Est Europa – Brasov, Bucharest Otopeni, Cluj e Suceava — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni più richieste dal mercato europeo e dal turismo di scoperta.","post_title":"Wizz Air, dal 20 maggio nuova rotta da Malpensa a Iași in Romania","post_date":"2026-01-28T10:17:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769595429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ha effettuato un ordine fermo per 31 aeromobili, tra cui 16 A330-900 e 15 A350-900. Una volta consegnati, la flotta di aeromobili widebody del vettore sarà ampliata fino a 55 A330neo e 79 A350.\r

\r

«Mentre ampliamo la nostra presenza internazionale e prepariamo la nostra flotta a servire mercati a lungo raggio in espansione, questi aeromobili miglioreranno le nostre capacità e eleveranno la nostra offerta premium - ha dichiarato il ceo, Ed Bastian -. Apprezziamo la nostra partnership di lunga data con Airbus e, con questi aeromobili widebody, vedremo ulteriori efficienze operative e vantaggi in termini di costi a lungo termine negli anni a venire».\r

\r

«La rinnovata fiducia di Delta sia nell'A330neo che nell'A350 è una testimonianza della nostra partnership duratura e dell'eccellenza delle prestazioni della famiglia di widebody Airbus - ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, evp sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus -. Questi aeromobili offrono l'autonomia, la capacità e l'esperienza di cabina premium di cui Delta ha bisogno per crescere in nuovi mercati e collegare una parte più ampia del mondo».\r

\r

Delta Air Lines gestisce attualmente più di 500 aeromobili Airbus di tutte le famiglie di prodotti Airbus, dall'A220 all'A350-900. L'attuale portafoglio ordini di Delta Air Lines per Airbus è di circa 200 aeromobili e include l'A350-1000.\r

\r

","post_title":"Delta amplia la flotta lungo raggio con un ordine per 31 Airbus 330 e 350","post_date":"2026-01-28T09:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769592110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Qatar nel 2025 ha accolto 5,1 milioni di turisti (+3,7%), secondo i dati elaborati da Qatar Tourism. I pernottamenti sono saliti a 10,8 milioni (+8,6%), mentre il fatturato totale degli alloggi turistici ha superato 1,9 miliardi di euro (+12%).\r

\r

Gli arrivi aerei sono in forte aumento (+25%), riflettendo il dinamismo di Qatar Airways. Al contrario, il turismo crocieristico ha subito un crollo (-41,7% di arrivi), imputabile alle persistenti tensioni in Medio Oriente che hanno portato alla cancellazione di numerose crociere internazionali nella regione. Sono previsti 72 scali nella stagione 2025-2026.\r

\r

Intanto, la destinazione Qatar punta molto sul settore Mice: attraverso 600 eventi, ha coinvolto più di un milione di visitatori nel Paese. Attualmente nella destinazione sono già previsti nel 2026 e nel 2027 ben 14 eventi di portata internazionale.\r

\r

Più di un terzo dei turisti (36%) proviene dal Medio Oriente, mentre l'Europa è la seconda regione di provenienza (26%), davanti all'Asia-Pacifico (22%).\r

\r

Il target del Qatar, entro il 2030, è quello di attrarre 6 milioni di visitatori internazionali all'anno: in questo modo il turismo dovrebbe arrivare a rappresentare il 12% del Pil, rispetto all'attuale 8% circa.","post_title":"Qatar: gli arrivi turistici hanno superato i 5 milioni nel 2025","post_date":"2026-01-27T14:34:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769524474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines annuncia una nuova partnership in codeshare con Air Montenegro, allo scopo di migliorare le opzioni di viaggio tra la Turchia e il Montenegro.\r

\r

Da una parte Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo sui servizi operati da Air Montenegro nelle tratte Istanbul-Tivat e Istanbul-Podgorica, offrendo una migliore connettività via Istanbul.\r

\r

Dall'altra Air Montenegro apporrà il proprio codice di volo non solo sui servizi tra i due paesi, ma anche sui voli di Turkish Airlines per Dubai e Baku. Unendo la presenza regionale di Air Montenegro nei Balcani alla vasta rete internazionale di Turkish Airlines, si evidenzieranno nuove opportunità sia per i viaggiatori leisure che per il business.\r

\r

«Oltre a essere uno dei principali hub dell'aviazione mondiale - commenta Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines - Istanbul funge da ponte strategico che collega Europa e Asia. La nostra collaborazione con Air Montenegro non solo darà nuovo slancio al traffico tra la Turchia e il Montenegro, ma genererà anche sinergie per il turismo e il commercio».\r

