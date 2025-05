Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia E’ lo Yacht Savoy la novità di punta dell’Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo. Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale. Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine. L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo. Gli itinerari L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate. Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491075 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lo Yacht Savoy la novità di punta dell'Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo. Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale. Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine. L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo. Gli itinerari L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate. Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno. [gallery ids="491082,491083"] [post_title] => Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia [post_date] => 2025-05-22T13:41:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747921277000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Posia Retreat & Spa Una Esperienze apre all'estate 2025 con la nuova classificazione “5 stelle lusso” e l'inaugurazione di due nuove suite panoramiche. Affacciato sulla costa salentina di San Foca, il boutique hotel amplia quindi da quest'anno la propria proposta alberghiera con le due esclusive suite panoramiche, che completano l’offerta delle già esistenti 21 camere. Situata al primo piano, la Grand Suite Posia propone 58 mq di eleganza raffinata, mentre la Suite Mora, al secondo piano, si estende su una superficie di 52 mq. Entrambe le soluzioni, contraddistinte da spazi ampi e luminosi, sono arredate con pregiati elementi di design e godono di una vista mozzafiato che abbraccia il mare Adriatico e, in lontananza, i monti Balcani. Dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere un lussuoso soggiorno a due passi dal mare, sono progettate per garantire il massimo della riservatezza agli ospiti. Massima attenzione, come sempre, per i servizi agli ospiti: l'Aura Restaurant propone per questa stagione 4 nuovi menu degustazione studiati dallo chef executive della struttura per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione. Il Nui Lounge & Champagne, invece, è in grado di offrire esperienze dai toni sofisticati, rilassate e chic, da vivere al tramonto, all’ora dell’aperitivo, oppure dopo cena. La cornice si completa con la proposta del The Green Bar & "Iconica" Terrace: un angolo dedito al più assoluto relax situato sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e tipicità della cucina mediterranea. Novità anche in tema benessere: la My SPA, con i suoi 350 mq (piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax, un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti personalizzati realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative) propone quest'anno il programma "Wellness Gourmet", che abbina piacevoli percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, da chi predilige un taglio fitness fino a chi preferisce festeggiare una ricorrenza speciale. Infine, tra le novità della stagione 2025 figura l’iniziativa Posia Art Project, nata dalla collaborazione tra il Posia Retreat & Spa | Una Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Il progetto, volto a promuovere l'arte contemporanea in hotel, è stato inaugurato a maggio e vedrà svolgersi, nei prossimi mesi, un vero e proprio vernissage con la presenza di artisti e curatori, protagonisti di un tour guidato all'interno della struttura. L'evento sarà aperto al pubblico esterno. [gallery ids="491050,491049,491051"] [post_title] => Posia Retreat & Spa | Una Esperienze ottiene le 5 stelle lusso. Aperte due nuove suite [post_date] => 2025-05-22T12:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747915417000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza. Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo. Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani. Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti. Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza. Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale. Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso. Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante. Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari. Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto. Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità. Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress. Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti. Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole. Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress. Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo. La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso. Approfondimento: Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota I.Pr. [post_title] => Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza? [post_date] => 2025-05-22T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911067000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491101" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption] Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar. Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese. L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola. «Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater». Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola. [post_title] => Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island [post_date] => 2025-05-22T10:28:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747909687000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete. «L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni». L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo. «La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee». NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea. [post_title] => Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile [post_date] => 2025-05-22T10:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747908020000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair aumenta gli impegni in termini di capacità verso la Lapponia finlandese per l'inverno 2025-26, aumentando le frequenze settimanali su Rovaniemi, Ivalo e Kittilä. I voli aggiuntivi saranno concentrati nei giorni di maggiore afflusso, in particolare nel weekend, quando, ad esempio, si registra il cambio ospiti nella maggior parte dei cottage in affitto. «Ai passeggeri offriamo collegamenti ancora più capillari verso tutte le nostre destinazioni della Lapponia durante l'inverno - afferma Perttu Jolma, vice president, network di Finnair -. I voli aggiuntivi si concentreranno soprattutto nell'alta stagione da dicembre a febbraio, ma abbiamo previsto anche voli a marzo, a supporto di tutta la stagione invernale». Per la prossima winter la compagnia finlandese opererà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 10 in più rispetto all'inverno scorso; e durante l’alta stagione, il vettore volerà verso Rovaniemi fino a 16 volte al giorno il sabato e 14 volte la domenica. Kittilä, molto apprezzata dai viaggiatori diretti ad esempio a Levi e Ylläs, questo inverno offrirà fino a 41 voli settimanali, sette in più rispetto allo scorso anno. Durante le settimane di maggiore affluenza, Finnair volerà a Kittilä fino a otto volte al giorno il sabato e la domenica. Ivalo, la destinazione più a nord servita dal vettore in Finlandia, sarà raggiungibile fino a 33 volte a settimana, con voli aggiuntivi il sabato e la domenica. Oltre alla Lapponia, Finnair aggiungerà anche due frequenze supplementari il sabato e una la domenica per Kuusamo, una popolare destinazione invernale della Finlandia settentrionale. [post_title] => Finnair servirà la Lapponia con un numero record di volo nella winter 2025-26 [post_date] => 2025-05-22T09:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905784000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri. Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa. Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio. Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità. Coperture ampie e flessibili Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano. Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali. “Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial. Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione. [post_title] => Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane [post_date] => 2025-05-21T11:40:31+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747827631000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="" align="alignleft" width="300"] ©BlikkStudio_Project Hotel Eisenhut[/caption] Un’oasi accogliente e raffinata nel cuore storico di Bolzano: è l’Eisenhut Boutique Hotel che in questi giorni ha aperto i battenti nel capoluogo alto-atesino. Nato da un edificio del 1200, il nuovo hotel fonde armonicamente eleganza contemporanea alla sostenibilità, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva tra arte, comfort e un contatto diretto con il verde e la luce. Il progetto Eisenhut Boutique Hotel nasce dall'incontro di due famiglie con una lunga tradizione nell'ospitalità. Moritz Sanoner, proveniente da una famiglia attiva nell’hotellerie di lusso con l'esperienza del Gruppo Adler e Lisa Prast, la cui storia familiare è profondamente legata al settore alberghiero, si sono uniti per realizzare un sogno condiviso: riportare in vita un immobile storico, un tempo guesthouse e da anni abbandonato, trasformandolo così in un simbolo di riqualificazione urbana. Il piano terra dell’hotel è progettato come uno spazio multifunzionale e accogliente, pensato per offrire una varietà di esperienze. La zona lounge d’ingresso, con morbide poltrone e illuminazione diffusa, funge anche da area per la colazione leggera e invita gli ospiti a godersi un momento di relax. L'Honesty Bar, presente proprio al piano terra e aperto 24 ore su 24, offre un ambiente rilassato e moderno dove gli ospiti possono sentirsi liberi di esplorare le loro preferenze. Con il suo design accogliente e raffinato, il corner bar al mattino offre e completa il buffet della prima colazione con una selezione di prodotti tipici regionali selezionati da fornitori locali e specialità fatte in casa nell’esclusiva cucina a vista. Sempre al piano terra gli ospiti possono accedere a un'area fitness dotata di attrezzi per Pilates Reformer, pensata per chi vuole mantenersi in forma durante il soggiorno. L'hotel dispone di 34 camere, progettate per offrire il massimo comfort e armonizzarsi con