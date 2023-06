A settembre con Gastaldi Holidays si va in treno a vapore tra i paesaggi del Colorado A bordo di un treno a vapore attraversando canyon, dirupi e gole di fiumi, fino a raggiungere, a 2.800 metri d’altezza, miniere ricche di materiali preziosi: un vero viaggio nel tempo ripercorrendo le orme dei cercatori d’oro. Rails and Trails è la proposta di viaggio Gastaldi Holidays che porta in Colorado, lungo l’antica ferrovia Durango & Silverton Narrow Gauge Raildorad, che percorre 44 miglia tra i paesaggi naturali della San Juan Forest. Nel cuore degli Stati Uniti, tra montagne e deserti, parchi nazionali, laghi fiumi e cascate e riserve indiane. Un itinerario di gruppo che da Salt Lake City raggiunge Moab, per l’accesso ai parchi Canyonlands e Arches. Da qui si raggiungerà il Colorado National Monument con i suoi canyon di roccia rosse e pareti a strapiombo che incrociano la Rim Rock Drive. Si visiterà il Black Canyon del Gunnison National Park, che deve il suo nome ai soli 33 minuti di luce che la illuminano, e si percorrerà la Million Dollar Highway: una delle strade più panoramiche del Colorado Dopo l’escursione in treno a vapore l’itinerario proseguirà con la visita del parco nazionale di Mesa Verde, sito Unesco che custodisce oltre 600 abitazioni rupestri scavate nell’arenaria delle pareti del canyon, un tempo dimora degli indiani. Si sosterà a Gallup, lungo la famosa Route 66 e sede dello storico El Rancho Hotel & Motel, che ha visto il passaggio di importanti personalità quali John Wayne, Ronald Reagan, Humphrey Bogart e molti altri. Si farà sosta ad Albuquerque e Acoma Pueblo, arroccato in cima a Mesa e completamente inabitato per 2 mila anni, e si proseguirà procede lungo il Turquoise Trail: una rotta panoramica lunga 50 miglia che si collega a Santa Fe, attraversando colline con vista sulle montagne e pittoresche città minerarie. Dalla gola del Rio Grande si giungerà a Taos Pueblo, una delle più antiche comunità insignite del patrocinio Unesco, che per circa dieci secoli ha mantenuto intatti i suoi costumi . Si continuerà quindi l’esperienza di viaggio tra le dune di sabbia del parco nazionale di Great Sand Dunes che, alte fino a 229 metri, hanno un’estensione di circa 78 chilometri quadrati, e si terminerà il viaggio al Garden of the Gods: un’oasi naturale con enormi rocce rosse di arenaria scolpite dai venti nel corso di milioni di anni, su uno sfondo di picchi montani coperti di neve, per poi raggiungere Denver. Rails and Trails – tour di gruppo di dieci giorni/ otto notti; per le partenze di settembre quote a partire da 2.450 euro a persona, in camera doppia. Condividi

