Wte: a Torino, il 21 settembre, l’edizione 2023 del workshop b2b dedicato ai beni Unesco Si avvicina il tradizionale appuntamento con il workshop b2b dedicato alla domanda e offerta di turismo legate ai beni Patrimonio mondiale Unesco, inserito nel contesto del World Tourism Event. La manifestazione, in programma a Torino dal 21 al 23 settembre, ospiterà infatti l’iniziativa nel corso della sua prima giornata. Vi parteciperanno numerosi buyers internazionali e italiani, agenzie e tour operator internazionali, provenienti da Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Paesi scandinavi, Austria, Svizzera, e dagli Stati Uniti. “Il workshop del Wte è ormai un punto di riferimento per gli operatori turistici del settore sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, peraltro con risultati molto soddisfacenti, in crescita di anno in anno – spiega Marco Citerbo, amministratore di M&C, l’agenzia organizzatrice del Wte -. L’interesse che gli operatori hanno dimostrato nei confronti dell’opportunità, rappresentata dal Wte, per favorire la creazione di un circuito di itinerari invitanti, competitivi, facilmente fruibili, secondo i criteri del turismo sostenibile, è grande ed estremamente concreto”. Condividi