la visione luminosa e naturalistica che definisce la proprietà, profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni dell'Alto Adige. ​​Ogni suite è arricchita da pavimenti in legno pregiato, intonaci in argilla naturale e tonalità calde, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. L’hotel ha scelto soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, come l’uso di contenitori refill per i prodotti di cortesia e l'acqua, che viene filtrata e imbottigliata in loco. L’hotel gode di una posizione centrale strategica: a pochi passi dalla stazione e nel cuore della zona pedonale di Bolzano, garantisce facile accesso ai negozi e alla vasta offerta di ristoranti locali di altissima qualità. [post_title] => Eisenhut Boutique Hotel: nuovo indirizzo dell'ospitalità nel cuore di Bolzano [post_date] => 2025-05-21T09:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747819840000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490900" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Nick Costantini e Ottavio Scotto di Vettimo[/caption] "Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa del Pacifico, l'oceano senza fine...": benché sia trascorso più di un secolo da quando lo scrittore britannico Somerset Maugham viaggiò attraverso i mari del Sud, questi luoghi rimangono destinazioni remote per gran parte dei viaggiatori. Ma è altrettanto vero che oggi queste piccole isole che punteggiano l'immensità del Pacifico sono sicuramente più facilmente raggiungibili: anche grazie ad Air Tahiti Nui, che attraverso la collaborazione con Air Rarotonga ed Air Tahiti, potenzia l'offerta voli tra la Polinesia Francese e le Isole Cook. Dal 29 giugno fino al 28 dicembre 2025, la frequenza dei voli sulla rotta Tahiti-Rarotonga raddoppierà, passando dagli attuali due a quattro voli settimanali: ciascuna compagnia aerea opererà due voli a settimana nell'ambito di accordi di codeshare semplificando l'iter di prenotazione sia per gli agenti di viaggio che per i turisti. Il rafforzamento del collegamento mira ad attrarre viaggiatori dai principali mercati internazionali, in particolare dall'emisfero settentrionale, in cerca di esperienze culturali autentiche e delle peculiarità uniche delle Isole Cook. La rotta potenzia inoltre l'accesso attraverso la rete internazionale di Air Tahiti Nui, collegando Francia, Nord America e oltre con Tahiti, e da lì alle Isole Cook. «In pratica, dall'Italia è possibile raggiungere le Cook con un unico biglietto via Parigi - sottolinea Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui -: si scende a Los Angeles, dove i nostri passeggeri hanno a disposizione una dogana separata dagli altri e quindi molto più veloce, per poi ripartire alla volta delle isole». Attualmente l'andamento del booking è positivo "sia dall'Italia sia a livello globale" con le agenzie di viaggio che confermano la loro predominanza tra i canali distribuitivi di Air Tahiti Nui, «poiché un viaggio nel Pacifico rimane un itinerario da costruire e per il quale affidarsi alla consulenza di professionisti». Quello tra le due destinazioni del Sud Pacifico «è legame profondo - ricorda Nick Costantini, general manager Southern Europe, Cook Islands Tourism Corporation -, che le vede entrambe impegnate nella valorizzazione della cultura Maori che le accomuna». Tahiti diventa un «nuovo gateway per le Cook, base ideale da cui partire alla scoperta dei due arcipelaghi, vivendo un'esperienza unica tra cultura, natura e autenticità: un viaggio che conduce nel cuore della Polinesia, dove la vibrante energia di Tahiti incontra la serenità delle Isole Cook». Il ricco patrimonio culturale polinesiano condiviso si riflette nelle danze tradizionali, nell'artigianato e nelle comunità locali, pur offrendo atmosfere e paesaggi distintivi. In termini di arrivi, le Cook puntano ai «1.200-1.300 visitatori dall'Italia, rispetto ai 2.000 pre-Covid, numeri che posizionano il nostro mercato alle spalle di quello della Germania, e stiamo raggiungendo il Regno Unito. A livello europeo i turisti si attestavano attorno ai 7-8.000, sempre in epoca pre-pandemia, ma la maggior parte provengono naturalmente da Nuova Zelanda e Australia. Per certo gli italiani sono particolarmente apprezzati, poiché soggiornano più a lungo e dunque spendono di più». Viaggiatori che sono in larga parte coppie in viaggio di nozze, «ma piano piano aumentano anche single, famiglie e piccoli gruppi di amici. Mi piace però ribadire che l'obiettivo non è quello di crescere in termini numerici: da tempo la scelta del governo delle Cook - che quest'anno celebrano i 60 anni di indipendenza - è quella di un turismo sostenibile, una decisione che tocchiamo con mano sulle isole, a cominciare dall'assenza delle grandi catene alberghiere internazionali. Ad oggi Rarotonga conta circa 2.000 posti letto, a fronte di 170.000 visitatori all'anno». [post_title] => Isole Cook e Tahiti in un unico viaggio: Air Tahiti Nui aumenta i collegamenti [post_date] => 2025-05-21T08:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747817124000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "agenzia viaggi rallo lo yacht savoy prende il largo in esclusiva sul mercato italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2540,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo Yacht Savoy la novità di punta dell'Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo.\r

