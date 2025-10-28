WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop. Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline. I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza. Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione. Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale. Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni. WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone. A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari. In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale. “Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.” Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.” I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500251" align="alignleft" width="313"] Chris Carter Chapman[/caption] Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop. Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline. I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza. Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione. Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale. Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni. WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone. A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari. In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale. “Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.” Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.” I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop. [post_title] => WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop [post_date] => 2025-10-28T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761651376000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di circa 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi: questi in sintesi i numeri della stagione invernale 2025-2026 di Air France. Tra le novità dell'operativo spiccano l'apertura di nuovi collegamenti da Parigi-Charles de Gaulle a Phuket e Punta Cana, oltre che Las Vegas. Decollerà il prossimo 7 novembre la nuova rotta per Phuket, operata tre volte alla settimana con un Boeing 777-300Er, mentre il collegamento con Punta Cana sarà inaugurato il 13 gennaio 2026, con tre voli settimanali fino alla fine di marzo. La crescita dei voli a lungo raggio prosegue anche negli Stati Uniti, in Asia e nell'Africa meridionale, con un aumento della capacità globale del 3% nel periodo invernale 2025-2026. Il Nord America, in particolare, mantiene un posto di rilievo: Orlando, inaugurata nell'estate 2025, diventa una linea annuale con cinque voli settimanali in Airbus A350-900. I collegamenti con Raleigh-Durham, Cancún e Papeete (via Los Angeles) passano a sette voli settimanali. Va inoltre ricordato che Air France ha annunciato l'apertura di una nuova linea transatlantica diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata con A350-900, dal 15 aprile 2026. E ancora: Rio de Janeiro beneficerà di dodici voli settimanali, Salvador de Bahia di cinque; in Costa Rica, il collegamento Parigi-San José passerà da sette a dieci frequenze settimanali. In Africa, Città del Capo sarà servita quotidianamente con Airbus A350-900 e Zanzibar-Kilimangiaro conterà fino a cinque rotazioni settimanali contro le tre precedenti. I voli verso Mauritius alterneranno A350-900 e Boeing 777-300Er per una maggiore flessibilità operativa. Potenziata anche la presenza nell'area Asia-Pacifico: Bangkok conterà due voli giornalieri, Riyadh manterrà tre voli settimanali, mentre Dubai vedrà aumentare il numero dei collegamenti a 16 a settimana. Una strategia che dimostra la volontà di Air France di consolidare la propria posizione sui mercati premium del Golfo e del Sud-est asiatico. Il corto e medio raggio Il network di corto e medio raggio offrirà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni, rafforzando così i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali metropoli francesi: fino a 11 voli giornalieri verso Tolosa, 9 verso Marsiglia e 8 verso Nizza. Londra-Heathrow vedrà un volo mattutino supplementare (sette voli giornalieri), mentre saranno rafforzati i collegamenti verso Cork, Milano-Linate e Milano-Malpensa. A nord, Düsseldorf, Monaco e Zurigo registreranno un aumento delle frequenze, mentre a sud Tangeri e Tenerife si aggiungeranno al programma invernale con diverse rotazioni settimanali. Wi-fi a bordo Air France diventa la prima grande compagnia europea ad offrire a bordo una connettività ad altissima velocità gratuita su tutti i suoi segmenti: oggi 20 aeromobili ne sono dotati, coprendo i voli a medio e lungo raggio e la flotta regionale. Obiettivo dichiarato: il 30% della flotta connessa entro la fine del 2025 e il 100% entro la fine del 2026. [post_title] => Air France insiste sul lungo raggio con un +3% di capacità nell'inverno 2025-26 [post_date] => 2025-10-24T12:04:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761307460000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti. Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali. Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean. Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale. Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema "Donne e montagna", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci.. Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”. [post_title] => ’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram [post_date] => 2025-10-24T11:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761305080000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Governo e metro. A leggere nelle pieghe della manovra salta un nuovo provvedimento incomprensibile e che avrà conseguenze sui turisti (cha affollano Roma e Milano) e sui cittadini. Specialmente la M4 di Milano che arriva a Linate Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma. Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano. Dotazioni E' quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane. [post_title] => Il governo via soldi alla metro C di Roma e alla M4 di Milano (che va a Linate) [post_date] => 2025-10-24T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761304821000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 si conferma un anno positivo per Space Hotels, con un incremento del 9,15% del fatturato e una crescita del 14,23% delle room night nei primi nove mesi dell’anno. La dinamica dei dati riflette la bontà delle strategie di promozione e la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell’offerta degli hotel affiliati. In particolare, si registra una forte crescita del mercato europeo, che continua a rappresentare un motore fondamentale per l’incoming verso l’Italia. Il mercato nordamericano mostra un andamento contrastato: gli Stati Uniti evidenziano una lieve flessione, bilanciata da un trend in ripresa del Canada. Al Wtm In occasione del Wtm (stand N2-240,N3-200 – area Enit), Space Hotels presenterà la sua collezione di oltre 45 alberghi indipendenti situati in 30 tra le più belle destinazioni italiane, portando a Londra un modello di ospitalità che unisce identità locale, innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e promuovere il valore aggiunto di una rete di strutture indipendenti. La partecipazione a Londra rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di Space Hotels, che continua a supportare i propri soci con strumenti evoluti di marketing, distribuzione e rappresentanza commerciale, favorendo la competitività dell’hotellerie indipendente italiana nel panorama globale. Con oltre cinquant’anni di storia, il gruppo si conferma un punto di riferimento per il turismo italiano, impegnato a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere nel mondo la cultura dell’ospitalità made in Italy. [post_title] => Space Hotels, room night in aumento del 14,23% [post_date] => 2025-10-24T10:56:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761303386000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo. Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte. Verso il futuro «Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale». «Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica». [post_title] => Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine [post_date] => 2025-10-23T12:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761223460000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanza a pieno ritmo il rinnovo dell’aeroporto di Genova, frutto di un investimento di 12,6 milioni di euro che, entro il 2026, renderà il Colombo uno scalo interamente ammodernato. Nei giorni scorsi è entrata in esercizio la nuova area dedicata all’autonoleggio al piano arrivi dell’aerostazione. Il nuovo spazio, di circa 300 mq, si configura come una sala di attesa comune moderna e luminosa, dotata di sedute e informativa voli sulla quale si affacciano i desk di nove società di rent a car (una in più rispetto alla precedente configurazione), tutti realizzati ex novo con i rispettivi stili architettonici. Lo spostamento delle società di autonoleggio nella nuova sala, più vicina ai parcheggi degli autoveicoli, consentirà di ampliare e ristrutturare l’attuale area arrivi, mettendo a disposizione spazi maggiori per i passeggeri e per i relativi servizi. La realizzazione della nuova hall costituisce la prima delle prossime fasi di ammodernamento del terminal attuale che prevederanno: entro fine marzo 2026 la realizzazione, di nuovi punti bar/ristorante, situati rispettivamente presso il piano partenze – area check-in – e nelle sale d’imbarco domestiche/comunitarie, nonché apertura della nuova Sala Vip dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e collocata al piano superiore, dotata di terrazza panoramica. Entro fine aprile 2026: realizzazione della nuova linea check-in presso il salone partenze (22), con postazioni self-service. Entro fine giugno 2026: riqualificazione completa delle sale di imbarco destinate ad ospitare i voli domestici e comunitari. Sarà poi la volta delle sale di imbarco internazionali, con l’installazione di nuove postazioni di controllo di frontiera, attrezzate con i nuovi “e-gates”, varchi automatici per il controllo passaporti, per accelerare le procedure di imbarco. Nel corso del 2026 saranno inoltre riqualificate l’area arrivi con la realizzazione di un nuovo bar e di nuovi spazi di attesa e l’area per i controlli di frontiera in arrivo, che verrà anch’essa dotata di sportelli “e-gates”. "A fine lavori di restyling il Colombo sarà pronto a giocare il proprio campionato in una nuova e più importante categoria, consapevole dei suoi punti di forza e delle potenzialità turistiche del territorio che serve - commenta Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova. Stiamo investendo in infrastrutture, servizi e tecnologia per scendere in campo e affrontare la partita della competitività con scali più affermati con ottimismo