15 October 2025

Corsica Sardinia Ferries, quota speciale per i residenti in Sardegna

Corsica Sardinia Ferries rafforza il legame che la lega alla Sardegna e rinnova il proprio impegno nei confronti dei residenti.

Su un grandissimo numero di viaggi da oggi è attiva la Promo Residenti, con uno sconto del 40% per gli abitanti dell’Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno,dal 15 ottobre 2025 al 15 marzo 2026.

Lo sconto si applica a passeggeri, veicoli e sistemazioni.

Per usufruire della Promo, è necessario prenotare il viaggio a partire da 30 giorni prima della data di partenza (escludendo il giorno della partenza), acquistare un biglietto di andata/ritorno, con origine dalla Sardegna, fare ritorno entro 30 giorni dalla data di andata