\r

Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale.\r

\r

Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine.\r

\r

L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo.\r

\r

Gli itinerari\r

\r

L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate.\r

\r

Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno.\r

\r

[gallery ids=\"491082,491083\"]","post_title":"Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia","post_date":"2025-05-22T13:41:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747921277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Posia Retreat & Spa Una Esperienze apre all'estate 2025 con la nuova classificazione “5 stelle lusso” e l'inaugurazione di due nuove suite panoramiche. \r

Affacciato sulla costa salentina di San Foca, il boutique hotel amplia quindi da quest'anno la propria proposta alberghiera con le due esclusive suite panoramiche, che completano l’offerta delle già esistenti 21 camere. Situata al primo piano, la Grand Suite Posia propone 58 mq di eleganza raffinata, mentre la Suite Mora, al secondo piano, si estende su una superficie di 52 mq. \r

Entrambe le soluzioni, contraddistinte da spazi ampi e luminosi, sono arredate con pregiati elementi di design e godono di una vista mozzafiato che abbraccia il mare Adriatico e, in lontananza, i monti Balcani. Dotate di tutti i comfort necessari per trascorrere un lussuoso soggiorno a due passi dal mare, sono progettate per garantire il massimo della riservatezza agli ospiti.\r

\r

Massima attenzione, come sempre, per i servizi agli ospiti: l'Aura Restaurant propone per questa stagione 4 nuovi menu degustazione studiati dallo chef executive della struttura per esaltare i sapori autentici del territorio. Tra le proposte di punta spicca il Gran Menù Degustazione a 12 portate, disponibile su prenotazione. Il Nui Lounge & Champagne, invece, è in grado di offrire esperienze dai toni sofisticati, rilassate e chic, da vivere al tramonto, all’ora dell’aperitivo, oppure dopo cena. La cornice si completa con la proposta del The Green Bar & \"Iconica\" Terrace: un angolo dedito al più assoluto relax situato sulla terrazza panoramica, dove gustare cocktail innovativi e tipicità della cucina mediterranea. \r

\r

Novità anche in tema benessere: la My SPA, con i suoi 350 mq (piscina interna con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e aree relax, un ampio ventaglio di massaggi e trattamenti personalizzati realizzati con prodotti naturali e tecniche innovative) propone quest'anno il programma \"Wellness Gourmet\", che abbina piacevoli percorsi benessere a proposte gastronomiche bilanciate e salutari, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti, da chi predilige un taglio fitness fino a chi preferisce festeggiare una ricorrenza speciale.\r

\r

Infine, tra le novità della stagione 2025 figura l’iniziativa Posia Art Project, nata dalla collaborazione tra il Posia Retreat & Spa | Una Esperienze e la Gigi Rigliaco Gallery. Il progetto, volto a promuovere l'arte contemporanea in hotel, è stato inaugurato a maggio e vedrà svolgersi, nei prossimi mesi, un vero e proprio vernissage con la presenza di artisti e curatori, protagonisti di un tour guidato all'interno della struttura. L'evento sarà aperto al pubblico esterno.\r

\r

[gallery ids=\"491050,491049,491051\"]","post_title":"Posia Retreat & Spa | Una Esperienze ottiene le 5 stelle lusso. Aperte due nuove suite","post_date":"2025-05-22T12:03:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747915417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza.\r

Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio\r

Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo.\r

\r

Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani.\r

Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi\r

Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti.\r

\r

Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza.\r

Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto\r

I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale.\r

\r

Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso.\r

Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti\r

Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante.\r

\r

Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari.\r

Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione\r

Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto.\r

\r

Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità.\r

Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili\r

Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress.\r

\r

Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti.\r

Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo\r

Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole.\r

\r

Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress.\r

Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno\r

Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo.\r

\r

La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso.\r

\r

Approfondimento:\r

\r

Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota\r

\r

\r

\r

I.Pr. ","post_title":"Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza?","post_date":"2025-05-22T10:51:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747911067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491101\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e Loris Giusti, key account Azemar[/caption]\r

\r

Tappa ligure per Azemar che nel cuore di Genova, al ‘The Cook Restaurant’ ha ospitato le migliori agenzie di viaggio locali in una serata esclusiva al Bawe Island di Zanzibar.\r

\r

Il ‘One Island One Resort’ - unica struttura di questo genere realizzata sull'isola - ha aperto i battenti nel 2024 e garantisce agli ospiti un ambiente di totale privacy, fra mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell'operatore milanese.\r