e la giusta ambizione di crescita". "L’entrata in funzione della nuova area autonoleggio rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di rinnovamento finalizzato a rendere l’Aeroporto di Genova sempre più accogliente e funzionale per i passeggeri e attrattivo per le compagnie - ha dichiarato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Siamo consapevoli che i lavori di ampliamento e ammodernamento dello scalo possano generare qualche disagio, seppur contenuto, ai viaggiatori. Per questo motivo ci stiamo impegnando al massimo per rispettare le tempistiche condivise con l’obiettivo di rendere lo scalo genovese all’altezza delle potenzialità di Genova e della Liguria". [post_title] => Aeroporto Genova: il rinnovo sarà completo per fine 2026. Pronta la nuova area rent a car [post_date] => 2025-10-23T09:28:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761211694000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => WTM London ha annunciato che l'ente nazionale del turismo britannico, VisitBritain, sarà il Premier Partner per l’edizione di quest’anno. L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento. Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato: “WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.” Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.” Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio. Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna. Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire. La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound. Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno. Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale. L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London. Registrati per partecipare. [post_title] => WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025 [post_date] => 2025-10-21T12:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => visitbritain ) [post_tag_name] => Array ( [0] => VisitBritain ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761049962000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lancio ufficiale per America the Beautiful, la campagna firmata da Brand Usa e presentata in anteprima all'Ipw di giugno, che è stata progettata per andare oltre il contesto attuale che avvolge gli Usa, «e ricollegare i viaggiatori a ciò che amano veramente degli Stati Uniti». Una promozione che precede un anno denso di eventi significativi, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66. La campagna sarà diffusa su tv, streaming, spazi out-of-home, media digitali e social media e comprenderà quattro spot video che mettono in risalto i grandi spazi aperti, i viaggi in famiglia e i viaggi di lusso. A completare la campagna, è stato lanciato AmericaTheBeautiful.com, un nuovo hub potenziato dall’intelligenza artificiale e realizzato con tecnologia Mindtrip. Disponibile in otto lingue, il sito offre suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti per creare itinerari, rendendo la pianificazione più semplice che mai e aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali in tutti gli Stati Uniti. L’annuncio arriva in un momento in cui i viaggi internazionali continuano a generare un impatto economico significativo: dall’inizio dell’anno fino a luglio le esportazioni legate ai viaggi e al turismo hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, con un aumento del +2% rispetto all’anno precedente. Si prevede che tale spesa genererà circa 39,6 miliardi di dollari di entrate fiscali federali entro la fine dell’anno, sosterrà milioni di posti di lavoro americani e contribuirà a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025. La campagna è strategicamente programmata per sfruttare questo slancio e accelerare la crescita in vista del 2026, un anno di grande rilievo segnato dalla Fifa World Cup, dal 250º anniversario degli Stati Uniti e dal centenario della Route 66. «Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni ed esperienze uniche e diverse» ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. «Con America the Beautiful offriamo un nuovo invito a esplorare gli Stati Uniti in modi nuovi ed entusiasmanti. Guardando al 2026 e al decennio di grandi eventi che ci attende, restiamo pienamente concentrati per massimizzare le opportunità del turismo internazionale per generare impatto economico e crescita occupazionale, invitando il mondo a celebrare 250 anni di questo splendido Paese». America the Beautiful racconta la storia degli Stati Uniti in modo più grande, audace e affascinante che mai, bilanciando la forza dei luoghi con la profondità delle connessioni umane - ha dichiarato Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa -. Ogni elemento, dalla potente narrazione creativa agli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale, è progettato per ispirare i viaggiatori a scoprire gli Stati Uniti con occhi nuovi e per trasformare tale ispirazione in azione». [post_title] => Brand Usa alza il sipario sulla nuova campagna 'America the Beautiful' [post_date] => 2025-10-21T11:33:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761046409000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wtm london presenta nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni just drop" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":592,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500251\" align=\"alignleft\" width=\"313\"] Chris Carter Chapman[/caption]\r