\r

«Questa partnership in codeshare con Turkish Airlines - aggiungeVukadin Stojanović, chief executive officer di Air Montenegro - rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei collegamenti internazionali del Montenegro. Combinando la nostra rete regionale con la portata globale di Turkish Airlines, offriamo più destinazioni, maggiore flessibilità e un'esperienza di viaggio di alta qualità, sostenendo al contempo lo sviluppo dei legami culturali ed economici tra i nostri due paesi».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines e Air Montenegro, nuovo accordo per migliorare i collegamenti tra i due paesi","post_date":"2026-01-27T12:23:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769516627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il termalismo italiano torna protagonista a BIT 2026 con Villaggio Thermalia, il progetto di Federterme Confindustria che negli ultimi anni si è affermato come piattaforma di riferimento per raccontare il turismo del benessere in chiave contemporanea, integrata e strategica.\r

\r

Non solo destinazioni, ma visione. Villaggio Thermalia interpreta il termalismo come sistema evoluto in cui salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita diventano leve concrete di sviluppo turistico e territoriale. Al centro, le acque termali: risorsa identitaria e motore di un’offerta capace di rispondere ai nuovi modelli di viaggio, sempre più orientati al benessere attivo, alla consapevolezza e all’equilibrio psicofisico.\r

\r

“L’edizione 2026 si inserisce in un contesto particolarmente significativo anche grazie alla spinta internazionale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, che rafforzano il racconto dell’Italia come ecosistema integrato di sport, natura, salute e turismo. In questo scenario, Villaggio Thermalia si propone come hub del benessere italiano, capace di intercettare trend globali e tradurli in progettualità per il mercato” dichiarano da Federterme\r

\r

Con una superficie di 600 mq, il Villaggio propone un ecosistema di esperienze dove terme, spa, fitness, ricerca e cultura dialogano tra loro, offrendo agli operatori una visione concreta delle opportunità di sviluppo del comparto. Lo spazio diventa occasione di relazione tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute, mettendo in luce il valore competitivo del termalismo italiano tra tradizione e innovazione.\r

\r

Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva a BIT 2026 con una struttura consolidata e un posizionamento sempre più chiaro. Il claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del progetto, che rafforza l’esperienza e amplia il programma di contenuti, con talk e incontri dedicati a operatori, istituzioni e stakeholder.\r

\r

Ampio spazio sarà riservato all’approfondimento: panel su dati di settore, scenari di mercato e valore del termalismo in ambito turistico e sanitario. Presenti Italcares, con focus sui nuovi modelli di accesso ai servizi, Forst – Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, con contributi su ricerca e medicina preventiva, ed Ebiterme, che offrirà una lettura aggiornata delle dinamiche del lavoro e delle prospettive di sviluppo del comparto.\r

\r

Come commentano da Federterme, “l’obiettivo è rafforzare Villaggio Thermalia come hub nazionale del turismo del benessere e consolidare Thermalia come brand capace di raccontare, con concretezza e visione, il futuro del termalismo italiano”.","post_title":"Villaggio Thermalia a BIT 2026: l’Italia del benessere che guarda al futuro","post_date":"2026-01-27T12:23:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bit","federterme"],"post_tag_name":["Bit","Federterme"]},"sort":[1769516605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Greater Miami e Miami Beach sono in attesa di accogliere i quattro incontri della fase a gironi che si terranno al Miami Stadium (Hard Rock Stadium a Miami Gardens ), parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che ospiterà Greater Miami, dalla fase a gironi ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto. Questi incontri fanno parte delle sette partite della Coppa del Mondo FIFA 26™ che Greater Miami ospiterà, dalla fase a gironi fino ai quarti di finale e alla finale per il terzo posto.Le partite della fase a gironi di Miami includono: 15 giugno 2026 – Arabia Saudita vs. Uruguay alle 18:00 EST; 21 giugno 2026 – Uruguay vs. Cabo Verde alle 18:00 EST; 24 giugno 2026 – Brasile vs. Scozia alle 18:00 EST; 27 giugno 2026 – Colombia vs. Portogallo alle 19:30 EST.\r