\r

L’Isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’isola.\r

\r

«Azemar porta avanti rocede l'attività di tour operator sull’oceano Indiano su più fronti - ricorda il key account, Loris Giusti - mentre prosegue in parallelo quella di gestore dei nostri ‘The Cocoon Collection’, il brand che racchiude le sei proprietà alle Maldive e Zanzibar. E’ molto importante poter offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeater».\r

\r

Alla serata genovese hanno partecipato: Rossella di Fieschi Travel, Genova; Silvia di Geotravels Viaggi, Genova; Tiiana di Osiris Viaggi, Genova; Cristina di Rebellato Viaggi, Genova; Rossella e Francesca di Mondocapovolto Viaggi, Genova; Paola di Maniman Viaggi, Genova, Edvige di Malta Travel, Genova; Veronica di Gattinoni Travel, Genova; Sandra di Sastesitour, Genova; Elisabetta di Giver Viaggi, Genova; Sara di Genovagando Viaggi, Genova; Matilde di Med Travel, Genova; Arianna e Silvia di Misha Travel, Genova; Enrico di La Superba Viaggi, Genova; Manuela di Propeller Viaggi, Arenano, Ombretta di Lugares Viaggi, Savona; Maria Grazia di Bubble Viaggi, Genova; Antonella di Tam Viaggi, Genova; Manuela e Francesca di Relais Viaggi, Genova; Silvia, Patrizia ed Elena di Volver Viaggi, Genova; Fulvio di Perché No Viaggi, Genova e Christian du Prattours Viaggi, Albissola.\r

\r

","post_title":"Azemar a tu per tu con le agenzie di viaggio a Genova: rotta su Bawe Island","post_date":"2025-05-22T10:28:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747909687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete.\r

\r

«L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni».\r

\r

L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo.\r

\r

«La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee».\r

\r

NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea.","post_title":"Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile","post_date":"2025-05-22T10:00:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747908020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair aumenta gli impegni in termini di capacità verso la Lapponia finlandese per l'inverno 2025-26, aumentando le frequenze settimanali su Rovaniemi, Ivalo e Kittilä. I voli aggiuntivi saranno concentrati nei giorni di maggiore afflusso, in particolare nel weekend, quando, ad esempio, si registra il cambio ospiti nella maggior parte dei cottage in affitto.\r

\r

\r

«Ai passeggeri offriamo collegamenti ancora più capillari verso tutte le nostre destinazioni della Lapponia durante l'inverno - afferma Perttu Jolma, vice president, network di Finnair -. I voli aggiuntivi si concentreranno soprattutto nell'alta stagione da dicembre a febbraio, ma abbiamo previsto anche voli a marzo, a supporto di tutta la stagione invernale».\r

\r

Per la prossima winter la compagnia finlandese opererà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 10 in più rispetto all'inverno scorso; e durante l’alta stagione, il vettore volerà verso Rovaniemi fino a 16 volte al giorno il sabato e 14 volte la domenica.\r

\r

Kittilä, molto apprezzata dai viaggiatori diretti ad esempio a Levi e Ylläs, questo inverno offrirà fino a 41 voli settimanali, sette in più rispetto allo scorso anno. Durante le settimane di maggiore affluenza, Finnair volerà a Kittilä fino a otto volte al giorno il sabato e la domenica. Ivalo, la destinazione più a nord servita dal vettore in Finlandia, sarà raggiungibile fino a 33 volte a settimana, con voli aggiuntivi il sabato e la domenica.\r

\r

Oltre alla Lapponia, Finnair aggiungerà anche due frequenze supplementari il sabato e una la domenica per Kuusamo, una popolare destinazione invernale della Finlandia settentrionale.\r

\r

","post_title":"Finnair servirà la Lapponia con un numero record di volo nella winter 2025-26","post_date":"2025-05-22T09:23:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747905784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intermundial entra ufficialmente nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa pensata su misura per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo, specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita e un call center dedicato per agenzie, passeggeri e assistenza 24 ore su 24 durante il viaggio, occupandosi direttamente della gestione delle pratiche al momento dell’apertura dei sinistri.\r