Una comunità rurale di mille persone in Kenya ha ottenuto l’accesso a acqua pulita e sicura grazie alle donazioni raccolte durante la scorsa edizione del World Travel Market London (WTM), destinate alla storica charity partner della manifestazione, Just a Drop.\r

Nel 2024, l’evento ha raccolto oltre 7.900 sterline tra contributi dei visitatori e quote stand degli espositori, somma che WTM London ha raddoppiato, portando il totale a quasi 16.000 sterline.\r

I fondi sono stati destinati alla comunità di Katethya, nella contea di Kitui (Kenya), per la costruzione di una diga di sabbia capace di garantire acqua potabile a circa 1.400 persone. Grazie a questo intervento, gli abitanti possono oggi bere, lavarsi, cucinare e irrigare i campi in sicurezza.\r

Le dighe di sabbia vengono costruite lungo i corsi d’acqua stagionali: durante la stagione delle piogge, la sabbia si accumula dietro la diga intrappolando l’acqua, che viene naturalmente filtrata e può poi essere estratta tramite una pompa a mano o un pozzo laterale. Quella di Katethya è una delle quattro dighe realizzate da Just a Drop nella regione.\r

Le recenti donazioni del WTM London hanno inoltre sostenuto la scuola Santa Isabela in Nicaragua, dove nel luglio 2024 sono stati installati nuovi servizi igienici e postazioni per il lavaggio delle mani. La scuola, frequentata da 28 bambini, versava in condizioni precarie a causa di latrine fatiscenti e dell’assenza di un’area per l’igiene personale.\r

Oggi la scuola dispone di due latrine doppie per gli alunni, una per il personale e di una stazione per il lavaggio delle mani. Just a Drop ha anche formato insegnanti, studenti e comitato dei genitori su manutenzione e buone pratiche igieniche, assicurando la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. I primi risultati sono già tangibili: diminuzione delle assenze per malattia e miglioramento del benessere e della privacy degli alunni.\r

WTM London sostiene ufficialmente Just a Drop dal 1998, anno in cui è diventato Founding Partner della charity. Da allora, l’evento ha raccolto oltre 23.000 sterline, finanziando 19 progetti idrici in sei Paesi e garantendo acqua e servizi igienici sicuri a più di 12.000 persone.\r

A livello globale, il gruppo RX – che organizza anche l’Arabian Travel Market (ATM), la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) e il programma RX Cares – ha contribuito con quasi 239.000 sterline, sostenendo 33 progetti idrici in nove Paesi e raggiungendo circa 44.000 beneficiari.\r

In occasione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 novembre 2025, WTM London ha annunciato il rinnovo della partnership con Just a Drop per altri quattro anni, riaffermando il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità sociale.\r

\r

\r

“Crediamo che il viaggio debba essere una forza positiva nel mondo”, ha dichiarato Chris Carter-Chapman, Event Director di WTM London. “Contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è una missione naturale per noi, e siamo orgogliosi di farlo al fianco di Just a Drop. Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e continueremo a sostenere questa causa nei prossimi anni.”\r

\r

\r

Fiona Jeffery OBE, fondatrice e presidente di Just a Drop, ha aggiunto: “L’accesso all’acqua sicura trasforma concretamente la vita delle persone: previene malattie, favorisce l’istruzione e stimola la crescita economica. Siamo grati a WTM London per il suo ruolo chiave nel rendere possibile questa trasformazione a livello globale.”\r

\r

I visitatori potranno incontrare i rappresentanti di Just a Drop presso lo stand interattivo accanto al nuovo palco del WTM Trend Fest dedicato alla cultura. È inoltre possibile contribuire con una donazione diretta tramite il sito ufficiale: Donate – Just a Drop.","post_title":"WTM London presenta i nuovi progetti idrici realizzati grazie alle donazioni a Just a Drop","post_date":"2025-10-28T11:36:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761651376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di circa 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi: questi in sintesi i numeri della stagione invernale 2025-2026 di Air France.\r

\r

Tra le novità dell'operativo spiccano l'apertura di nuovi collegamenti da Parigi-Charles de Gaulle a Phuket e Punta Cana, oltre che Las Vegas.\r

\r

Decollerà il prossimo 7 novembre la nuova rotta per Phuket, operata tre volte alla settimana con un Boeing 777-300Er, mentre il collegamento con Punta Cana sarà inaugurato il 13 gennaio 2026, con tre voli settimanali fino alla fine di marzo. \r

\r

La crescita dei voli a lungo raggio prosegue anche negli Stati Uniti, in Asia e nell'Africa meridionale, con un aumento della capacità globale del 3% nel periodo invernale 2025-2026. Il Nord America, in particolare, mantiene un posto di rilievo: Orlando, inaugurata nell'estate 2025, diventa una linea annuale con cinque voli settimanali in Airbus A350-900. I collegamenti con Raleigh-Durham, Cancún e Papeete (via Los Angeles) passano a sette voli settimanali. Va inoltre ricordato che Air France ha annunciato l'apertura di una nuova linea transatlantica diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata con A350-900, dal 15 aprile 2026.\r

\r

E ancora: Rio de Janeiro beneficerà di dodici voli settimanali, Salvador de Bahia di cinque; in Costa Rica, il collegamento Parigi-San José passerà da sette a dieci frequenze settimanali.\r

