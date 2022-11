Amitaba: ancora difficoltà sulle partenze per l’Oriente ma il 4 febbraio c’è l’India del sud Nuovi aggiornamenti sul fronte programmazione di Amitaba Viaggi: “Lo scenario per il 2023 non è ancora del tutto normalizzato – si legge un una nota dell’operatore -. Le difficoltà principali che concernono la nostra sfera di attività sono la chiusura di Tibet e Cina, il cui termine è difficile da pronosticare. La prosecuzione, quantomeno per i prossimi mesi, della chiusura del Turkmenistan. Le difficoltà nel transito di confine tra Tagikistan e Kirghizistan. Le regole complicate per i tour in Indonesia che coprono più isole. Abbiamo pertanto tolto dal calendario, con grande malincuore, i viaggi che erano previsti in Tibet e Cina nel 2023, in attesa di ulteriori sviluppi, e anche sospeso, fino a prossima data che si augura non lontana, i progetti in Indonesia. Il viaggio in Turkmenistan previsto in primavera è stato invece spostato all’inizio di ottobre, mentre il viaggio in Tagikistan previsto a giugno verrà eseguito senza prosecuzione per il Kirghizistan. Approfittiamo però per segnalarvi che il viaggio nell’India del sud (Tamil Nadu e Kerala) con partenza 4 febbraio 2023, è già confermato: si tratta di un bellissimo percorso nell’intensa ma rilassata cultura dell’India meridionale, tra arte e natura, che si svolge in un momento climatico ideale e termina con una grande coccola presso un ottimo centro ayurvedico del Kerala”.

