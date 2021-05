Amitaba Viaggi: cancellati tutti i viaggi di gruppo fino ad agosto. Si ricomincia a settembre

A seguito delle ultime indicazioni della Farnesina sulle destinazioni raggiungibili dai viaggiatori italiani, il to Amitaba Viaggi ha deciso di annullare tutti le partenze di gruppo in programma fino ad agosto, riprogrammandole per il prossimo anno. “Come si legge sul sito della Farnesina – recita una nota dell’operatore milanese specializzato in Africa, Medio Oriente e Asia – fino al 31 luglio prossimo le destinazioni di viaggio da noi predilette non possono essere raggiunte. Vedremo a seguire quali saranno le nuove norme, ma anche nell’ipotesi più positiva che poi da agosto queste vengano aperte, non ci sarebbero comunque i tempi tecnici per organizzare delle partenze per il prossino agosto”.

Gli itinerari di gruppo Amitaba Viaggi riprenderanno quindi a cominciare da settembre. “In questi mesi saremo comunque presenti ma con orari variabili – conclude la nota -. Vi chiediamo così la cortesia, per qualunque informazione e richiesta, di contattarci esclusivamente via email al nostro usuale indirizzo (amitaba@amitaba.net). Siamo dispiaciutissimi di tutto ciò, ma purtroppo la situazione che ci contorna è questa”.