\r

In Africa, Città del Capo sarà servita quotidianamente con Airbus A350-900 e Zanzibar-Kilimangiaro conterà fino a cinque rotazioni settimanali contro le tre precedenti. I voli verso Mauritius alterneranno A350-900 e Boeing 777-300Er per una maggiore flessibilità operativa.\r

\r

Potenziata anche la presenza nell'area Asia-Pacifico: Bangkok conterà due voli giornalieri, Riyadh manterrà tre voli settimanali, mentre Dubai vedrà aumentare il numero dei collegamenti a 16 a settimana. Una strategia che dimostra la volontà di Air France di consolidare la propria posizione sui mercati premium del Golfo e del Sud-est asiatico.\r

\r

Il corto e medio raggio\r

\r

Il network di corto e medio raggio offrirà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni, rafforzando così i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali metropoli francesi: fino a 11 voli giornalieri verso Tolosa, 9 verso Marsiglia e 8 verso Nizza.\r

\r

Londra-Heathrow vedrà un volo mattutino supplementare (sette voli giornalieri), mentre saranno rafforzati i collegamenti verso Cork, Milano-Linate e Milano-Malpensa. A nord, Düsseldorf, Monaco e Zurigo registreranno un aumento delle frequenze, mentre a sud Tangeri e Tenerife si aggiungeranno al programma invernale con diverse rotazioni settimanali.\r

\r

Wi-fi a bordo\r

\r

Air France diventa la prima grande compagnia europea ad offrire a bordo una connettività ad altissima velocità gratuita su tutti i suoi segmenti: oggi 20 aeromobili ne sono dotati, coprendo i voli a medio e lungo raggio e la flotta regionale. Obiettivo dichiarato: il 30% della flotta connessa entro la fine del 2025 e il 100% entro la fine del 2026.","post_title":"Air France insiste sul lungo raggio con un +3% di capacità nell'inverno 2025-26","post_date":"2025-10-24T12:04:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761307460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti.\r

Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali.\r

Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean.\r

Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale.\r

Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema \"Donne e montagna\", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci..\r

Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”.\r

","post_title":"’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram","post_date":"2025-10-24T11:24:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761305080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Governo e metro. A leggere nelle pieghe della manovra salta un nuovo provvedimento incomprensibile e che avrà conseguenze sui turisti (cha affollano Roma e Milano) e sui cittadini. Specialmente la M4 di Milano che arriva a Linate\r

\r

Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma. Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano. \r

Dotazioni\r

E' quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente.\r

\r

Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.","post_title":"Il governo via soldi alla metro C di Roma e alla M4 di Milano (che va a Linate)","post_date":"2025-10-24T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761304821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 si conferma un anno positivo per Space Hotels, con un incremento del 9,15% del fatturato e una crescita del 14,23% delle room night nei primi nove mesi dell’anno. La dinamica dei dati riflette la bontà delle strategie di promozione e la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell’offerta degli hotel affiliati.\r

In particolare, si registra una forte crescita del mercato europeo, che continua a rappresentare un motore fondamentale per l’incoming verso l’Italia. Il mercato nordamericano mostra un andamento contrastato: gli Stati Uniti evidenziano una lieve flessione, bilanciata da un trend in ripresa del Canada.\r

\r

Al Wtm\r

In occasione del Wtm (stand N2-240,N3-200 – area Enit), Space Hotels presenterà la sua collezione di oltre 45 alberghi indipendenti situati in 30 tra le più belle destinazioni italiane, portando a Londra un modello di ospitalità che unisce identità locale, innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e promuovere il valore aggiunto di una rete di strutture indipendenti.\r

La partecipazione a Londra rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di Space Hotels, che continua a supportare i propri soci con strumenti evoluti di marketing, distribuzione e rappresentanza commerciale, favorendo la competitività dell’hotellerie indipendente italiana nel panorama globale. Con oltre cinquant’anni di storia, il gruppo si conferma un punto di riferimento per il turismo italiano, impegnato a valorizzare le eccellenze locali e a promuovere nel mondo la cultura dell’ospitalità made in Italy.","post_title":"Space Hotels, room night in aumento del 14,23%","post_date":"2025-10-24T10:56:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761303386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Adsp Mlor, prima in Italia sul fronte del cold ironing, ha effettuato a La Spezia, in collaborazione con Msc Crociere, i primi importanti test tra la cabina di trasformazione e la nave Msc Seaview, attraccata su molo Garibaldi, con l’ausilio dello speciale robot, acquistato in Estonia dall’Adsp, che ha portato i cavi per l’alimentazione elettrica a bordo.\r

