Corsica Sardinia Ferries, quota speciale per i residenti in Sardegna

Il World Travel Market London è il punto di riferimento globale per l’industria del turismo, riunendo la community internazionale del travel leisure e offrendo ispirazione, formazione, opportunità di networking e benchmarking ai professionisti del settore.

Per gli espositori, è lo spazio ideale per fare business e presentare i propri servizi alla stampa internazionale.

Non perdere l’occasione di partecipare all’evento più influente al mondo nel settore dei viaggi e del turismo, dal 4 al 6 novembre all’ExCeL di Londra.

Prenota subito il tuo biglietto.