Fondata nel 1994, Intermundial è oggi una delle realtà di riferimento in Europa nel settore delle assicurazioni specialistiche per il turismo. . Negli anni l’azienda ha investito in tecnologia, assistenza multilingue e sviluppo prodotto, costruendo una rete di partner e collaborazioni che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per oltre 5.000 agenzie in Europa.\r

Un ruolo chiave in questa proposta è affidato anche all’innovazione tecnologica, che Intermundial ha saputo mettere al servizio dell’efficienza operativa. Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti, rafforzando ulteriormente il valore percepito del servizio.\r

Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Oggi il cliente finale è sempre più attento, informato e selettivo: scegliere di viaggiare protetti è una richiesta crescente e concreta, e rispondere in modo tempestivo ed efficace a questa domanda è, per gli intermediari, un’opportunità strategica oltre che una responsabilità.\r

\r

Coperture ampie e flessibili\r

Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano.\r

Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura. Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15.000€ per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali.\r

“Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial.\r

Infine, la distribuzione del prodotto infine è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore, con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione.","post_title":"Intermundial lancia Pack Plus ed entra nel sistema delle assicurazioni turistiche italiane","post_date":"2025-05-21T11:40:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747827631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ©BlikkStudio_Project Hotel Eisenhut[/caption]\r

\r

Un’oasi accogliente e raffinata nel cuore storico di Bolzano: è l’Eisenhut Boutique Hotel che in questi giorni ha aperto i battenti nel capoluogo alto-atesino. Nato da un edificio del 1200, il nuovo hotel fonde armonicamente eleganza contemporanea alla sostenibilità, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva tra arte, comfort e un contatto diretto con il verde e la luce.\r

\r

Il progetto Eisenhut Boutique Hotel nasce dall'incontro di due famiglie con una lunga tradizione nell'ospitalità. Moritz Sanoner, proveniente da una famiglia attiva nell’hotellerie di lusso con l'esperienza del Gruppo Adler e Lisa Prast, la cui storia familiare è profondamente legata al settore alberghiero, si sono uniti per realizzare un sogno condiviso: riportare in vita un immobile storico, un tempo guesthouse e da anni abbandonato, trasformandolo così in un simbolo di riqualificazione urbana.\r

\r

Il piano terra dell’hotel è progettato come uno spazio multifunzionale e accogliente, pensato per offrire una varietà di esperienze. La zona lounge d’ingresso, con morbide poltrone e illuminazione diffusa, funge anche da area per la colazione leggera e invita gli ospiti a godersi un momento di relax. L'Honesty Bar, presente proprio al piano terra e aperto 24 ore su 24, offre un ambiente rilassato e moderno dove gli ospiti possono sentirsi liberi di esplorare le loro preferenze.\r

\r

Con il suo design accogliente e raffinato, il corner bar al mattino offre e completa il buffet della prima colazione con una selezione di prodotti tipici regionali selezionati da fornitori locali e specialità fatte in casa nell’esclusiva cucina a vista.\r

\r

Sempre al piano terra gli ospiti possono accedere a un'area fitness dotata di attrezzi per Pilates Reformer, pensata per chi vuole mantenersi in forma durante il soggiorno.\r

\r

L'hotel dispone di 34 camere, progettate per offrire il massimo comfort e armonizzarsi con la visione luminosa e naturalistica che definisce la proprietà, profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni dell'Alto Adige. ​​Ogni suite è arricchita da pavimenti in legno pregiato, intonaci in argilla naturale e tonalità calde, creando un'atmosfera accogliente e rilassante.\r

\r

L’hotel ha scelto soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, come l’uso di contenitori refill per i prodotti di cortesia e l'acqua, che viene filtrata e imbottigliata in loco.\r

\r

L’hotel gode di una posizione centrale strategica: a pochi passi dalla stazione e nel cuore della zona pedonale di Bolzano, garantisce facile accesso ai negozi e alla vasta offerta di ristoranti locali di altissima qualità.","post_title":"Eisenhut Boutique Hotel: nuovo indirizzo dell'ospitalità nel cuore di Bolzano","post_date":"2025-05-21T09:30:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747819840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490900\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Nick Costantini e Ottavio Scotto di Vettimo[/caption]\r