\r

Le operazioni hanno avuto l’obiettivo di testare il corretto funzionamento del sistema di connessione tra la rete di distribuzione elettrica in banchina e la nave, degli impianti e delle attrezzature realizzati dall'Adsp, nonché per definire in dettaglio le procedure che dovranno adottarsi per rendere le manovre sicure ed efficienti. Le prove hanno avuto esito positivo, nonostante la complessità tecnico-organizzativa del lavoro che ha richiesto una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte.\r

Verso il futuro\r

«Il collaudo realizzato si è concluso positivamente - spiega il commissario straordinario dell’Adsp, Bruno Pisano -. E’ iniziato un percorso che, attraverso ulteriori e necessari test, consentirà alle navi di allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i generatori di bordo. E’ un impegno che ci eravamo assunti, anche attraverso l’interlocuzione e la condivisione con l’amministrazione comunale, che stiamo mantenendo e che risponde alle esigenze della città, in particolare dei quartieri prospicienti l’area portuale dove insiste il molo Garibaldi. Il piano complessivo relativo al cold ironing è ambizioso e prevede altri tre impianti, uno a servizio del nuovo molo crociere su calata Paita e gli altri due a servizio della parte commerciale».\r

\r

«Msc Crociere - aggiunge Michele Francioni, chief energy transition officer di Msc Crociere - è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in un porto italiano, confermando così il proprio supporto all’utilizzo di una tecnologia che permette di spegnere i motori durante la sosta in porto, azzerando di fatto le emissioni. I test effettuati a La Spezia sono molto importanti, perché finalizzati a garantire la piena compatibilità tra nave e infrastruttura di distribuzione portuale. Siamo fiduciosi che l’utilizzo crescente del cold ironing contribuirà in modo significato al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e allo sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Porto di La Spezia, effettuati i primi test per l'elettrificazione delle banchine","post_date":"2025-10-23T12:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761223460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanza a pieno ritmo il rinnovo dell’aeroporto di Genova, frutto di un investimento di 12,6 milioni di euro che, entro il 2026, renderà il Colombo uno scalo interamente ammodernato.\r

\r

Nei giorni scorsi è entrata in esercizio la nuova area dedicata all’autonoleggio al piano arrivi dell’aerostazione. Il nuovo spazio, di circa 300 mq, si configura come una sala di attesa comune moderna e luminosa, dotata di sedute e informativa voli sulla quale si affacciano i desk di nove società di rent a car (una in più rispetto alla precedente configurazione), tutti realizzati ex novo con i rispettivi stili architettonici.\r

\r

Lo spostamento delle società di autonoleggio nella nuova sala, più vicina ai parcheggi degli autoveicoli, consentirà di ampliare e ristrutturare l’attuale area arrivi, mettendo a disposizione spazi maggiori per i passeggeri e per i relativi servizi.\r

\r

La realizzazione della nuova hall costituisce la prima delle prossime fasi di ammodernamento del terminal attuale che prevederanno: entro fine marzo 2026 la realizzazione, di nuovi punti bar/ristorante, situati rispettivamente presso il piano partenze – area check-in – e nelle sale d’imbarco domestiche/comunitarie, nonché apertura della nuova Sala Vip dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e collocata al piano superiore, dotata di terrazza panoramica.\r

Entro fine aprile 2026: realizzazione della nuova linea check-in presso il salone partenze (22), con postazioni self-service. Entro fine giugno 2026: riqualificazione completa delle sale di imbarco destinate ad ospitare i voli domestici e comunitari.\r

\r

Sarà poi la volta delle sale di imbarco internazionali, con l’installazione di nuove postazioni di controllo di frontiera, attrezzate con i nuovi “e-gates”, varchi automatici per il controllo passaporti, per accelerare le procedure di imbarco. Nel corso del 2026 saranno inoltre riqualificate l’area arrivi con la realizzazione di un nuovo bar e di nuovi spazi di attesa e l’area per i controlli di frontiera in arrivo, che verrà anch’essa dotata di sportelli “e-gates”.\r

\r

\r

\"A fine lavori di restyling il Colombo sarà pronto a giocare il proprio campionato in una nuova e più importante categoria, consapevole dei suoi punti di forza e delle potenzialità turistiche del territorio che serve - commenta Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova. Stiamo investendo in infrastrutture, servizi e tecnologia per scendere in campo e affrontare la partita della competitività con scali più affermati con ottimismo e la giusta ambizione di crescita\".\r