\r

«Greater Miami e Miami Beach sono il luogo in cui il mondo si incontra. Ospitare sette partite della Coppa del Mondo, comprese queste emozionanti gare della fase a gironi, è per noi un vero onore - spiega David Whitaker, president e ceo Greater Miami convention & visitors bureau - Tifosi da quattro continenti stanno arrivando per vivere la FIFA World Cup 26™, e non vediamo l’ora di far scoprire loro la vera Miami: i quartieri multiculturali, i ristoranti pluripremiati, le spiagge spettacolari e, soprattutto, la nostra passione unica per gli eventi sportivi globali».\r

\r

L’identità multiculturale di Miami e Miami Beach conferisce alla destinazione un ruolo ideale per ospitare squadre provenienti da Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa.\r

\r

La FIFA World Cup 26 ™ si aggiunge alla celebre serie di eventi sportivi internazionali di Miami, tra cui il World Baseball Classic il Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix, il Miami Open, il Nascar Championship e i quarti di finale dei playoff del Capital One Orange Bowl College Football Miami continua a essere una delle destinazioni più importanti al mondo per quanto riguarda la competizione, lo stile di vita e l'intrattenimento a livello globale.\r

\r

«Poche destinazioni incarnano l’energia globale come Miami - aggiunge Whitaker - Con sette partite della Coppa del Mondo, i tifosi non assisteranno solo a calcio di livello mondiale, ma vivranno anche la cultura, lo spirito e la gioia che rendono Miami davvero indimenticabile».","post_title":"Greater Miami e Miami Beach, tutto è pronto per accogliere 4 incontri della Coppa del Mondo FIFA 26","post_date":"2026-01-27T12:21:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769516511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423821\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Danieli di Venezia. Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption]\r

\r

L’Italia è la prima nazione al mondo per il turismo di lusso. I dati dell’ultimo Luxe Report 2025 di Virtuoso evidenziano la posizione dell’Italia in testa, davanti a Grecia, Francia, Giappone e Croazia.\r

\r

«Non solo il biennio 2025/2026 è il migliore per il mercato Italia a livello internazionale – sottolinea Claudio Citzia, founder di Luxforsale e co-founder della Luxury Travel Academy – ma abbiamo addirittura superato Usa e Cina. Il cliente luxury è interessato a soggiornare nelle strutture alberghiere ma anche in residenze di prestigio, per vivere a contatto con la cultura locale. Non cerca solo le grandi città ma anche i territori meno conosciuti. Il fatto che l’Italia sia percepita come destinazione sicura, sotto diversi punti di vista, la rende molto appetibile a chi vuole investire su strutture alberghiere di lusso. Ed anche in questo settore è in prima posizione».\r

\r

Una situazione favorevole alla quale però non corrisponde un “sistema” Italia pronto a soddisfare le esigenze della clientela luxury.\r

\r

«La nostra cultura del viaggio è ancora troppo “artigiana” – aggiunge Citzia – Per vendere il prodotto luxury dobbiamo fare sistema ed essere in grado di soddisfare richieste molto precise. La difficoltà nel percepire questo nostro potenziale è sicuramente un limite attualmente molto penalizzante per il mercato».\r

\r

La Luxury Travel Academy, fondata nel 2025 da Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, è nata proprio per supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium in forte crescita.\r

\r

Il passo successivo sarà il lancio del primo Speed Meeting B2B di filiera, in programma il prossimo 18 febbraio, dedicato esclusivamente al Luxury Travel & Hospitality mai organizzato in Italia e nato per rispondere ad un’esigenza concreta del mercato.\r

\r

Un evento professionale strutturato per favorire connessioni qualificate, partnership strategiche e referenze incrociate tra operatori dell’alta gamma del turismo e dell’ospitalità.\r

\r

«Le partnership strategiche sono il modo migliore per crescere più .– commenta Giada Marabotto , titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy - personalmente adoro il contatto umano e penso che nessuno strumento tecnologico potrà mai sostituirlo del tutto, ma eventualmente facilitarlo».\r

\r

Tutti gli attori della filiera luxury si incontreranno all’interno dello Speed Meeting, con un format strutturato e tempi ottimizzati. In due ore si creeranno connessioni che normalmente richiederebbero mesi di eventi non mirati.\r

\r

«Il valore delle relazioni è fondamentale – conclude Monica Vittani, co-founder dell’Academy - uno strumento di marketing potentissimo che può amplificare davvero il vecchio passaparola».\r

\r

","post_title":"Luxury Travel Academy, focus sui professionisti pronti a creare connessioni nel mercato premium","post_date":"2026-01-27T12:21:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1769516503000]}]}}