\r

\"Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa del Pacifico, l'oceano senza fine...\": benché sia trascorso più di un secolo da quando lo scrittore britannico Somerset Maugham viaggiò attraverso i mari del Sud, questi luoghi rimangono destinazioni remote per gran parte dei viaggiatori.\r

\r

Ma è altrettanto vero che oggi queste piccole isole che punteggiano l'immensità del Pacifico sono sicuramente più facilmente raggiungibili: anche grazie ad Air Tahiti Nui, che attraverso la collaborazione con Air Rarotonga ed Air Tahiti, potenzia l'offerta voli tra la Polinesia Francese e le Isole Cook.\r

\r

Dal 29 giugno fino al 28 dicembre 2025, la frequenza dei voli sulla rotta Tahiti-Rarotonga raddoppierà, passando dagli attuali due a quattro voli settimanali: ciascuna compagnia aerea opererà due voli a settimana nell'ambito di accordi di codeshare semplificando l'iter di prenotazione sia per gli agenti di viaggio che per i turisti.\r

\r

Il rafforzamento del collegamento mira ad attrarre viaggiatori dai principali mercati internazionali, in particolare dall'emisfero settentrionale, in cerca di esperienze culturali autentiche e delle peculiarità uniche delle Isole Cook. La rotta potenzia inoltre l'accesso attraverso la rete internazionale di Air Tahiti Nui, collegando Francia, Nord America e oltre con Tahiti, e da lì alle Isole Cook. «In pratica, dall'Italia è possibile raggiungere le Cook con un unico biglietto via Parigi - sottolinea Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui -: si scende a Los Angeles, dove i nostri passeggeri hanno a disposizione una dogana separata dagli altri e quindi molto più veloce, per poi ripartire alla volta delle isole».\r

\r

Attualmente l'andamento del booking è positivo \"sia dall'Italia sia a livello globale\" con le agenzie di viaggio che confermano la loro predominanza tra i canali distribuitivi di Air Tahiti Nui, «poiché un viaggio nel Pacifico rimane un itinerario da costruire e per il quale affidarsi alla consulenza di professionisti».\r

\r

Quello tra le due destinazioni del Sud Pacifico «è legame profondo - ricorda Nick Costantini, general manager Southern Europe, Cook Islands Tourism Corporation -, che le vede entrambe impegnate nella valorizzazione della cultura Maori che le accomuna».\r

\r

Tahiti diventa un «nuovo gateway per le Cook, base ideale da cui partire alla scoperta dei due arcipelaghi, vivendo un'esperienza unica tra cultura, natura e autenticità: un viaggio che conduce nel cuore della Polinesia, dove la vibrante energia di Tahiti incontra la serenità delle Isole Cook». Il ricco patrimonio culturale polinesiano condiviso si riflette nelle danze tradizionali, nell'artigianato e nelle comunità locali, pur offrendo atmosfere e paesaggi distintivi.\r

\r

In termini di arrivi, le Cook puntano ai «1.200-1.300 visitatori dall'Italia, rispetto ai 2.000 pre-Covid, numeri che posizionano il nostro mercato alle spalle di quello della Germania, e stiamo raggiungendo il Regno Unito. A livello europeo i turisti si attestavano attorno ai 7-8.000, sempre in epoca pre-pandemia, ma la maggior parte provengono naturalmente da Nuova Zelanda e Australia. Per certo gli italiani sono particolarmente apprezzati, poiché soggiornano più a lungo e dunque spendono di più».\r

\r

Viaggiatori che sono in larga parte coppie in viaggio di nozze, «ma piano piano aumentano anche single, famiglie e piccoli gruppi di amici. Mi piace però ribadire che l'obiettivo non è quello di crescere in termini numerici: da tempo la scelta del governo delle Cook - che quest'anno celebrano i 60 anni di indipendenza - è quella di un turismo sostenibile, una decisione che tocchiamo con mano sulle isole, a cominciare dall'assenza delle grandi catene alberghiere internazionali. Ad oggi Rarotonga conta circa 2.000 posti letto, a fronte di 170.000 visitatori all'anno».\r

\r

","post_title":"Isole Cook e Tahiti in un unico viaggio: Air Tahiti Nui aumenta i collegamenti","post_date":"2025-05-21T08:45:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747817124000]}]}}