\r

\"L’entrata in funzione della nuova area autonoleggio rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di rinnovamento finalizzato a rendere l’Aeroporto di Genova sempre più accogliente e funzionale per i passeggeri e attrattivo per le compagnie - ha dichiarato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Siamo consapevoli che i lavori di ampliamento e ammodernamento dello scalo possano generare qualche disagio, seppur contenuto, ai viaggiatori. Per questo motivo ci stiamo impegnando al massimo per rispettare le tempistiche condivise con l’obiettivo di rendere lo scalo genovese all’altezza delle potenzialità di Genova e della Liguria\".\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto Genova: il rinnovo sarà completo per fine 2026. Pronta la nuova area rent a car","post_date":"2025-10-23T09:28:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761211694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WTM London ha annunciato che l'ente nazionale del turismo britannico, VisitBritain, sarà il Premier Partner per l’edizione di quest’anno.\r

L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento.\r

Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato:\r

\r

\r

“WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.”\r

\r

Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.”\r

Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio. Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna.\r

Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire.\r

La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound.\r

Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno. Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale.\r

L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London. Registrati per partecipare.","post_title":"WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025","post_date":"2025-10-21T12:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["visitbritain"],"post_tag_name":["VisitBritain"]},"sort":[1761049962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio ufficiale per America the Beautiful, la campagna firmata da Brand Usa e presentata in anteprima all'Ipw di giugno, che è stata progettata per andare oltre il contesto attuale che avvolge gli Usa, «e ricollegare i viaggiatori a ciò che amano veramente degli Stati Uniti».\r

\r

Una promozione che precede un anno denso di eventi significativi, tra cui la Fifa World Cup, il 250º anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66.\r

\r

La campagna sarà diffusa su tv, streaming, spazi out-of-home, media digitali e social media e comprenderà quattro spot video che mettono in risalto i grandi spazi aperti, i viaggi in famiglia e i viaggi di lusso.\r

\r

A completare la campagna, è stato lanciato AmericaTheBeautiful.com, un nuovo hub potenziato dall’intelligenza artificiale e realizzato con tecnologia Mindtrip. Disponibile in otto lingue, il sito offre suggerimenti personalizzati, mappe interattive e strumenti per creare itinerari, rendendo la pianificazione più semplice che mai e aiutando i viaggiatori a collegare le principali città-gateway con le destinazioni regionali in tutti gli Stati Uniti.\r

\r

L’annuncio arriva in un momento in cui i viaggi internazionali continuano a generare un impatto economico significativo: dall’inizio dell’anno fino a luglio le esportazioni legate ai viaggi e al turismo hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, con un aumento del +2% rispetto all’anno precedente. Si prevede che tale spesa genererà circa 39,6 miliardi di dollari di entrate fiscali federali entro la fine dell’anno, sosterrà milioni di posti di lavoro americani e contribuirà a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025. La campagna è strategicamente programmata per sfruttare questo slancio e accelerare la crescita in vista del 2026, un anno di grande rilievo segnato dalla Fifa World Cup, dal 250º anniversario degli Stati Uniti e dal centenario della Route 66.\r

\r

«Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi turistici a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni ed esperienze uniche e diverse» ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa.\r

\r

«Con America the Beautiful offriamo un nuovo invito a esplorare gli Stati Uniti in modi nuovi ed entusiasmanti. Guardando al 2026 e al decennio di grandi eventi che ci attende, restiamo pienamente concentrati per massimizzare le opportunità del turismo internazionale per generare impatto economico e crescita occupazionale, invitando il mondo a celebrare 250 anni di questo splendido Paese».\r

\r

America the Beautiful racconta la storia degli Stati Uniti in modo più grande, audace e affascinante che mai, bilanciando la forza dei luoghi con la profondità delle connessioni umane - ha dichiarato Leah Chandler, chief marketing officer di Brand Usa -. Ogni elemento, dalla potente narrazione creativa agli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale, è progettato per ispirare i viaggiatori a scoprire gli Stati Uniti con occhi nuovi e per trasformare tale ispirazione in azione».","post_title":"Brand Usa alza il sipario sulla nuova campagna 'America the Beautiful'","post_date":"2025-10-21T11:33:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761046409000]}]}}