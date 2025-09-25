Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow

Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade.

«Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.

Il meglio di Mapo World

Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane.

«La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.

Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia.